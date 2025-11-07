L’attesa sfida tra Union Berlino e Bayern Monaco è in programma sabato 8 novembre alle 15:30 allo Stadion An der Alten Försterei di Berlino, teatro di un incontro che promette spettacolo e intensità nella dodicesima giornata di Bundesliga.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Bayern Monaco

L’Union Berlino dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-4-2-1, puntando su compattezza e ripartenze rapide. Tra i pali spazio a Rønnow, protetto da una linea difensiva a tre composta da Querfeld, Diogo Leite e Doekhi. In mezzo al campo, Khedira e Aljoscha Kemlein agiranno in cabina di regia, con Köhn e Tim Skarke sulle corsie esterne pronti a garantire spinta e copertura.

Sulla trequarti spazio a Haberer e Schafer, che supporteranno l’unica punta Andrej Ilic.

Il Bayern Monaco, invece, dovrebbe rispondere con il tradizionale 4-2-3-1. Manuel Neuer difenderà la porta, con Jonathan Tah e Min-Jae Kim centrali, affiancati da Laimer e Tom Bischof come terzini. In mediana, il tandem formato da Joshua Kimmich e Leon Goretzka gestirà i tempi di gioco, mentre sulla trequarti agiranno Serge Gnabry e Raphaël Guerreiro ai lati di Michael Olise, pronto a servire Nicolas Jackson, riferimento offensivo della squadra di Monaco.

Quote di Union Berlin-Bayern Monaco: i bavaresi nettamente favoriti

Le quote dei bookmaker non lasciano spazio a dubbi: il Bayern München parte nettamente favorito nella trasferta di Berlino.

Su William Hill, la vittoria dei bavaresi è quotata a 1.20, il pareggio a 6.50 e il successo casalingo dell’Union Berlin a 12.00. Ancora più marcato il divario su Bet365, dove il segno “2” è proposto a 1.17, la X a 7.50 e il segno “1” a 15.00.

Le statistiche dei protagonisti: Kane guida l'attacco bavarese

Nel Bayern Monaco, Michael Olise si sta imponendo come uno dei giocatori più brillanti nella fase offensiva.

Con 9 presenze stagionali in Bundesliga, il francese sta diventando una pedina chiave nella costruzione del gioco grazie alla sua visione e alla capacità di creare occasioni per i compagni.

Nell’Union Berlino, i riflettori sono puntati su Andrej Ilic, protagonista di 9 apparizioni in questa stagione. Pur non essendo ancora andato a segno, l’attaccante serbo si è distinto per il lavoro di squadra e per la costanza nelle prestazioni.

Altro elemento importante è Tim Skarke, che ha totalizzato 8 presenze in campionato, dimostrandosi un giocatore utile nello sviluppo della manovra offensiva e prezioso nelle transizioni.