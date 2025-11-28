Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, sabato 29 novembre alle ore 21, si alzerà il sipario su Tottenham-Fulham, scontro valido per la tredicesima giornata della Premier League 2025/26. La sfida tutta londinese promette scintille, con entrambe le formazioni desiderose di scalare la classifica e conquistare punti preziosi.

Quote del match: Spurs favoriti a Londra

I bookmaker vedono il Tottenham leggermente avanti in questa sfida casalinga.

William Hill quota la vittoria del Tottenham a 2.20, il pareggio a 3.30 e il successo del Fulham a 3.25. Simili le quotazioni di Bet365, che offrono il successo interno sempre a 2.20, con il pareggio leggermente più alto a 3.40 e la vittoria degli ospiti a 3.30.

Analisi statistica: i giocatori chiave attesi in campo

Mohammed Kudus con 11 presenze già all'attivo in stagione, è una pedina fondamentale nel reparto avanzato del Tottenham.

Sebbene abbia segnato un solo gol, i suoi 4 assist confermano il suo ruolo cruciale nella creazione di gioco. La capacità di dribblare con successo in 35 occasioni su 74 tentativi evidenzia la sua abilità nel creare pericoli alle difese avversarie.

Wilson Odobert: giovane promessa del Tottenham, ha dimostrato duttilità subentrando spesso a partita in corso. Con un assist su 11 presenze, il suo apporto creativo è ancora in fase di sviluppo, ma il talento nel dribbling, riuscendoci in 13 occasioni su 22, fa ben sperare per il futuro.

Alex Iwobi: l'esperienza e la qualità di Iwobi a centrocampo sono fondamentali per il Fulham. Con due assist e un gol in stagione, il nigeriano combina visione e tattica con una buona media di 501 passaggi totali.

Le sue 13 intercettazioni lo rendono anche un valido supporto nella fase difensiva.

Harry Wilson: è stato incisivo per il Fulham con due gol in 11 apparizioni. La sua presenza si è sentita particolarmente nei duelli, vinti in 31 occasioni su 50, a riprova di uno stile di gioco combattivo e determinato.

Raúl Jiménez: l'esperto attaccante messicano ha trovato la rete due volte fin qui per i Cottagers. Il suo contributo fisico è tangibile nei duelli aerei e nella capacità di tenere palla e far risalire la squadra.