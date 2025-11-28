Il 30 novembre, alle 15, lo Stade de la Meinau sarà il palcoscenico della sfida tra Strasburgo e Stade Brestois, valida per la quattordicesima giornata della Ligue 1 2025/26. Un match in cui entrambe le squadre andranno a caccia di punti pesanti, con i padroni di casa determinati a imporsi davanti al proprio pubblico.

Quote di Strasburgo–Stade Brestois: favoriti e incognite delle scommesse

I bookmaker vedono lo Strasburgo favorito per ottenere i tre punti: su William Hill la vittoria interna è proposta a 1.85, mentre il pareggio è quotato a 3.50 e il successo esterno del Brest a 4.00.

Anche Bet365 segue una linea simile, con lo Strasburgo a 1.80, il pareggio a 3.75 e la vittoria dei bretoni a 4.33.

Le statistiche dei giocatori chiave

Nel reparto offensivo dello Strasburgo, Emanuel Emegha continua a brillare.

A soli 22 anni, l’attaccante olandese ha già messo a segno 4 gol nelle prime 6 presenze stagionali, accompagnati da 2 assist. Con una valutazione media di 7.23, Emegha si conferma decisivo sia in area di rigore sia nel rifinire la manovra offensiva.

A completare il quadro dei protagonisti alsaziani c’è Joaquín Panichelli, autore di un avvio di stagione particolarmente brillante: 9 reti in 13 apparizioni e una media voto di 6.98, impreziosita da 2 rigori trasformati. L’argentino rappresenta una certezza per l’attacco dello Strasburgo, grazie alla sua freddezza nei momenti cruciali.

Sul fronte Stade Brestois, Ludovic Ajorque porta esperienza e fisicità nel cuore dell’azione offensiva. Con un rating medio di 6.92, ha già firmato 4 assist e completato 323 passaggi, confermando la sua abilità nel far salire la squadra e nel mettere in ritmo i compagni.

Infine, Romain Del Castillo è uno dei punti fermi del Brest: 5 gol e 2 assist in 12 presenze, oltre a un ruolo da specialista sui calci di rigore con 4 trasformazioni su 6 tentativi. La sua capacità di incidere in area avversaria, unita all’intensità in fase di recupero palla, lo rende una minaccia costante per qualsiasi difesa.