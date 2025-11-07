Il Borussia Mönchengladbach si prepara a scontrarsi con il Colonia il prossimo 8 novembre alle ore 18:30, nella cornice del Borussia-Park. La decima giornata della Bundesliga vedrà in campo due compagini storiche, con gli ospiti che sognano ancora il piazzamento europeo.

Le probabili formazioni di Borussia Mönchengladbach-Colonia

Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Moritz Nicolas; Nico Elvedi, Kevin Diks, Sander; Engelhardt, Rocco Reitz, Joe Scally, Lukas Ullrich; Franck Honorat, Florian Neuhaus; Tabaković.

Colonia (3-5-2): Schwäbe; Eric Martel, Cenk Özkacar, Joel Schmied; Denis Huseinbašić, Í.

Jóhannesson, Florian Kainz, Lund, Kamiński; Linton Maina, Ragnar Ache.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 10
07/11/2025 20:30
Werder Bremen
VS
VfL Wolfsburg
08/11/2025 15:30
1899 Hoffenheim
VS
RB Leipzig
08/11/2025 15:30
Bayer Leverkusen
VS
1. FC Heidenheim
08/11/2025 15:30
Hamburger SV
VS
Borussia Dortmund
08/11/2025 15:30
Union Berlin
VS
Bayern München
08/11/2025 18:30
Borussia Mönchengladbach
VS
1.FC Köln
09/11/2025 15:30
SC Freiburg
VS
FC St. Pauli
09/11/2025 17:30
VfB Stuttgart
VS
FC Augsburg
09/11/2025 19:30
Eintracht Frankfurt
VS
FSV Mainz 05

Quote di Borussia Mönchengladbach-Colonia: i padroni di casa partono favoriti

I bookmaker danno una leggera preferenza al Borussia Mönchengladbach per la sfida contro il Colonia. William Hill quota la vittoria casalinga a 2.15, il pareggio a 3.50 e il successo esterno del Colonia a 3.00.

Bet365 offre quote simili, con il ​​trionfo del Mönchengladbach quotato a 2.20, il pareggio a 3.60 e la vittoria del Colonia a 3.10. Gli equilibri sono piuttosto bilanciati, ma il fattore campo potrebbe rivelarsi determinante per i "Fohlen" di Gladbach.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
9
9
0
0
33 / 4
29
27
W
W
W
W
W
2
RB Leipzig
9
7
1
1
19 / 10
9
22
W
W
W
D
W
3
Borussia Dortmund
9
6
2
1
15 / 6
9
20
W
W
L
D
W
4
VfB Stuttgart
9
6
0
3
14 / 10
4
18
L
W
W
W
W
5
Bayer Leverkusen
9
5
2
2
18 / 14
4
17
L
W
W
W
W
6
1899 Hoffenheim
9
5
1
3
18 / 15
3
16
W
W
W
L
D
7
1.FC Köln
9
4
2
3
16 / 12
4
14
W
L
D
W
L
8
Eintracht Frankfurt
9
4
2
3
22 / 19
3
14
D
W
D
L
W
9
Werder Bremen
9
3
3
3
13 / 17
-4
12
D
W
D
W
L
10
Union Berlin
9
3
2
4
11 / 15
-4
11
D
L
W
L
D
11
SC Freiburg
9
2
4
3
11 / 13
-2
10
D
L
D
D
D
12
VfL Wolfsburg
9
2
2
5
11 / 16
-5
8
L
W
L
L
L
13
Hamburger SV
9
2
2
5
8 / 15
-7
8
L
L
L
W
D
14
FC Augsburg
9
2
1
6
12 / 21
-9
7
L
L
D
W
L
15
FC St. Pauli
9
2
1
6
8 / 18
-10
7
L
L
L
L
L
16
Borussia Mönchengladbach
9
1
3
5
10 / 18
-8
6
W
L
L
D
L
17
FSV Mainz 05
9
1
2
6
10 / 17
-7
5
D
L
L
L
L
18
1. FC Heidenheim
9
1
2
6
8 / 17
-9
5
D
L
D
L
W

Le statistiche dei giocatori chiave in vista del match

Franck Honorat, centrocampista del Borussia Mönchengladbach, è una pedina fondamentale nonostante l'inizio di stagione sottotono.

In 6 presenze di campionato ha fornito 1 assist e ha completato 138 passaggi, con 11 passaggi chiave. Sebbene non abbia ancora trovato la via del gol, la sua capacità di creare occasioni e la sua precisione nei tiri (3 su 3 nello specchio) possono rappresentare un elemento decisivo nella manovra offensiva dei padroni di casa.

Haris Tabaković è il faro offensivo del Gladbach, nettamente protagonista con 5 reti segnate in 8 apparizioni. Con una valutazione media di 7.1, Tabaković ha messo a segno 5 goal e servito 1 assist, dimostrando un buon feeling con la porta grazie ai suoi 15 tiri totali, di cui 8 centrati. Nonostante abbia un margine di miglioramento nei duelli (63 totali, 30 vinti), la sua presenza in area può essere importante.

Per il Colonia, Jakub Kamiński si è rivelato un centrocampista versatile e produttivo. Con 9 presenze in stagione e una media valutativa di 7.4, ha già segnato 4 gol e fornito 1 assist, evidenziando efficacia nelle incursioni offensive e un contributo costante al gioco di squadra, come dimostrato dai suoi 228 passaggi totali.

Ragnar Ache, invece, con 294 minuti distribuiti su 9 presenze, ha realizzato 1 gol e 2 assist. Anche se spesso subentra a gara in corso, la sua freschezza e capacità nei duelli (60 totali, 35 vinti) rendono Ache un jolly da sfruttare nei momenti decisivi della partita.
