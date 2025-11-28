Le Havre ospiterà il Lille allo Stade Océane per la quattordicesima giornata della Ligue 1, in programma domenica 30 novembre alle 17:15. L'incontro, valido per la stagione 2025/26 del campionato francese, è molto atteso, con il Lille in cerca di punti preziosi per mantenere il passo delle squadre di vertice. Il Le Havre cercherà invece di sfruttare il fattore campo, sperando di strappare almeno un pareggio agli ospiti più quotati.

Quote di Le Havre-Lille: Lille favorito dai bookmaker

I bookmaker vedono il Lille come favorito per il match.

William Hill quota la vittoria del Lille a 1.85, il pareggio a 3.50 e il successo casalingo del Le Havre a 4.00. Quote simili anche da Bet365, che offre la vittoria del Lille a 1.85, il pareggio a 3.60 e quella del Le Havre a 4.33. Il Lille, con questi numeri, si presenta al confronto con un vantaggio sulla carta.

Le statistiche dei giocatori chiave: Kechta, Soumaré e Giroud

Yassine Kechta, centrocampista del Le Havre, ha finora collezionato 12 presenze in questa stagione di Ligue 1, giocando come titolare in 10 occasioni.

Ha contribuito con 1 gol e 1 assist, ma la sua presenza si fa sentire soprattutto in fase di costruzione, avendo effettuato 247 passaggi e partecipato a 100 duelli, di cui ne ha vinti 32. Kechta dovrà migliorare la sua percentuale nei duelli per aumentare l'efficacia del suo gioco.

Issa Soumaré, con un totale di 13 presenze, è la punta su cui il Le Havre fa maggior affidamento. Soumaré ha segnato 3 reti e fornito 2 assist, mostrando una media rating di 7.15 che lo rende uno dei più pericolosi della sua squadra. Con 210 duelli disputati e 102 vinti, Soumaré è una vera e propria forza nel corpo a corpo, capace di mettere sotto pressione le difese avversarie.

Olivier Giroud, punta di diamante del Lille, continua a dimostrare il suo valore nonostante l’età.

Con 11 presenze, di cui 10 da titolare, ha realizzato 4 gol e servito un assist, mantenendo una performance solida con un rating di 6.7. La sua esperienza, unita alla capacità di vincere i duelli aerei, fa di lui un costante pericolo per le difese avversarie.