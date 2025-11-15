Sono arrivate in queste ore alcune notizie non troppo positive per la Juventus riguardo alle condizioni di Dusan Vlahovic, impegnato con la Nazionale serba. L’attaccante bianconero ha accusato un fastidio muscolare che ha spinto lo staff medico della Serbia a sottoporlo ai primi accertamenti. Le prime analisi avrebbero evidenziato un sovraccarico all’adduttore, una situazione che richiede attenzione ma che, al momento, non sembra destare particolare preoccupazione in vista del match contro la Fiorentina.

La Juventus, in costante contatto con la federazione serba, sta monitorando da vicino l’evoluzione del caso.

Luciano Spalletti, attuale allenatore bianconero, considera Vlahovic un elemento imprescindibile per il sistema offensivo della squadra e segue con grande attenzione tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni. In una fase della stagione in cui gli impegni si susseguono rapidamente, il club non vuole correre alcun rischio.

Le condizioni di Vlahovic

Nonostante l’allarme iniziale, il fastidio non dovrebbe compromettere la sua presenza nella prossima e attesissima sfida contro la Fiorentina, una gara sempre speciale per il centravanti serbo per il suo passato in maglia viola.

Vlahovic osserverà ora qualche giorno di riposo, con un lavoro personalizzato finalizzato a smaltire l’infiammazione e recuperare pienamente.

Nel corso della settimana lo staff medico serbo e quello juventino rivaluteranno il quadro clinico per definire tempi e modalità del rientro.

Al momento la sensazione è che si tratti solo di un piccolo allarme e non di un infortunio serio. La Juventus resta fiduciosa di poter riavere presto il proprio bomber e di averlo regolarmente a disposizione per la delicata sfida contro la Fiorentina.

Tutti gli attaccanti in nazionale

La Juventus, in questa pausa, ha prestato tutti i suoi attaccanti alle nazionali. I vari David, Openda, Conceicao, Yildiz, Zhegrova e lo stesso Vlahovic sono attesi nei prossimi giorni a Torino. Anche se il bomber serbo sarà ovviamente il primo a tornare. Martedì 18 alla Continassa si rivedrà anche Conceicao.

Mentre per quanto riguarda gli altri bisognerà attendere la metà della settimana.

L’ultimo a tornare sarà David, di rientro dagli impegni con il Canada. Il numero 30 bianconero, ovviamente, si candida per una maglia da titolare vista anche la situazione di Vlahovic. In ogni caso Spalletti si prenderà i prossimi giorni per capire quale sarà la situazione in attacco. Il tecnico di Certaldo sembra intenzionato a passare a un 4-3-3, ma per fare le ultime valutazioni servirà il rientro anche dei nazionali.