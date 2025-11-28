Appuntamento da non perdere sabato 29 novembre alle 16:00, quando il Manchester City ospiterà il Leeds all'Etihad Stadium per la tredicesima giornata della Premier League 2025/26. I Citizens, determinati a consolidare la loro posizione in vetta alla classifica, affronteranno un Leeds che ha l’intento di sorprendere e mettere in difficoltà la corazzata di Pep Guardiola.

Quote di Manchester City-Leeds: City nettamente favorito

I bookmaker non hanno dubbi su chi sia il favorito per questo incontro.

William Hill quota la vittoria del Manchester City a 1.25, il pareggio a 6.00 e uno storico successo del Leeds a 11.00. Oltre a ciò, Bet365 conferma la tendenza, offrendo la vittoria dei padroni di casa a 1.22, il pareggio a 6.50 e il successo dei visitatori a 12.00. Le cifre evidenziano una chiara fiducia nelle capacità della squadra di Guardiola di ottenere il massimo risultato davanti al proprio pubblico.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Jérémy Doku: fantasia e velocità al servizio del City

Con 23 anni e un talento già noto a livello internazionale, Jérémy Doku è uno dei giocatori chiave del Manchester City.

In 12 presenze stagionali, Doku ha sfoggiato una valutazione media più che positiva di 7.33. Impiegato in 8 partite dal primo minuto, il giovane belga ha segnato 1 gol e fornito 3 assist, rivelandosi spesso decisivo anche nel creare occasioni per i compagni. I suoi 37 dribbling riusciti su 65 e la capacità di vincere 68 duelli su 133 dimostrano quanto possa essere devastante nei pressi dell'area avversaria.

Erling Haaland: il bomber inarrestabile

Erling Haaland continua a dimostrarsi una macchina da gol micidiale, avendo già messo a segno 14 reti in altrettante partite giocate quest'anno. Stellette al braccio dei Citizens hanno conferito all'attaccante norvegese un rating medio di 7.85, testimoniando la sua influenza in campo.

Con 47 tiri totali e una precisione d’inquadratura notevole (29 tiri nello specchio), Haaland è senza dubbio l'uomo da tenere d’occhio per la difesa del Leeds.

Brenden Aaronson: il motore del centrocampo Leeds

Dall’altra parte, Brenden Aaronson rappresenta il dinamismo del centrocampo del Leeds. Anche se la sua valutazione media si ferma a 6.93, Aaronson ha conferito solidità e dinamismo ai suoi con un gol e un assist in 12 presenze. Con 23 tackle riusciti e 60 duelli vinti su 122, il giovane americano si sta dimostrando un elemento fondamentale nella costruzione e recupero di gioco per la formazione di Leeds.