Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale sottolinea come la Juventus dovrebbe prendere spunto dall'Inter e attaccare le varie avversarie di turno con quella veemenza offensiva mostrata dagli uomini di Cristian Chivu.

Balzarini: 'Ammetto che mi piacerebbe vedere i bianconeri travolgenti in attacco come l'Inter'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della Juventus: "Vorrei tanto vedere la formazione bianconera avere la forza dirompente di attaccare mostrata da altre squadre, quelle che sono maestre a sbloccare il risultato nel primo quarto d'ora di gioco o anche nei primi dieci minuti.

Insomma ammetto che mi piacerebbe vedere la Juve travolgente come l'Inter, che ha decisamente un centrocampo diverso rispetto a quello bianconero. È li che parte la forza trainante della compagine nerazzurra guidata da Chivu, il quale è certamente bravissimo, ma ha anche degli elementi in mediana di un livello superiore".

Balzarini parlando del prossimo futuro della Juve ha detto: "Per quanto riguarda la formazione che potrebbe scendere in campo con la Fiorentina, dobbiamo considerare il modulo del 4-3-3, quello sul quale Spalletti sembra maggiormente orientato. In difesa non ci sarà Bremer ma saranno disponibili sia Kelly che Cabal. A destra potrebbe esserci Cambiaso, a sinistra Kostic mentre in mezzo Kalulu e Gatti.

E Koopmeiners? Sull'olandese si sta lavorando diversamente e non casualmente il calciatore dovrebbe essere impiegato nella mediana a tre come mezz'ala, insieme a Thuram e Locatelli in cabina di regia. In attacco Vlahovic, se dovesse recuperare completamente dall'infortunio, guiderà il reparto con Yildiz sulla sua sinistra. Occhio a destra, perché Spalletti da quel che ho capito va pazzo per Zhegrova. Il kosovaro ovviamente deve riprendere una condizione fisica accettabile e trovare continuità di passo, ma lui, rispetto a Conceicao, dovrebbe partire avanti".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Non saremo mai l'Inter finché non aumenterà la qualità dei passaggi'

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito sul web: "Con Zhegrova in forma alcune volte riposerà Yildiz e potremmo giocare con Conceicao, non saremo mai l'Inter fin che non avremo un centrocampista che eleva la qualità dei passaggi", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi sottolinea: "Zhegrova per Spalletti può diventare un diverso Salah, mentre Miretti un diverso Perrotta. Il tecnico toscano nei club allena tutti i giorni i suoi perché è un maestro di calcio".