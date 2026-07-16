L'Italia di Ferdinando De Giorgi ha ottenuto un netto successo contro il Belgio, imponendosi con un secco 3-0 (25-20, 25-22, 25-22) nella seconda delle quattro gare in programma a Osaka per la Volleyball Nations League. Questa vittoria ha permesso agli azzurri di riscattare la precedente sconfitta subita contro il Giappone, rivelandosi una partita fondamentale per la corsa alle Finals della competizione.

Con questo risultato, la squadra italiana ha raggiunto le sei vittorie e quota 20 punti in classifica, consolidando la propria posizione tra le pretendenti alla qualificazione.

Il match contro il Belgio, guidato da Zanini e con Reggers tra i protagonisti, ha visto l'Italia esprimere una prestazione solida e convincente. Tra i giocatori che si sono distinti, Pardo Mati e Yuri Romanò sono stati i top scorer con 13 punti ciascuno, con Romanò partito come opposto titolare. Anche Bottolo ha contribuito significativamente, chiudendo l'incontro in doppia cifra con 11 punti.

Le dichiarazioni di Romanò e le prossime sfide

Al termine della partita, Yuri Romanò ha sottolineato l'importanza del risultato, sia per la classifica che per il gioco espresso: “Una vittoria molto importante, sia dal punto di vista della classifica, sia per il gioco. Importante è stato vincere 3-0 giocando anche bene.

Personalmente mi sento bene. Per me è la prima partita in una manifestazione internazionale dell'estate, quindi avevo qualche dubbio. Poi in campo, però, mi sono trovato benissimo, mi sento soddisfatto e sto entrando in forma. Domani non giochiamo e dedicheremo la giornata a preparare al meglio le prossime due partite, che saranno molto importanti per entrare nelle prime sette. Anche un buon piazzamento è molto importante per l’abbinamento alle Finals. Contro Argentina e Cuba saranno due partite molto toste, ma noi siamo pronti e le affronteremo nel migliore dei modi.”

Gli azzurri osserveranno ora un turno di riposo, prima di affrontare lo sprint finale della fase a gironi. Le prossime avversarie saranno l'Argentina, in programma il 18 luglio alle 12:20, e Cuba, che l'Italia affronterà il 19 luglio alle 8:30.

Entrambe le sfide si preannunciano decisive per l'accesso alle Finals e per ottenere un piazzamento favorevole in vista della fase successiva della competizione.

Obiettivo Finals: la forza del gruppo azzurro

Il successo contro il Belgio conferma la solidità del gruppo azzurro, che nella Week 3 della VNL ha saputo reagire con determinazione dopo il passo falso contro il Giappone. La prestazione di Romanò, schierato come opposto titolare, e di Pardo Mati, entrambi autori di 13 punti, è stata cruciale, così come il contributo di Bottolo, che ha chiuso con 11 punti. La squadra italiana si conferma così tra le più competitive del torneo, con le Finals ancora pienamente alla portata.

La Nations League prosegue dunque con grande equilibrio e l'Italia, forte delle sue sei vittorie, si prepara ad affrontare le ultime due sfide della fase a gironi con il chiaro obiettivo di centrare la qualificazione e presentarsi al meglio alla fase decisiva di questa importante manifestazione internazionale.