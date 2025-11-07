L’attesa sfida tra Union Berlino e Bayern Monaco è in programma sabato 8 novembre alle 15:30 allo Stadion An der Alten Försterei di Berlino, teatro di un incontro che promette spettacolo e intensità nella dodicesima giornata di Bundesliga.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Bayern Monaco

L’Union Berlino dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-4-2-1, puntando su compattezza e ripartenze rapide. Tra i pali spazio a Rønnow, protetto da una linea difensiva a tre composta da Querfeld, Diogo Leite e Doekhi. In mezzo al campo, Khedira e Aljoscha Kemlein agiranno in cabina di regia, con Köhn e Tim Skarke sulle corsie esterne pronti a garantire spinta e copertura.

Sulla trequarti spazio a Haberer e Schafer, che supporteranno l’unica punta Andrej Ilic.

Il Bayern Monaco, invece, dovrebbe rispondere con il tradizionale 4-2-3-1. Manuel Neuer difenderà la porta, con Jonathan Tah e Min-Jae Kim centrali, affiancati da Laimer e Tom Bischof come terzini. In mediana, il tandem formato da Joshua Kimmich e Leon Goretzka gestirà i tempi di gioco, mentre sulla trequarti agiranno Serge Gnabry e Raphaël Guerreiro ai lati di Michael Olise, pronto a servire Nicolas Jackson, riferimento offensivo della squadra di Monaco.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 10
07/11/2025 20:30
Werder Bremen
VS
VfL Wolfsburg
08/11/2025 15:30
1899 Hoffenheim
VS
RB Leipzig
08/11/2025 15:30
Bayer Leverkusen
VS
1. FC Heidenheim
08/11/2025 15:30
Hamburger SV
VS
Borussia Dortmund
08/11/2025 15:30
Union Berlin
VS
Bayern München
08/11/2025 18:30
Borussia Mönchengladbach
VS
1.FC Köln
09/11/2025 15:30
SC Freiburg
VS
FC St. Pauli
09/11/2025 17:30
VfB Stuttgart
VS
FC Augsburg
09/11/2025 19:30
Eintracht Frankfurt
VS
FSV Mainz 05

Quote di Union Berlin-Bayern Monaco: i bavaresi nettamente favoriti

Le quote dei bookmaker non lasciano spazio a dubbi: il Bayern München parte nettamente favorito nella trasferta di Berlino.

Su William Hill, la vittoria dei bavaresi è quotata a 1.20, il pareggio a 6.50 e il successo casalingo dell’Union Berlin a 12.00. Ancora più marcato il divario su Bet365, dove il segno “2” è proposto a 1.17, la X a 7.50 e il segno “1” a 15.00.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
9
9
0
0
33 / 4
29
27
W
W
W
W
W
2
RB Leipzig
9
7
1
1
19 / 10
9
22
W
W
W
D
W
3
Borussia Dortmund
9
6
2
1
15 / 6
9
20
W
W
L
D
W
4
VfB Stuttgart
9
6
0
3
14 / 10
4
18
L
W
W
W
W
5
Bayer Leverkusen
9
5
2
2
18 / 14
4
17
L
W
W
W
W
6
1899 Hoffenheim
9
5
1
3
18 / 15
3
16
W
W
W
L
D
7
1.FC Köln
9
4
2
3
16 / 12
4
14
W
L
D
W
L
8
Eintracht Frankfurt
9
4
2
3
22 / 19
3
14
D
W
D
L
W
9
Werder Bremen
9
3
3
3
13 / 17
-4
12
D
W
D
W
L
10
Union Berlin
9
3
2
4
11 / 15
-4
11
D
L
W
L
D
11
SC Freiburg
9
2
4
3
11 / 13
-2
10
D
L
D
D
D
12
VfL Wolfsburg
9
2
2
5
11 / 16
-5
8
L
W
L
L
L
13
Hamburger SV
9
2
2
5
8 / 15
-7
8
L
L
L
W
D
14
FC Augsburg
9
2
1
6
12 / 21
-9
7
L
L
D
W
L
15
FC St. Pauli
9
2
1
6
8 / 18
-10
7
L
L
L
L
L
16
Borussia Mönchengladbach
9
1
3
5
10 / 18
-8
6
W
L
L
D
L
17
FSV Mainz 05
9
1
2
6
10 / 17
-7
5
D
L
L
L
L
18
1. FC Heidenheim
9
1
2
6
8 / 17
-9
5
D
L
D
L
W

Le statistiche dei protagonisti: Kane guida l'attacco bavarese

Nel Bayern Monaco, Michael Olise si sta imponendo come uno dei giocatori più brillanti nella fase offensiva.

Con 9 presenze stagionali in Bundesliga, il francese sta diventando una pedina chiave nella costruzione del gioco grazie alla sua visione e alla capacità di creare occasioni per i compagni.

Nell’Union Berlino, i riflettori sono puntati su Andrej Ilic, protagonista di 9 apparizioni in questa stagione. Pur non essendo ancora andato a segno, l’attaccante serbo si è distinto per il lavoro di squadra e per la costanza nelle prestazioni.

Altro elemento importante è Tim Skarke, che ha totalizzato 8 presenze in campionato, dimostrandosi un giocatore utile nello sviluppo della manovra offensiva e prezioso nelle transizioni.
© RIPRODUZIONE VIETATA