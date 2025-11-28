Angers e Lens sono pronti a scendere in campo domenica 30 novembre alle ore 17:15 al Stade Raymond-Kopa, per la quattordicesima giornata della Ligue 1 2025/26. Questo appuntamento attende le formazioni di casa e ospite sfidarsi in una gara che promette scintille, alimentata dalla consueta incognita delle partite post-sosta nazionale.

Quote di Angers-Lens: Lens avanti nei pronostici

I bookmaker indicano il Lens come favorito per la vittoria.

William Hill quota il successo della squadra ospite a 1.73, il pareggio a 3.60 e la vittoria dell'Angers a 4.50. Simili le valutazioni di Bet365, che propongono la vittoria del Lens a 1.75, il pareggio a 3.80 e il successo dell'Angers a 4.75. I numeri sottolineano la superiorità prevista per Lens, una squadra capace di esprimere un gioco dinamico e incisivo.

Statistiche dei giocatori chiave: Cherif, Édouard e Saïd

Sidiki Cherif, attaccante diciannovenne dell'Angers, si è dimostrato promettente con 13 presenze e 3 reti in questa stagione di Ligue 1.

Cherif contribuisce con 14 tiri di cui 9 nello specchio della porta, evidenziando una buona capacità nel cercare il gol. Tuttavia, gestire i duelli rimane una sfida con 35 vinti su 92 tentati.

Odsonne Édouard si ferma a sua volta sul podio dei protagonisti del Lens. Con 10 apparizioni, ha siglato 5 gol e fornito un assist, un impatto notevole considerando i 602 minuti giocati. I suoi numeri offensivi restano di tutto rispetto con 14 tiri, 12 dei quali nello specchio della porta, e una media oltre il 50% di successo nei dribbling.

Wesley Saïd completa il quadro per il Lens, avendo partecipato a 13 incontri con 5 gol e 2 assist, evidenziando così il suo ruolo di perno nell'attacco giallorosso.

Saïd si distingue oltre che per la precisione nei passaggi chiave — 10 passaggi decisivi sui 265 totali —, anche per la capacità di proteggere il pallone e concludere le azioni offensive con successo. La sua valutazione media di 7.18 testimonia un contributo rilevante alla causa della sua squadra.