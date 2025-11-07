L'Europa-Park Stadion di Friburgo si prepara ad accogliere, domenica 9 novembre alle 15:30, lo scontro tra SC Friburgo e FC St. Pauli, valevole per la decima giornata della Bundesliga 2025/26.

Le probabili formazioni di Friburgo-St. Pauli

SC Friburgo (4-2-3-1): Noah Atubolu; Rosenfelder, Matthias Ginter, Makengo, Treu; Manzambi, Eggestein; Lucas Höler, Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste; Junior Adamu.

FC St. Pauli (3-4-2-1): Vasilj; Smith, Mets, Wahl; Fujita, James Sands, Saliakas, Louis Oppie; Pereira Lage, Afolayan; Danel Sinani.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 10
07/11/2025 20:30
Werder Bremen
VS
VfL Wolfsburg
08/11/2025 15:30
1899 Hoffenheim
VS
RB Leipzig
08/11/2025 15:30
Bayer Leverkusen
VS
1. FC Heidenheim
08/11/2025 15:30
Hamburger SV
VS
Borussia Dortmund
08/11/2025 15:30
Union Berlin
VS
Bayern München
08/11/2025 18:30
Borussia Mönchengladbach
VS
1.FC Köln
09/11/2025 15:30
SC Freiburg
VS
FC St. Pauli
09/11/2025 17:30
VfB Stuttgart
VS
FC Augsburg
09/11/2025 19:30
Eintracht Frankfurt
VS
FSV Mainz 05

Quote delle scommesse: Friburgo in vantaggio nei pronostici

I bookmaker vedono i padroni di casa nettamente favoriti.

William Hill quota la vittoria del Friburgo a 1.83, il pareggio a 3.50 e il successo del St. Pauli a 4.00. Quote quasi equivalenti da Bet365, che propone il 2 in trasferta a 4.50, mentre per il segno X conferma il 3.50. Dunque, il vantaggio del giocare in casa sembra decisivo per chi punta sulla formazione di Christian Streich.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern München
9
9
0
0
33 / 4
29
27
W
W
W
W
W
2
RB Leipzig
9
7
1
1
19 / 10
9
22
W
W
W
D
W
3
Borussia Dortmund
9
6
2
1
15 / 6
9
20
W
W
L
D
W
4
VfB Stuttgart
9
6
0
3
14 / 10
4
18
L
W
W
W
W
5
Bayer Leverkusen
9
5
2
2
18 / 14
4
17
L
W
W
W
W
6
1899 Hoffenheim
9
5
1
3
18 / 15
3
16
W
W
W
L
D
7
1.FC Köln
9
4
2
3
16 / 12
4
14
W
L
D
W
L
8
Eintracht Frankfurt
9
4
2
3
22 / 19
3
14
D
W
D
L
W
9
Werder Bremen
9
3
3
3
13 / 17
-4
12
D
W
D
W
L
10
Union Berlin
9
3
2
4
11 / 15
-4
11
D
L
W
L
D
11
SC Freiburg
9
2
4
3
11 / 13
-2
10
D
L
D
D
D
12
VfL Wolfsburg
9
2
2
5
11 / 16
-5
8
L
W
L
L
L
13
Hamburger SV
9
2
2
5
8 / 15
-7
8
L
L
L
W
D
14
FC Augsburg
9
2
1
6
12 / 21
-9
7
L
L
D
W
L
15
FC St. Pauli
9
2
1
6
8 / 18
-10
7
L
L
L
L
L
16
Borussia Mönchengladbach
9
1
3
5
10 / 18
-8
6
W
L
L
D
L
17
FSV Mainz 05
9
1
2
6
10 / 17
-7
5
D
L
L
L
L
18
1. FC Heidenheim
9
1
2
6
8 / 17
-9
5
D
L
D
L
W

Giocatori chiave: attenzione a Junior Adamu e Lucas Höler

Jan-Niklas Beste, a rendere la manovra del Friburgo più fluida, partecipa attivamente sia in fase difensiva che offensiva.

Sebbene il suo bottino personale quest'anno non lo veda ancora a segno, Beste ha contribuito con intelligenza tattica, raccogliendo 64 duelli totali e vincendone ben 30. Anche i suoi 8 passaggi chiave sottolineano un'attenzione costante per le dinamiche del gioco.

Junior Adamu, invece, è già risultato decisivo in area avversaria. In sette apparizioni, ha trovato la rete una volta, ma il suo potenziale nel supportare l'attacco è indiscusso. I suoi 85 duelli totali, 43 dei quali vinti, indicano una significativa presenza fisica e determinazione in attacco.

Lucas Höler ha mostrato buona consistenza nonostante la mancanza di gol. Con una media di presenza di 636 minuti in campo, offre una valvola di sfogo in fase di possesso e un solido riferimento per i movimenti dei compagni.

È fondamentale in fase d'interdizione, avendo completato 181 passaggi con precisione e pochi falli commessi.

Per il St. Pauli, Oladapo Afolayan agirà da attaccante avanzato nelle rotazioni della squadra di Fabian Hürzeler. In una stagione iniziata più in panchina che titolare, Afolayan ha già contribuito con vivacità in fase offensiva, pur senza ancora trovare il gol.

Il compagno di Afolayan, Andréas Hountondji, ha saputo farsi valere grazie alla sua versatilità. Nonostante la posizione avanzata, ha chiuso in rete 3 gol, dimostrando capacità realizzativa e un fine dinamismo sui fronti di attacco.
© RIPRODUZIONE VIETATA