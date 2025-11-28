Angers e Lens sono pronti a scendere in campo domenica 30 novembre alle ore 17:15 al Stade Raymond-Kopa, per la quattordicesima giornata della Ligue 1 2025/26. Questo appuntamento attende le formazioni di casa e ospite sfidarsi in una gara che promette scintille, alimentata dalla consueta incognita delle partite post-sosta nazionale.

France Flag
Ligue 1
Giornata 14
28/11/2025 20:45
Metz
VS
Rennes
29/11/2025 17:00
Monaco
VS
Paris Saint Germain
29/11/2025 19:00
Paris FC
VS
Auxerre
29/11/2025 21:05
Marsiglia
VS
Tolosa
30/11/2025 15:00
Strasburgo
VS
Stade Brestois
30/11/2025 17:15
Angers
VS
Lens
30/11/2025 17:15
Lorient
VS
Nizza
30/11/2025 17:15
Le Havre
VS
Lille
30/11/2025 20:45
Lione
VS
Nantes

Quote di Angers-Lens: Lens avanti nei pronostici

I bookmaker indicano il Lens come favorito per la vittoria.

William Hill quota il successo della squadra ospite a 1.73, il pareggio a 3.60 e la vittoria dell'Angers a 4.50. Simili le valutazioni di Bet365, che propongono la vittoria del Lens a 1.75, il pareggio a 3.80 e il successo dell'Angers a 4.75. I numeri sottolineano la superiorità prevista per Lens, una squadra capace di esprimere un gioco dinamico e incisivo.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
13
9
3
1
27 / 11
16
30
W
W
W
D
W
2
Marsiglia
13
9
1
3
33 / 12
21
28
W
W
W
D
L
3
Lens
13
9
1
3
22 / 11
11
28
W
W
W
L
W
4
Lille
13
7
2
4
27 / 17
10
23
W
L
W
L
W
5
Strasburgo
13
7
1
5
24 / 17
7
22
L
W
L
W
L
6
Rennes
13
5
6
2
23 / 18
5
21
W
W
W
D
L
7
Lione
13
6
3
4
18 / 15
3
21
D
L
D
D
W
8
Monaco
13
6
2
5
25 / 25
0
20
L
L
L
W
W
9
Nizza
13
5
2
6
18 / 23
-5
17
L
L
L
W
W
10
Tolosa
13
4
4
5
18 / 17
1
16
L
D
D
D
L
11
Angers
13
4
4
5
11 / 15
-4
16
W
W
L
D
W
12
Paris FC
13
4
2
7
20 / 25
-5
14
L
L
W
D
L
13
Le Havre
13
3
5
5
13 / 20
-7
14
L
D
D
W
W
14
Stade Brestois
13
3
4
6
17 / 23
-6
13
W
L
D
L
L
15
Nantes
13
2
5
6
12 / 19
-7
11
D
D
L
L
W
16
Lorient
13
2
5
6
15 / 27
-12
11
D
D
L
D
L
17
Metz
13
3
2
8
14 / 30
-16
11
L
W
W
W
L
18
Auxerre
13
2
2
9
7 / 19
-12
8
D
L
L
L
L

Statistiche dei giocatori chiave: Cherif, Édouard e Saïd

Sidiki Cherif, attaccante diciannovenne dell'Angers, si è dimostrato promettente con 13 presenze e 3 reti in questa stagione di Ligue 1.

Cherif contribuisce con 14 tiri di cui 9 nello specchio della porta, evidenziando una buona capacità nel cercare il gol. Tuttavia, gestire i duelli rimane una sfida con 35 vinti su 92 tentati.

Odsonne Édouard si ferma a sua volta sul podio dei protagonisti del Lens. Con 10 apparizioni, ha siglato 5 gol e fornito un assist, un impatto notevole considerando i 602 minuti giocati. I suoi numeri offensivi restano di tutto rispetto con 14 tiri, 12 dei quali nello specchio della porta, e una media oltre il 50% di successo nei dribbling.

Wesley Saïd completa il quadro per il Lens, avendo partecipato a 13 incontri con 5 gol e 2 assist, evidenziando così il suo ruolo di perno nell'attacco giallorosso.

Saïd si distingue oltre che per la precisione nei passaggi chiave — 10 passaggi decisivi sui 265 totali —, anche per la capacità di proteggere il pallone e concludere le azioni offensive con successo. La sua valutazione media di 7.18 testimonia un contributo rilevante alla causa della sua squadra.
