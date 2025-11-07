Il Borussia Mönchengladbach si prepara a scontrarsi con il Colonia il prossimo 8 novembre alle ore 18:30, nella cornice del Borussia-Park. La decima giornata della Bundesliga vedrà in campo due compagini storiche, con gli ospiti che sognano ancora il piazzamento europeo.

Le probabili formazioni di Borussia Mönchengladbach-Colonia

Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Moritz Nicolas; Nico Elvedi, Kevin Diks, Sander; Engelhardt, Rocco Reitz, Joe Scally, Lukas Ullrich; Franck Honorat, Florian Neuhaus; Tabaković.

Colonia (3-5-2): Schwäbe; Eric Martel, Cenk Özkacar, Joel Schmied; Denis Huseinbašić, Í.

Jóhannesson, Florian Kainz, Lund, Kamiński; Linton Maina, Ragnar Ache.

Quote di Borussia Mönchengladbach-Colonia: i padroni di casa partono favoriti

I bookmaker danno una leggera preferenza al Borussia Mönchengladbach per la sfida contro il Colonia. William Hill quota la vittoria casalinga a 2.15, il pareggio a 3.50 e il successo esterno del Colonia a 3.00.

Bet365 offre quote simili, con il ​​trionfo del Mönchengladbach quotato a 2.20, il pareggio a 3.60 e la vittoria del Colonia a 3.10. Gli equilibri sono piuttosto bilanciati, ma il fattore campo potrebbe rivelarsi determinante per i "Fohlen" di Gladbach.

Le statistiche dei giocatori chiave in vista del match

Franck Honorat, centrocampista del Borussia Mönchengladbach, è una pedina fondamentale nonostante l'inizio di stagione sottotono.

In 6 presenze di campionato ha fornito 1 assist e ha completato 138 passaggi, con 11 passaggi chiave. Sebbene non abbia ancora trovato la via del gol, la sua capacità di creare occasioni e la sua precisione nei tiri (3 su 3 nello specchio) possono rappresentare un elemento decisivo nella manovra offensiva dei padroni di casa.

Haris Tabaković è il faro offensivo del Gladbach, nettamente protagonista con 5 reti segnate in 8 apparizioni. Con una valutazione media di 7.1, Tabaković ha messo a segno 5 goal e servito 1 assist, dimostrando un buon feeling con la porta grazie ai suoi 15 tiri totali, di cui 8 centrati. Nonostante abbia un margine di miglioramento nei duelli (63 totali, 30 vinti), la sua presenza in area può essere importante.

Per il Colonia, Jakub Kamiński si è rivelato un centrocampista versatile e produttivo. Con 9 presenze in stagione e una media valutativa di 7.4, ha già segnato 4 gol e fornito 1 assist, evidenziando efficacia nelle incursioni offensive e un contributo costante al gioco di squadra, come dimostrato dai suoi 228 passaggi totali.

Ragnar Ache, invece, con 294 minuti distribuiti su 9 presenze, ha realizzato 1 gol e 2 assist. Anche se spesso subentra a gara in corso, la sua freschezza e capacità nei duelli (60 totali, 35 vinti) rendono Ache un jolly da sfruttare nei momenti decisivi della partita.