Monaco e Paris Saint Germain si preparano a scendere in campo per un'affascinante sfida della quattordicesima giornata di Liga 1, in programma il 29 novembre alle ore 17:00 allo Stade Louis II di Monaco. La partita, che vede protagoniste due delle compagini più intriganti del campionato francese, promette scintille e spettacolo.

Quote di Monaco-Paris Saint Germain: ospiti favoriti

Sono i bookmaker a vedere la squadra PSG come la possibile vincitrice di questa sfida.

William Hill quota la vittoria della squadra parigina a 1.57, mentre un successo del Monaco è quotato a 4.80 e il pareggio a 4.20. Le quotazioni di Bet365 rispecchiano un trend simile: il PSG a 1.60, Monaco a 5.00 e il pareggio a 4.33. Un divario che riflette l'attuale superiorità teorica della squadra guidata dalla capitale.

Le statistiche dei giocatori chiave in campo

Maghnes Akliouche, giovane centrocampista del Monaco, è uno dei talenti su cui gli osservatori hanno gli occhi puntati.

In questo avvio di stagione, Akliouche ha dimostrato delle qualità notevoli, registrando 3 gol e 2 assist nelle sue 12 presenze. I suoi 439 passaggi totali confermano il suo ruolo fondamentale nella mediana monegasca.

Ansu Fati, attaccante spagnolo, ha finora realizzato 5 reti in sole 9 apparizioni, con una precisione impressionante dal dischetto, segnando 3 rigori. La sua capacità di incidere nei momenti chiave potrebbe risultare decisiva.

Passando al PSG, Lee Kang-In ha offerto solidità in mezzo al campo, collezionando 1 gol e 1 assist in 11 partite. La sua ottima visione di gioco è resa evidente dai 21 passaggi chiave.

Gonçalo Ramos ha mostrato un buon impatto offensivo, segnando 2 gol in 13 presenze. Con un totale di 24 tiri, metà dei quali in porta, e un rigore trasformato, Ramos rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie.