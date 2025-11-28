Il 29 novembre alle 18:30, sulle rive del Mersey, il Hill Dickinson Stadium di Liverpool sarà il palcoscenico della sfida tra Everton e Newcastle, valida per la tredicesima giornata della Premier League 2025/26. Le due squadre scenderanno in campo con l’intento di confermare o riscattare i recenti risultati, in un duello attesissimo tra formazioni che vogliono muovere passi importanti nella massima serie inglese.

Quote di Everton-Newcastle: leggera preferenza per i bianconeri

Secondo i principali bookmaker, i Magpies di Newcastle partono leggermente favoriti nel confronto.

William Hill quota la vittoria in trasferta a 2.50, mentre il segno 1 relativo al successo dell’Everton è offerto a 2.80. Il pareggio, quotato a 3.20, rappresenta una possibilità concreta in un match che potrebbe offrire equilibrio fino all’ultimo minuto. Anche Bet365 riflette una tendenza simile, con quote di 2.62 per il successo esterno, e di 2.80 per quello casalingo. Il draw è quotato più alto a 3.25.

Statistiche dei giocatori chiave

Jack Grealish, vero motore del centrocampo dei Toffees, ha dimostrato nelle prime partite di essere essenziale per i suoi con una media voto di 7.41.

In undici presenze, ha già confezionato 4 assist e messo a segno una rete decisiva. La sua capacità di saltare l’uomo (15 dribbling su 36 tentativi), unita a 26 passaggi chiave, lo rende un'arma in più nel creare occasioni.

Thierno Barry, 23 anni, non ha ancora trovato la via del gol in questa stagione, ma mostra spunti interessanti come dimostra il suo impegno in duelli fisici (42 vinti su 106). Il giovane attaccante francese è ancora alla ricerca della sua prima marcatura con l’Everton: la fiducia che lo staff tecnico nutre in lui potrebbe presto dare i suoi frutti.

Dall’altro lato, il Newcastle può contare su Jacob Murphy, che con 2 gol e un assist in 11 apparizioni si sta rafforzando come elemento portante nel centrocampo dei Magpies.

Con una precisione di tiro incoraggiante (10 tiri su 18 nello specchio), è chiamato a garantire creatività e visione nella metà campo avversaria.

Nick Woltemade, attaccante tedesco classe 2002, ha già segnato 4 reti, mostrando freddezza sotto porta. L’altissimo centravanti sta vivendo una buona stagione, con un gol decisivo su rigore già a referto. La sua presenza fisica (198 cm per 90 kg) e le sue doti nel gioco aereo e di sponda conferiscono una dimensione diversa all’attacco bianconero.