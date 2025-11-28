Nella serata di venerdì 28 novembre, lo Stade Saint-Symphorien di Metz sarà il teatro di un confronto ad alta intensità tra Metz e Rennes. Il match, valido per la quattordicesima giornata della Ligue 1 2025/26, scatterà alle 20:45 sotto i riflettori di una delle piazze più calde del calcio francese. I grenat punteranno sull’energia dei giovani per strappare punti preziosi, mentre il Rennes farà leva sull’esperienza e sulla qualità dei suoi uomini chiave, con Breel Embolo pronto a guidare l’assalto offensivo.

28/11/2025 20:45
Metz
VS
Rennes
29/11/2025 17:00
Monaco
VS
Paris Saint Germain
29/11/2025 19:00
Paris FC
VS
Auxerre
29/11/2025 21:05
Marsiglia
VS
Tolosa
30/11/2025 15:00
Strasburgo
VS
Stade Brestois
30/11/2025 17:15
Angers
VS
Lens
30/11/2025 17:15
Lorient
VS
Nizza
30/11/2025 17:15
Le Havre
VS
Lille
30/11/2025 20:45
Lione
VS
Nantes

Probabili formazioni

Metz

Fischer; Kouao, Gbamin, Yegbe, Colin; B.

Traoré, Deminguet; Sané, Hein, Tsitaishvili; Sabaly

Rennes

Samba; Jacquet, Aït Boudlal, Brassier; Frankowski, Camara, Rongier, Cissé; Al-Taamari; Meïté, Embolo

Quote di Metz-Rennes: ospiti favoriti

I bookmaker vedono il Rennes avanti nei pronostici. Su William Hill il successo dei bretoni è offerto a 1.91, mentre pareggio e vittoria del Metz sono entrambi fissati a 3.60. Linea simile su Bet365, che propone il Rennes a 1.85, il pari a 3.60 e il colpo casalingo del Metz a 4.00. Un trend chiaro, alimentato dalle recenti prove del reparto offensivo rennais.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
13
9
3
1
27 / 11
16
30
W
W
W
D
W
2
Marsiglia
13
9
1
3
33 / 12
21
28
W
W
W
D
L
3
Lens
13
9
1
3
22 / 11
11
28
W
W
W
L
W
4
Lille
13
7
2
4
27 / 17
10
23
W
L
W
L
W
5
Strasburgo
13
7
1
5
24 / 17
7
22
L
W
L
W
L
6
Rennes
13
5
6
2
23 / 18
5
21
W
W
W
D
L
7
Lione
13
6
3
4
18 / 15
3
21
D
L
D
D
W
8
Monaco
13
6
2
5
25 / 25
0
20
L
L
L
W
W
9
Nizza
13
5
2
6
18 / 23
-5
17
L
L
L
W
W
10
Tolosa
13
4
4
5
18 / 17
1
16
L
D
D
D
L
11
Angers
13
4
4
5
11 / 15
-4
16
W
W
L
D
W
12
Paris FC
13
4
2
7
20 / 25
-5
14
L
L
W
D
L
13
Le Havre
13
3
5
5
13 / 20
-7
14
L
D
D
W
W
14
Stade Brestois
13
3
4
6
17 / 23
-6
13
W
L
D
L
L
15
Nantes
13
2
5
6
12 / 19
-7
11
D
D
L
L
W
16
Lorient
13
2
5
6
15 / 27
-12
11
D
D
L
D
L
17
Metz
13
3
2
8
14 / 30
-16
11
L
W
W
W
L
18
Auxerre
13
2
2
9
7 / 19
-12
8
D
L
L
L
L

Chiave per le squadre: i giocatori sotto i riflettori

Cheikh Tidiane Sabaly, punto di riferimento offensivo del Metz, resta uno degli elementi più imprevedibili della squadra.

Pur non avendo ancora trovato il gol in questa stagione, ha già firmato due assist e continua a essere una minaccia costante per le difese avversarie grazie ai suoi 32 dribbling tentati, con 13 riusciti.

Accanto a lui cresce Ibou Sané, talento emergente del reparto avanzato. In appena 289 minuti ha già messo a referto un gol e un assist, mostrando precisione assoluta nei tiri in porta (3 su 3) e una pericolosità crescente nell’area avversaria.

Sul fronte Rennes, Breel Embolo si candida a essere il principale ariete offensivo. Con 4 gol in 608 minuti e una notevole precisione sotto porta (9 tiri nello specchio su 12 tentativi), lo svizzero rappresenta la minaccia numero uno per la retroguardia del Metz.

Da tenere d’occhio anche Mohamed Kader Meïté, classe 2007, che sta sorprendendo per impatto e maturità. Le sue due reti e due assist testimoniano un potenziale enorme e una capacità rara di incidere nelle zone calde del campo, rendendolo uno dei giovani più intriganti della rosa bretone.
