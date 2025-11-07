L'Europa-Park Stadion di Friburgo si prepara ad accogliere, domenica 9 novembre alle 15:30, lo scontro tra SC Friburgo e FC St. Pauli, valevole per la decima giornata della Bundesliga 2025/26.

Le probabili formazioni di Friburgo-St. Pauli

SC Friburgo (4-2-3-1): Noah Atubolu; Rosenfelder, Matthias Ginter, Makengo, Treu; Manzambi, Eggestein; Lucas Höler, Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste; Junior Adamu.

FC St. Pauli (3-4-2-1): Vasilj; Smith, Mets, Wahl; Fujita, James Sands, Saliakas, Louis Oppie; Pereira Lage, Afolayan; Danel Sinani.

Quote delle scommesse: Friburgo in vantaggio nei pronostici

I bookmaker vedono i padroni di casa nettamente favoriti.

William Hill quota la vittoria del Friburgo a 1.83, il pareggio a 3.50 e il successo del St. Pauli a 4.00. Quote quasi equivalenti da Bet365, che propone il 2 in trasferta a 4.50, mentre per il segno X conferma il 3.50. Dunque, il vantaggio del giocare in casa sembra decisivo per chi punta sulla formazione di Christian Streich.

Giocatori chiave: attenzione a Junior Adamu e Lucas Höler

Jan-Niklas Beste, a rendere la manovra del Friburgo più fluida, partecipa attivamente sia in fase difensiva che offensiva.

Sebbene il suo bottino personale quest'anno non lo veda ancora a segno, Beste ha contribuito con intelligenza tattica, raccogliendo 64 duelli totali e vincendone ben 30. Anche i suoi 8 passaggi chiave sottolineano un'attenzione costante per le dinamiche del gioco.

Junior Adamu, invece, è già risultato decisivo in area avversaria. In sette apparizioni, ha trovato la rete una volta, ma il suo potenziale nel supportare l'attacco è indiscusso. I suoi 85 duelli totali, 43 dei quali vinti, indicano una significativa presenza fisica e determinazione in attacco.

Lucas Höler ha mostrato buona consistenza nonostante la mancanza di gol. Con una media di presenza di 636 minuti in campo, offre una valvola di sfogo in fase di possesso e un solido riferimento per i movimenti dei compagni.

È fondamentale in fase d'interdizione, avendo completato 181 passaggi con precisione e pochi falli commessi.

Per il St. Pauli, Oladapo Afolayan agirà da attaccante avanzato nelle rotazioni della squadra di Fabian Hürzeler. In una stagione iniziata più in panchina che titolare, Afolayan ha già contribuito con vivacità in fase offensiva, pur senza ancora trovare il gol.

Il compagno di Afolayan, Andréas Hountondji, ha saputo farsi valere grazie alla sua versatilità. Nonostante la posizione avanzata, ha chiuso in rete 3 gol, dimostrando capacità realizzativa e un fine dinamismo sui fronti di attacco.