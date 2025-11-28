Il Friburgo ospiterà il Mainz all'Europa-Park Stadion di Freiburg domenica 30 novembre alle ore 19:30, per la dodicesima giornata della Bundesliga 2025/26. Entrambe le squadre sono a caccia di punti per migliorare le proprie posizioni in classifica: il Friburgo vuole inserirsi nella parte sinistra della graduatoria, mentre il Mainz lotta per la salvezza.

Quote di Friburgo-Mainz: favoritismo per il Friburgo

I bookmaker vedono il Friburgo come favorito per questa sfida: William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.95, il pareggio a 3.30 e il successo del Mainz a 3.90.

Molto simili le quote di Bet365, che propongono il Friburgo vincente a 1.91, il pareggio a 3.40 e una possibile affermazione esterna del Mainz a 4.20.

Le statistiche dei giocatori chiave

Con tre reti messe a segno e un assist finora, l'italiano Vincenzo Grifo del Friburgo è stato autore finora di 271 passaggi totali, con una valutazione media di 7.06 nelle sue 11 apparizioni in campionato.

Fra i suoi punti di forza, ci sono anche i 6 dribbling riusciti su 7 tentativi e un'eccellente abilità nei calci piazzati con 2 rigori trasformati.

Junior Adamu, con 8 presenze, un goal e un assist, il ventiquattrenne austriaco si è rivelato una risorsa importante per il Friburgo. Le sue qualità nel dribbling e la grinta nei duelli fisici (45 vinti su 92) indicano un profilo di sicuro interesse per il futuro.

Tra le fila del Mainz, Lee Jae-Sung ha finora collezionato 9 apparizioni, contribuendo con 1 goal. Sebbene le cifre possano sembrare modeste, il suo apporto nei duelli (46 vinti su 101) è fondamentale per la squadra di Magonza. Complessivamente ha distribuito 197 palloni ai compagni, cercando continuamente di dare ordine e qualità al gioco della squadra.