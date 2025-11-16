In questi giorni è tornato d’attualità il possibile rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus, tema che sta animando il dibattito attorno al futuro del centravanti serbo. A rilanciare la questione è stato Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha affrontato l’argomento sottolineando come nella trattativa esista una variabile decisiva da considerare: “Poi vedremo quanto peso ha il denaro in una trattativa”.

Le parole di Balzarini

Balzarini ha aggiunto ulteriori elementi sul possibile scenario contrattuale, spiegando come negli ultimi mesi qualcosa nei rapporti tra club e giocatore sia cambiato: “C'è una volontà abbastanza chiara in questo momento, cosa che non c’era la scorsa estate e ormai più da nessuna parte, secondo me.

E invece le posizioni si sono rovesciate, capiremo a fine stagione quanto siano o possano essere determinanti i soldi in una trattativa, quanto possano avere una motivazione primaria assoluta alla volontà di un giocatore di rimanere, di una società di farlo rimanere".

Il giornalista poi ha proseguito: "Le cifre ormai sono più o meno quelle, insomma, la Juve non andrebbe oltre gli 8 milioni bonus compresi, che voglio dire comunque un bel prendere. eh si arriverebbe a un contratto quadriennale, se non addirittura quinquennale. Quindi poi non preclude la possibilità eventualmente di trovare un’altra sistemazione da un’altra parte nel corso degli anni successivi e permetterebbe alla Juve di realizzare qualcosa col cartellino e a Vlahovic comunque di chiedere poi ad un’eventuale squadra, magari tra un paio d’anni, che ne so, tre anni e di chiedere un aumento di ingaggio.

Quindi diciamo che ci sarebbero tante buone condizioni per la sua permanenza per fare in modo che si arrivi alla sua permanenza a Torino, al di là del fatto che si è anche ripreso la stima e l’affetto di tanti tifosi, non di tutti, ma di tanti tifosi che prima non lo consideravano più nemmeno più, anzi, diciamo, lo attaccavano per questioni tecniche, per questioni tattiche e quant’altro. Quindi tante condizioni”.

Non si correrà nessun rischio per Vlahovic

Nel frattempo, l’attenzione si concentra anche sulle condizioni fisiche di Vlahovic, rientrato dalla nazionale con un fastidio muscolare. L’attaccante ha accusato un sovraccarico all’adduttore e sarà costretto a qualche giorno di riposo prima di rimettersi a disposizione di Luciano Spalletti.

Il tecnico spera di recuperarlo per la delicata sfida contro la Fiorentina, ma nessuno in casa bianconera ha intenzione di forzare i tempi: Vlahovic giocherà solo se completamente ristabilito.

Anche perché, dopo il match di campionato, la Juventus affronterà il Bodo Glimt il 25 novembre in una gara di Champions League che potrebbe rivelarsi fondamentale per il cammino europeo della squadra. Gestire al meglio le energie e preservare i giocatori chiave sarà dunque essenziale.