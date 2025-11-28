Il 30 novembre, alle 15, lo Stade de la Meinau sarà il palcoscenico della sfida tra Strasburgo e Stade Brestois, valida per la quattordicesima giornata della Ligue 1 2025/26. Un match in cui entrambe le squadre andranno a caccia di punti pesanti, con i padroni di casa determinati a imporsi davanti al proprio pubblico.

France Flag
Ligue 1
Giornata 14
28/11/2025 20:45
Metz
VS
Rennes
29/11/2025 17:00
Monaco
VS
Paris Saint Germain
29/11/2025 19:00
Paris FC
VS
Auxerre
29/11/2025 21:05
Marsiglia
VS
Tolosa
30/11/2025 15:00
Strasburgo
VS
Stade Brestois
30/11/2025 17:15
Angers
VS
Lens
30/11/2025 17:15
Lorient
VS
Nizza
30/11/2025 17:15
Le Havre
VS
Lille
30/11/2025 20:45
Lione
VS
Nantes

Quote di Strasburgo–Stade Brestois: favoriti e incognite delle scommesse

I bookmaker vedono lo Strasburgo favorito per ottenere i tre punti: su William Hill la vittoria interna è proposta a 1.85, mentre il pareggio è quotato a 3.50 e il successo esterno del Brest a 4.00.

Anche Bet365 segue una linea simile, con lo Strasburgo a 1.80, il pareggio a 3.75 e la vittoria dei bretoni a 4.33.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
13
9
3
1
27 / 11
16
30
W
W
W
D
W
2
Marsiglia
13
9
1
3
33 / 12
21
28
W
W
W
D
L
3
Lens
13
9
1
3
22 / 11
11
28
W
W
W
L
W
4
Lille
13
7
2
4
27 / 17
10
23
W
L
W
L
W
5
Strasburgo
13
7
1
5
24 / 17
7
22
L
W
L
W
L
6
Rennes
13
5
6
2
23 / 18
5
21
W
W
W
D
L
7
Lione
13
6
3
4
18 / 15
3
21
D
L
D
D
W
8
Monaco
13
6
2
5
25 / 25
0
20
L
L
L
W
W
9
Nizza
13
5
2
6
18 / 23
-5
17
L
L
L
W
W
10
Tolosa
13
4
4
5
18 / 17
1
16
L
D
D
D
L
11
Angers
13
4
4
5
11 / 15
-4
16
W
W
L
D
W
12
Paris FC
13
4
2
7
20 / 25
-5
14
L
L
W
D
L
13
Le Havre
13
3
5
5
13 / 20
-7
14
L
D
D
W
W
14
Stade Brestois
13
3
4
6
17 / 23
-6
13
W
L
D
L
L
15
Nantes
13
2
5
6
12 / 19
-7
11
D
D
L
L
W
16
Lorient
13
2
5
6
15 / 27
-12
11
D
D
L
D
L
17
Metz
13
3
2
8
14 / 30
-16
11
L
W
W
W
L
18
Auxerre
13
2
2
9
7 / 19
-12
8
D
L
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave

Nel reparto offensivo dello Strasburgo, Emanuel Emegha continua a brillare.

A soli 22 anni, l’attaccante olandese ha già messo a segno 4 gol nelle prime 6 presenze stagionali, accompagnati da 2 assist. Con una valutazione media di 7.23, Emegha si conferma decisivo sia in area di rigore sia nel rifinire la manovra offensiva.

A completare il quadro dei protagonisti alsaziani c’è Joaquín Panichelli, autore di un avvio di stagione particolarmente brillante: 9 reti in 13 apparizioni e una media voto di 6.98, impreziosita da 2 rigori trasformati. L’argentino rappresenta una certezza per l’attacco dello Strasburgo, grazie alla sua freddezza nei momenti cruciali.

Sul fronte Stade Brestois, Ludovic Ajorque porta esperienza e fisicità nel cuore dell’azione offensiva. Con un rating medio di 6.92, ha già firmato 4 assist e completato 323 passaggi, confermando la sua abilità nel far salire la squadra e nel mettere in ritmo i compagni.

Infine, Romain Del Castillo è uno dei punti fermi del Brest: 5 gol e 2 assist in 12 presenze, oltre a un ruolo da specialista sui calci di rigore con 4 trasformazioni su 6 tentativi. La sua capacità di incidere in area avversaria, unita all’intensità in fase di recupero palla, lo rende una minaccia costante per qualsiasi difesa.
