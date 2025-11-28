Le Havre ospiterà il Lille allo Stade Océane per la quattordicesima giornata della Ligue 1, in programma domenica 30 novembre alle 17:15. L'incontro, valido per la stagione 2025/26 del campionato francese, è molto atteso, con il Lille in cerca di punti preziosi per mantenere il passo delle squadre di vertice. Il Le Havre cercherà invece di sfruttare il fattore campo, sperando di strappare almeno un pareggio agli ospiti più quotati.

France Flag
Ligue 1
Giornata 14
28/11/2025 20:45
Metz
VS
Rennes
29/11/2025 17:00
Monaco
VS
Paris Saint Germain
29/11/2025 19:00
Paris FC
VS
Auxerre
29/11/2025 21:05
Marsiglia
VS
Tolosa
30/11/2025 15:00
Strasburgo
VS
Stade Brestois
30/11/2025 17:15
Angers
VS
Lens
30/11/2025 17:15
Lorient
VS
Nizza
30/11/2025 17:15
Le Havre
VS
Lille
30/11/2025 20:45
Lione
VS
Nantes

Quote di Le Havre-Lille: Lille favorito dai bookmaker

I bookmaker vedono il Lille come favorito per il match.

William Hill quota la vittoria del Lille a 1.85, il pareggio a 3.50 e il successo casalingo del Le Havre a 4.00. Quote simili anche da Bet365, che offre la vittoria del Lille a 1.85, il pareggio a 3.60 e quella del Le Havre a 4.33. Il Lille, con questi numeri, si presenta al confronto con un vantaggio sulla carta.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
13
9
3
1
27 / 11
16
30
W
W
W
D
W
2
Marsiglia
13
9
1
3
33 / 12
21
28
W
W
W
D
L
3
Lens
13
9
1
3
22 / 11
11
28
W
W
W
L
W
4
Lille
13
7
2
4
27 / 17
10
23
W
L
W
L
W
5
Strasburgo
13
7
1
5
24 / 17
7
22
L
W
L
W
L
6
Rennes
13
5
6
2
23 / 18
5
21
W
W
W
D
L
7
Lione
13
6
3
4
18 / 15
3
21
D
L
D
D
W
8
Monaco
13
6
2
5
25 / 25
0
20
L
L
L
W
W
9
Nizza
13
5
2
6
18 / 23
-5
17
L
L
L
W
W
10
Tolosa
13
4
4
5
18 / 17
1
16
L
D
D
D
L
11
Angers
13
4
4
5
11 / 15
-4
16
W
W
L
D
W
12
Paris FC
13
4
2
7
20 / 25
-5
14
L
L
W
D
L
13
Le Havre
13
3
5
5
13 / 20
-7
14
L
D
D
W
W
14
Stade Brestois
13
3
4
6
17 / 23
-6
13
W
L
D
L
L
15
Nantes
13
2
5
6
12 / 19
-7
11
D
D
L
L
W
16
Lorient
13
2
5
6
15 / 27
-12
11
D
D
L
D
L
17
Metz
13
3
2
8
14 / 30
-16
11
L
W
W
W
L
18
Auxerre
13
2
2
9
7 / 19
-12
8
D
L
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave: Kechta, Soumaré e Giroud

Yassine Kechta, centrocampista del Le Havre, ha finora collezionato 12 presenze in questa stagione di Ligue 1, giocando come titolare in 10 occasioni.

Ha contribuito con 1 gol e 1 assist, ma la sua presenza si fa sentire soprattutto in fase di costruzione, avendo effettuato 247 passaggi e partecipato a 100 duelli, di cui ne ha vinti 32. Kechta dovrà migliorare la sua percentuale nei duelli per aumentare l'efficacia del suo gioco.

Issa Soumaré, con un totale di 13 presenze, è la punta su cui il Le Havre fa maggior affidamento. Soumaré ha segnato 3 reti e fornito 2 assist, mostrando una media rating di 7.15 che lo rende uno dei più pericolosi della sua squadra. Con 210 duelli disputati e 102 vinti, Soumaré è una vera e propria forza nel corpo a corpo, capace di mettere sotto pressione le difese avversarie.

Olivier Giroud, punta di diamante del Lille, continua a dimostrare il suo valore nonostante l’età.

Con 11 presenze, di cui 10 da titolare, ha realizzato 4 gol e servito un assist, mantenendo una performance solida con un rating di 6.7. La sua esperienza, unita alla capacità di vincere i duelli aerei, fa di lui un costante pericolo per le difese avversarie.
