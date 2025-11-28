Il 30 novembre il Villa Park di Birmingham sarà teatro della sfida tra Aston Villa e Wolves, match valido per la tredicesima giornata di Premier League. I padroni di casa, al momento quarti in classifica con 21 punti all'attivo, vanno a caccia della settima vittoria in campionato.

Quote: Aston Villa favorito nei pronostici

I bookmaker indicano l'Aston Villa come nettamente favorito per portarsi a casa i tre punti.

William Hill quota la vittoria della squadra di Birmingham a 1.50, il pareggio a 4.33 e il successo esterno dei Wolves a 6.00. Quote pressoché identiche sono offerte da Bet365, che stima il successo dei padroni di casa a 1.50, il pareggio a 4.33 e la vittoria dei Wolves leggermente più alta a 6.50.

Analisi delle statistiche dei giocatori chiave

Emiliano Buendía: il dinamismo dei Villans

Il centrocampista argentino Emiliano Buendía ha dimostrato la sua importanza per Aston Villa con 10 presenze in questa stagione, contribuendo con 3 gol e 2 assist in appena 475 minuti giocati.

Buendía si distingue per la capacità di creare occasioni, evidenziata dai 9 passaggi chiave e il suo dinamismo in campo, avendo vinto 34 duelli su 84 disputati.

John McGinn: equilibrio ed esperienza

Il combattivo centrocampista scozzese John McGinn, con una media di 6.84, ha collezionato 913 minuti in 12 presenze, segnando un gol. McGinn si dimostra un elemento affidabile in fase di costruzione, con 327 passaggi totali, e di interdizione grazie ai suoi 16 tackle e 8 intercetti.

Oliver Watkins: il terminale offensivo

A dispetto di una stagione fino ad ora poco esaltante con un solo gol all’attivo, Oliver Watkins continua ad essere un perno nel reparto avanzato dei Villans. In 938 minuti su 12 apparizioni, Watkins si è reso pericoloso con 12 tiri e ha mostrato una buona capacità nei dribbling.

Toluwalase Arokodare: un giovane lupo da tenere d'occhio

Toluwalase Arokodare, attaccante dei Wolves, ha accumulato 289 minuti in 8 apparizioni, con una valutazione media di 6.49. Nonostante non abbia ancora segnato, è una minaccia costante per le difese avversarie, con 4 dribbling completati su 8 tentativi e una presenza fisica imponente.

Jørgen Strand Larsen: aspirazioni di crescita

L'attaccante norvegese Jørgen Strand Larsen ha segnato un gol in 801 minuti trascorsi in campo in questa stagione. Con il 40% di duelli vinti su 105 tentativi e un rigore segnato, Strand Larsen è alla ricerca di maggiore continuità per scalare le gerarchie nel reparto offensivo dei Wolves.