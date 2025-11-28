Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di Premier League: Crystal Palace e Manchester United si sfideranno domenica 30 novembre alle 13:00 al Selhurst Park di Londra. Le due squadre si ritrovano per la tredicesima giornata della stagione 2025/26 in un match che promette scintille e spettacolo sotto i riflettori del calcio inglese.

Quote di Crystal Palace-Manchester United: equilibrio nelle previsioni

I bookmaker si aspettano una sfida in bilico.

Su William Hill la vittoria del Crystal Palace è proposta a 2.30, il pareggio a 3.30 e il successo esterno del Manchester United a 2.90. Anche Bet365 conferma l’equilibrio: Palace a 2.30, pari a 3.40 e Red Devils a 3.10. Un match da tripla, con le chance distribuite in maniera piuttosto uniforme tra le due squadre.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Jean-Philippe Mateta, terminale offensivo del Crystal Palace, ha preso parte a tutte le gare della stagione, firmando 6 gol e confermandosi titolare inamovibile con 1022 minuti complessivi.

Con 29 tiri totali, di cui 18 nello specchio, il francese resta una minaccia costante per qualsiasi difesa.

A centrocampo, Yéremi Pino ha portato qualità e imprevedibilità nelle uscite degli Eagles. Con 12 passaggi chiave e dribbling sempre insidiosi, lo spagnolo ha aggiunto vivacità alla manovra, anche se il bottino di 1 gol mostra come ci sia ancora margine per diventare più determinante nell’ultimo terzo di campo.

Sulla corsia offensiva spicca Ismaïla Sarr, autore di 3 reti e 1 assist in 10 presenze. La sua velocità, la capacità di puntare l’uomo e di creare superiorità lo rendono uno dei principali punti di riferimento del Palace.

Sul fronte Manchester United, Mason Mount si candida a essere uno dei protagonisti del match.

Pur avendo segnato solo una rete finora, il suo gioco tra le linee e l’attitudine agli inserimenti rappresentano armi che Erik ten Hag è pronto a sfruttare.

Tra le sorprese più brillanti della stagione c’è Bryan Mbeumo, che con 5 gol e 1 assist ha offerto continuità e pericolosità sotto porta. I suoi 24 tiri complessivi testimoniano il peso che sta assumendo nel reparto offensivo dei Red Devils.

Infine, Joshua Zirkzee, spesso impiegato a gara in corso, resta un talento da monitorare. Con fame e determinazione, il giovane olandese vuole ritagliarsi sempre più spazio in una delle vetrine più prestigiose del calcio europeo.