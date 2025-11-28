Il Marsiglia ospiterà il Tolosa il 29 novembre alle 21:05 all’Orange Vélodrome, nella quattordicesima giornata della Ligue 1 2025/26. È un incontro che promette scintille, con il Marsiglia desideroso di imporsi davanti al pubblico amico e di risalire la classifica. Entrambe le formazioni cercheranno di ottenere punti preziosi per i rispettivi obiettivi stagionali, sotto l'atmosfera suggestiva di una delle cattedrali del calcio francese.

Quote di Marsiglia-Tolosa: i marsigliesi favoriti dai bookmaker

I bookmaker vedono chiaramente il Marsiglia favorito per il successo casalingo.

William Hill quota la vittoria del Marsiglia a 1.62, il pareggio a 3.80 e il successo del Tolosa a 5.00. Bet365 offre quote simili, con il segno 1 a 1.60, il pari a 3.90 e i tre punti alla squadra ospite a 6.00.

Le statistiche dei protagonisti attesi

Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia): Il veterano attaccante gabonese si presenta in buona forma, avendo collezionato 11 presenze con 5 gol e 4 assist.

Sebbene la sua presenza in campo non sia sempre dall’inizio, il suo impatto è evidente con una valutazione media di 7.23. È la punta d’esperienza che può fare la differenza nei momenti cruciali.

Mason Greenwood (Marsiglia): Il giovane prodigio inglese ha segnato 10 gol e fornito 3 assist in 12 presenze. La sua media valutativa di 7.6 lo rende uno degli uomini più pericolosi dell’attacco marsigliese, capace di rompere gli equilibri con la sua velocità e tecnica sopraffina.

Igor Paixão (Marsiglia): Anche se meno prolifico rispetto ai compagni, con 2 gol e un assist, il brasiliano Igor Paixão si distingue per la sua capacità di rompere le linee difensive con dribbling imprevedibili, come dimostrano i 12 dribbling riusciti su 30 tentativi.

Yann Gboho (Tolosa): Per il Tolosa, Gboho ha già messo a referto 3 gol e 1 assist in 13 partite. Con una media di 7.17, è una delle note positive nel frattempo difficile della stagione dei suoi, in grado di creare pericoli grazie ai suoi dribbling (36 su 68 riusciti).

Frank Magri (Tolosa): Magri, con 4 gol, è il miglior marcatore del Tolosa finora. La sua presenza costante nelle 13 partite disputate lo rende un punto di riferimento offensivo, sebbene la sua valutazione media di 6.71 suggerisca ampi margini di miglioramento in fase realizzativa e difensiva.