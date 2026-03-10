Secondo quanto rivelato dal giornalista turco Ekrem Konur su X, il futuro di Leon Goretzka si deciderà nei prossimi mesi. "Leon Goretzka lascerà il Bayern Monaco a parametro zero quest'estate. Atletico Madrid, Juventus e Inter hanno mostrato interesse". Tuttavia, la meta del centrocampista tedesco potrebbe non essere l'Italia. Il giocatore sembrerebbe infatti più orientato verso un trasferimento in Premier League, con l’Arsenal che al momento rappresenterebbe uno dei candidati più concreti per assicurarsi il suo cartellino.

Premier in pole, ma la Serie A osserva

La possibilità di ingaggiare un giocatore del calibro di Goretzka a parametro zero rappresenta inevitabilmente un’occasione rara sul mercato. Juventus e Inter stanno monitorando la situazione, consapevoli che un profilo del genere potrebbe garantire qualità, leadership ed esperienza internazionale al centrocampo.

Nonostante questo, la concorrenza si preannuncia molto dura. Il richiamo della Premier League e la forza economica dei club inglesi potrebbero infatti indirizzare la scelta del giocatore verso l’Inghilterra. In particolare l’Arsenal, sempre alla ricerca di rinforzi di alto livello per competere ai vertici, sarebbe pronto a inserirsi con decisione nella corsa al centrocampista del Bayern Monaco.

Forza fisica, inserimenti e leadership

Dal punto di vista tecnico e fisico, Goretzka rappresenta uno dei centrocampisti più completi del panorama europeo. Alto, potente e dotato di grande resistenza atletica, il tedesco abbina qualità tecniche a una notevole capacità di inserimento in zona gol. Non è raro vederlo accompagnare l’azione offensiva e risultare decisivo negli ultimi metri, grazie anche a un buon tiro dalla distanza e a una presenza importante nel gioco aereo.

Proprio queste caratteristiche lo renderebbero particolarmente adatto anche al campionato italiano. Negli ultimi anni la Serie A ha dimostrato quanto giocatori di esperienza e fisicità possano fare la differenza negli equilibri delle squadre di vertice.

Milan e Inter, ad esempio, hanno costruito buona parte della loro solidità su centrocampisti capaci di unire intensità, struttura fisica e qualità tecnica. In questo contesto, un profilo come quello di Goretzka potrebbe garantire un salto di qualità immediato.