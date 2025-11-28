Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di Premier League: Crystal Palace e Manchester United si sfideranno domenica 30 novembre alle 13:00 al Selhurst Park di Londra. Le due squadre si ritrovano per la tredicesima giornata della stagione 2025/26 in un match che promette scintille e spettacolo sotto i riflettori del calcio inglese.

England Flag
Premier League
Giornata 13
29/11/2025 16:00
Manchester City
VS
Leeds
29/11/2025 16:00
Brentford
VS
Burnley
29/11/2025 16:00
Sunderland
VS
Bournemouth
29/11/2025 18:30
Everton
VS
Newcastle
29/11/2025 21:00
Tottenham
VS
Fulham
30/11/2025 13:00
Crystal Palace
VS
Manchester United
30/11/2025 15:05
West Ham
VS
Liverpool
30/11/2025 15:05
Nottingham Forest
VS
Brighton
30/11/2025 15:05
Aston Villa
VS
Wolves
30/11/2025 17:30
Chelsea
VS
Arsenal

Quote di Crystal Palace-Manchester United: equilibrio nelle previsioni

I bookmaker si aspettano una sfida in bilico.

Su William Hill la vittoria del Crystal Palace è proposta a 2.30, il pareggio a 3.30 e il successo esterno del Manchester United a 2.90. Anche Bet365 conferma l’equilibrio: Palace a 2.30, pari a 3.40 e Red Devils a 3.10. Un match da tripla, con le chance distribuite in maniera piuttosto uniforme tra le due squadre.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
12
9
2
1
24 / 6
18
29
W
D
W
W
W
2
Chelsea
12
7
2
3
23 / 11
12
23
W
W
W
L
W
3
Manchester City
12
7
1
4
24 / 10
14
22
L
W
W
L
W
4
Aston Villa
12
6
3
3
15 / 11
4
21
W
W
L
W
W
5
Crystal Palace
12
5
5
2
16 / 9
7
20
W
D
W
L
D
6
Brighton
12
5
4
3
19 / 16
3
19
W
D
W
L
W
7
Sunderland
12
5
4
3
14 / 11
3
19
L
D
D
W
W
8
Bournemouth
12
5
4
3
19 / 20
-1
19
D
L
L
W
D
9
Tottenham
12
5
3
4
20 / 14
6
18
L
D
L
W
L
10
Manchester United
12
5
3
4
19 / 19
0
18
L
D
D
W
W
11
Everton
12
5
3
4
13 / 13
0
18
W
W
D
L
L
12
Liverpool
12
6
0
6
18 / 20
-2
18
L
L
W
L
L
13
Brentford
12
5
1
6
18 / 19
-1
16
L
W
L
W
W
14
Newcastle
12
4
3
5
13 / 15
-2
15
W
L
L
W
L
15
Fulham
12
4
2
6
13 / 16
-3
14
W
L
W
L
L
16
Nottingham Forest
12
3
3
6
13 / 20
-7
12
W
W
D
L
L
17
West Ham
12
3
2
7
15 / 25
-10
11
D
W
W
L
L
18
Leeds
12
3
2
7
11 / 22
-11
11
L
L
L
W
L
19
Burnley
12
3
1
8
14 / 24
-10
10
L
L
L
W
W
20
Wolves
12
0
2
10
7 / 27
-20
2
L
L
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti in campo

Jean-Philippe Mateta, terminale offensivo del Crystal Palace, ha preso parte a tutte le gare della stagione, firmando 6 gol e confermandosi titolare inamovibile con 1022 minuti complessivi.

Con 29 tiri totali, di cui 18 nello specchio, il francese resta una minaccia costante per qualsiasi difesa.

A centrocampo, Yéremi Pino ha portato qualità e imprevedibilità nelle uscite degli Eagles. Con 12 passaggi chiave e dribbling sempre insidiosi, lo spagnolo ha aggiunto vivacità alla manovra, anche se il bottino di 1 gol mostra come ci sia ancora margine per diventare più determinante nell’ultimo terzo di campo.

Sulla corsia offensiva spicca Ismaïla Sarr, autore di 3 reti e 1 assist in 10 presenze. La sua velocità, la capacità di puntare l’uomo e di creare superiorità lo rendono uno dei principali punti di riferimento del Palace.

Sul fronte Manchester United, Mason Mount si candida a essere uno dei protagonisti del match.

Pur avendo segnato solo una rete finora, il suo gioco tra le linee e l’attitudine agli inserimenti rappresentano armi che Erik ten Hag è pronto a sfruttare.

Tra le sorprese più brillanti della stagione c’è Bryan Mbeumo, che con 5 gol e 1 assist ha offerto continuità e pericolosità sotto porta. I suoi 24 tiri complessivi testimoniano il peso che sta assumendo nel reparto offensivo dei Red Devils.

Infine, Joshua Zirkzee, spesso impiegato a gara in corso, resta un talento da monitorare. Con fame e determinazione, il giovane olandese vuole ritagliarsi sempre più spazio in una delle vetrine più prestigiose del calcio europeo.
