Nella serata di venerdì 28 novembre, lo Stade Saint-Symphorien di Metz sarà il teatro di un confronto ad alta intensità tra Metz e Rennes. Il match, valido per la quattordicesima giornata della Ligue 1 2025/26, scatterà alle 20:45 sotto i riflettori di una delle piazze più calde del calcio francese. I grenat punteranno sull’energia dei giovani per strappare punti preziosi, mentre il Rennes farà leva sull’esperienza e sulla qualità dei suoi uomini chiave, con Breel Embolo pronto a guidare l’assalto offensivo.

Probabili formazioni

Metz

Fischer; Kouao, Gbamin, Yegbe, Colin; B.

Traoré, Deminguet; Sané, Hein, Tsitaishvili; Sabaly

Rennes

Samba; Jacquet, Aït Boudlal, Brassier; Frankowski, Camara, Rongier, Cissé; Al-Taamari; Meïté, Embolo

Quote di Metz-Rennes: ospiti favoriti

I bookmaker vedono il Rennes avanti nei pronostici. Su William Hill il successo dei bretoni è offerto a 1.91, mentre pareggio e vittoria del Metz sono entrambi fissati a 3.60. Linea simile su Bet365, che propone il Rennes a 1.85, il pari a 3.60 e il colpo casalingo del Metz a 4.00. Un trend chiaro, alimentato dalle recenti prove del reparto offensivo rennais.

Chiave per le squadre: i giocatori sotto i riflettori

Cheikh Tidiane Sabaly, punto di riferimento offensivo del Metz, resta uno degli elementi più imprevedibili della squadra.

Pur non avendo ancora trovato il gol in questa stagione, ha già firmato due assist e continua a essere una minaccia costante per le difese avversarie grazie ai suoi 32 dribbling tentati, con 13 riusciti.

Accanto a lui cresce Ibou Sané, talento emergente del reparto avanzato. In appena 289 minuti ha già messo a referto un gol e un assist, mostrando precisione assoluta nei tiri in porta (3 su 3) e una pericolosità crescente nell’area avversaria.

Sul fronte Rennes, Breel Embolo si candida a essere il principale ariete offensivo. Con 4 gol in 608 minuti e una notevole precisione sotto porta (9 tiri nello specchio su 12 tentativi), lo svizzero rappresenta la minaccia numero uno per la retroguardia del Metz.

Da tenere d’occhio anche Mohamed Kader Meïté, classe 2007, che sta sorprendendo per impatto e maturità. Le sue due reti e due assist testimoniano un potenziale enorme e una capacità rara di incidere nelle zone calde del campo, rendendolo uno dei giovani più intriganti della rosa bretone.