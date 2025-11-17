Nelle scorse ore l'ex calciatore Michele Padovano parlando a Juventibus dell'attaccante bianconero Kenan Yildiz, ha sottolineato quanto il talento turco sia poco supportato da una formazione costruita male e quindi non per vincere.

Juventus, Padovano: 'A Yildiz serve una squadra alle spalle ma quella bianconera attualmente non lo è'

L'ex calciatore Michele Padovano è intervenuto ai microfoni di Juventibus e parlando di Kenan Yildiz, ha colto l'occasione per analizzare la qualità della rosa bianconera: "Il turco può fare la seconda punta molto bene o altrimenti dietro l'attaccante, girando per il campo un po' dove gli pare.

Le cose migliori le ha sempre fatte comunque entrando dentro al campo, centralmente e non dobbiamo dimenticarci che parliamo di un giocatore forte. Tuttavia non è aiutato dai compagni, perché calciatori del suo livello hanno bisogno di un team che li supporti e questa Juventus, checché se ne dica, non è né una grande squadra né costruita è per vincere. E' chiaro che se Yildiz si fa intorpidire dal grigiore che ogni tanto abbiamo visto, va in difficoltà. Perché gli avversari lo raddoppiano e a volte anche lo triplicano, non è che lo lasciano da solo contro un solo difensore. Quindi li deve intervenire l'allenatore, che ha il compito di mettere i giocatori nelle migliori condizioni per fare bene.

Deve essere più egoista? Lui ce l'ha nelle caratteristiche il fatto di puntare e tirare in porta, ma se i rivali da saltare sono 3 è tosta".

Padovano ha proseguito: "A centrocampo adesso abbiamo questi e quindi devi fare giocare loro per forza di cose. Detto ciò, la Juve delle grandi squadre di Italia è l'unica a non avere un play: ce l'ha il Milan con Modric, ce l'ha l'Inter con Calhanolgu e ce l'ha il Napoli con Lobotka. I bianconeri invece hanno soltanto mediani di inserimento e che fanno legna e quindi puntualmente si deve chiedere a Locatelli di fare un ruolo che non è in grado di fare. Quindi spero che già a gennaio, anche se parliamo di un mercato molto complicato dove le grandi non ti danno i loro giocatori, si faccia qualcosa, perché in quel ruolo serve un calciatore come il pane".

Infine l'ex calciatore ha infine concluso dicendo: "Non credo che Koopmeiners potrebbe ricoprire quel ruolo, magari ci proverei con Miretti. Parliamo di un giocatore forte, con ottime caratteristiche che gli permetterebbero di fare il regista. Ovviamente dovrebbe un po' cambiare la sua natura da giocatore, perché lui è uno molto offensivo, però Spalletti ci ha già abituato a questi cambiamenti".

Juve, i tifosi rispondono a Padovano: 'Yildiz deve essere libero di andare dove vuole'

Le parole di Padovano hanno acceso la discussione sul web: "Locatelli adattato no, Miretti invece sì... Ma dai" scrive polemico un utente su Youtube. Un altro invece, soffermandosi sul discorso Yildiz, ha poi aggiunto: "Esatto Michele, Yildiz non deve stare sempre stare sulle fasce ma dietro le punte, libero di andare dove vuole".