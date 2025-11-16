Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube sottolineando quanto la Juventus abbia commesso un errore, ai tempi della presidenza targata Andrea Agnelli, a mandare via Giuseppe Marotta, attuale presidente del CdA e AD dell’Inter.

Juve, Pedullà: 'Da quando Marotta è stato mandato via le cose sono precipitate'

"Penso che aver mandato via Marotta sia stato uno dei più grandi errori della gestione Andrea Agnelli e non a caso le cose piano piano sono precipitate in casa Juve", questo uno dei passaggi chiave dell'ultimo video pubblicato su YouTube da Alfredo Pedullà.

Il giornalista ha proseguito: "Il club bianconero ha cambiato molto e, secondo me, avrebbero dovuto mettere un presidente dalla figura riconoscibile, quasi storica. Marotta ha lasciato una traccia indelebile e chi è arrivato dopo di lui ha fatto sempre peggio. Hanno sostituito in continuazione manager e hanno dato responsabilità eccessive a certe figure. Quindi, a mio avviso, la strategia di chiudere il rapporto con Marotta senza avere un degno erede è stata calcolata male".

Pedullà ha proseguito: "Avrebbero dovuto prendere un personaggio che quanto meno si avvicinasse all'attuale presidente dell'Inter ed è una cosa dal mio punto di vista inaccettabile, soprattutto se ti chiami Juventus. Perché i bianconeri, dal post Sarri con il quale vinsero lo scudetto, non sono neanche andati vicini a vincere uno scudetto.

Quest'anno con Spalletti penso che potranno fare molto bene, ma il tempo passato senza essere competitivi equivale a una scudisciata per il club bianconero. La Juventus non può essere fuori dalla lotta per tentare di trionfare nel campionato o essere staccata di 15 punti dalla prima. Ecco perché sono convinto che l'errore fatto con Marotta la Vecchia Signora lo abbia pagato e pure con gli interessi".

Pedullà ha concluso: "Marotta è riuscito nell'Inter a sopperire ai momenti in cui nella cassa non c'erano soldi, prendendo dei parametri 0 di assoluto livello. Una vera genialata per superare i momenti critici del club e che ha permesso allo stesso di rimanere competitivo nonostante tutto".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'L'allontanamento di Marotta un grande errore, ha permesso all'Inter di tornare a vincere'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Sono convinto anch’io che l'allontanamento di Marotta non sia stata una buona scelta da parte di Agnelli. Abbiamo dato la possibilità all’Inter di tornare a vincere e di restare ancora oggi una delle squadre più competitive a livello europeo", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Agnelli l’ha licenziato per un motivo valido, ma ha avuto l’eleganza di non renderlo pubblico".