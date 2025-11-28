Monaco e Paris Saint Germain si preparano a scendere in campo per un'affascinante sfida della quattordicesima giornata di Liga 1, in programma il 29 novembre alle ore 17:00 allo Stade Louis II di Monaco. La partita, che vede protagoniste due delle compagini più intriganti del campionato francese, promette scintille e spettacolo.

France Flag
Ligue 1
Giornata 14
28/11/2025 20:45
Metz
VS
Rennes
29/11/2025 17:00
Monaco
VS
Paris Saint Germain
29/11/2025 19:00
Paris FC
VS
Auxerre
29/11/2025 21:05
Marsiglia
VS
Tolosa
30/11/2025 15:00
Strasburgo
VS
Stade Brestois
30/11/2025 17:15
Angers
VS
Lens
30/11/2025 17:15
Lorient
VS
Nizza
30/11/2025 17:15
Le Havre
VS
Lille
30/11/2025 20:45
Lione
VS
Nantes

Quote di Monaco-Paris Saint Germain: ospiti favoriti

Sono i bookmaker a vedere la squadra PSG come la possibile vincitrice di questa sfida.

William Hill quota la vittoria della squadra parigina a 1.57, mentre un successo del Monaco è quotato a 4.80 e il pareggio a 4.20. Le quotazioni di Bet365 rispecchiano un trend simile: il PSG a 1.60, Monaco a 5.00 e il pareggio a 4.33. Un divario che riflette l'attuale superiorità teorica della squadra guidata dalla capitale.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
13
9
3
1
27 / 11
16
30
W
W
W
D
W
2
Marsiglia
13
9
1
3
33 / 12
21
28
W
W
W
D
L
3
Lens
13
9
1
3
22 / 11
11
28
W
W
W
L
W
4
Lille
13
7
2
4
27 / 17
10
23
W
L
W
L
W
5
Strasburgo
13
7
1
5
24 / 17
7
22
L
W
L
W
L
6
Rennes
13
5
6
2
23 / 18
5
21
W
W
W
D
L
7
Lione
13
6
3
4
18 / 15
3
21
D
L
D
D
W
8
Monaco
13
6
2
5
25 / 25
0
20
L
L
L
W
W
9
Nizza
13
5
2
6
18 / 23
-5
17
L
L
L
W
W
10
Tolosa
13
4
4
5
18 / 17
1
16
L
D
D
D
L
11
Angers
13
4
4
5
11 / 15
-4
16
W
W
L
D
W
12
Paris FC
13
4
2
7
20 / 25
-5
14
L
L
W
D
L
13
Le Havre
13
3
5
5
13 / 20
-7
14
L
D
D
W
W
14
Stade Brestois
13
3
4
6
17 / 23
-6
13
W
L
D
L
L
15
Nantes
13
2
5
6
12 / 19
-7
11
D
D
L
L
W
16
Lorient
13
2
5
6
15 / 27
-12
11
D
D
L
D
L
17
Metz
13
3
2
8
14 / 30
-16
11
L
W
W
W
L
18
Auxerre
13
2
2
9
7 / 19
-12
8
D
L
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave in campo

Maghnes Akliouche, giovane centrocampista del Monaco, è uno dei talenti su cui gli osservatori hanno gli occhi puntati.

In questo avvio di stagione, Akliouche ha dimostrato delle qualità notevoli, registrando 3 gol e 2 assist nelle sue 12 presenze. I suoi 439 passaggi totali confermano il suo ruolo fondamentale nella mediana monegasca.

Ansu Fati, attaccante spagnolo, ha finora realizzato 5 reti in sole 9 apparizioni, con una precisione impressionante dal dischetto, segnando 3 rigori. La sua capacità di incidere nei momenti chiave potrebbe risultare decisiva.

Passando al PSG, Lee Kang-In ha offerto solidità in mezzo al campo, collezionando 1 gol e 1 assist in 11 partite. La sua ottima visione di gioco è resa evidente dai 21 passaggi chiave.

Gonçalo Ramos ha mostrato un buon impatto offensivo, segnando 2 gol in 13 presenze. Con un totale di 24 tiri, metà dei quali in porta, e un rigore trasformato, Ramos rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie.
