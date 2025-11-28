Il Friburgo ospiterà il Mainz all'Europa-Park Stadion di Freiburg domenica 30 novembre alle ore 19:30, per la dodicesima giornata della Bundesliga 2025/26. Entrambe le squadre sono a caccia di punti per migliorare le proprie posizioni in classifica: il Friburgo vuole inserirsi nella parte sinistra della graduatoria, mentre il Mainz lotta per la salvezza.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 12
28/11/2025 20:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Lipsia
29/11/2025 15:30
Bayern Monaco
VS
St. Pauli
29/11/2025 15:30
Werder Brema
VS
Colonia
29/11/2025 15:30
Hoffenheim
VS
Augsburg
29/11/2025 15:30
Union Berlino
VS
Heidenheim
29/11/2025 18:30
Bayer Leverkusen
VS
Borussia Dortmund
30/11/2025 15:30
Amburgo
VS
Stoccarda
30/11/2025 17:30
Eintracht Francoforte
VS
Wolfsburg
30/11/2025 19:30
Friburgo
VS
Mainz

Quote di Friburgo-Mainz: favoritismo per il Friburgo

I bookmaker vedono il Friburgo come favorito per questa sfida: William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.95, il pareggio a 3.30 e il successo del Mainz a 3.90.

Molto simili le quote di Bet365, che propongono il Friburgo vincente a 1.91, il pareggio a 3.40 e una possibile affermazione esterna del Mainz a 4.20.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
11
10
1
0
41 / 8
33
31
W
D
W
W
W
2
Lipsia
11
8
1
2
22 / 13
9
25
W
L
W
W
W
3
Bayer Leverkusen
11
7
2
2
27 / 15
12
23
W
W
L
W
W
4
Borussia Dortmund
11
6
4
1
19 / 10
9
22
D
D
W
W
L
5
Stoccarda
11
7
1
3
20 / 15
5
22
D
W
L
W
W
6
Eintracht Francoforte
11
6
2
3
27 / 22
5
20
W
W
D
W
D
7
Hoffenheim
11
6
2
3
22 / 17
5
20
D
W
W
W
W
8
Union Berlino
11
4
3
4
14 / 17
-3
15
W
D
D
L
W
9
Werder Brema
11
4
3
4
15 / 20
-5
15
L
W
D
W
D
10
Colonia
11
4
2
5
20 / 19
1
14
L
L
W
L
D
11
Friburgo
11
3
4
4
15 / 20
-5
13
L
W
D
L
D
12
Borussia Mönchengladbach
11
3
3
5
16 / 19
-3
12
W
W
W
L
L
13
Augsburg
11
3
1
7
15 / 24
-9
10
W
L
L
L
D
14
Amburgo
11
2
3
6
9 / 17
-8
9
L
D
L
L
L
15
Wolfsburg
11
2
2
7
13 / 21
-8
8
L
L
L
W
L
16
St. Pauli
11
2
1
8
9 / 21
-12
7
L
L
L
L
L
17
Mainz
11
1
3
7
11 / 19
-8
6
D
L
D
L
L
18
Heidenheim
11
1
2
8
8 / 26
-18
5
L
L
D
L
D

Le statistiche dei giocatori chiave

Con tre reti messe a segno e un assist finora, l'italiano Vincenzo Grifo del Friburgo è stato autore finora di 271 passaggi totali, con una valutazione media di 7.06 nelle sue 11 apparizioni in campionato.

Fra i suoi punti di forza, ci sono anche i 6 dribbling riusciti su 7 tentativi e un'eccellente abilità nei calci piazzati con 2 rigori trasformati.

Junior Adamu, con 8 presenze, un goal e un assist, il ventiquattrenne austriaco si è rivelato una risorsa importante per il Friburgo. Le sue qualità nel dribbling e la grinta nei duelli fisici (45 vinti su 92) indicano un profilo di sicuro interesse per il futuro.

Tra le fila del Mainz, Lee Jae-Sung ha finora collezionato 9 apparizioni, contribuendo con 1 goal. Sebbene le cifre possano sembrare modeste, il suo apporto nei duelli (46 vinti su 101) è fondamentale per la squadra di Magonza. Complessivamente ha distribuito 197 palloni ai compagni, cercando continuamente di dare ordine e qualità al gioco della squadra.
© RIPRODUZIONE VIETATA