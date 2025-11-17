Kheprhen Thuram è uno dei calciatori maggiormente richiesti sul fronte calciomercato. Il centrocampista francese è il faro della mediana della Juventus e le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di molti top club europei. Il Tottenham, tra le società più interessate al calciatore francese, potrebbe ad avanzare un'offerta importante nella prossima finestra estiva di calciomercato.

Non solo il Psg, anche il Tottenham su Thuram

Kheprhen Thuram è un elemento imprescindibile per il centrocampo della Juventus, non solo per la qualità tecnica, ma anche per la sua leadership .

Caratteristiche che ne fanno un giocatore completo. Sul centrocampista francese hanno messo gli occhi diversi top club. Dopo un sondaggio esplorativo da parte del Paris Saint Germain, anche una big della Premier avrebbe iniziato a monitorare la situazione. Il Tottenham, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 50 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere l'ex Nizza.

Al momento non si può parlare di una trattativa reale e concreta tra le parti, ma di un forte interesse da parte degli Spurs, che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Molto ovviamente dipenderà dalla Juventus, che difficilmente deciderà di privarsi di Thuram, considerato ad oggi un punto fermo del centrocampo bianconero.

Si monitora Gnabry per giugno

Oltre a blindare i migliori giocatori in organico, la Juventus starebbe lavorando per potenziare ulteriormente la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Uno dei nomi finiti nei radar della dirigenza bianconera sarebbe quello di Serge Gnabry, che in estate potrebbe lasciare il Bayern Monaco.

L'esterno tedesco presenta il contratto in scadenza nel giugno 2026 e al momento la trattativa con il club bavarese per il rinnovo contrattuale sarebbe in una fase di stallo. La Juventus è alla finestra, pronta ad approfondire il discorso in caso di mancato accordo tra il classe 95 ed il Bayern.

I bianconeri dovranno però battere la concorrenza di alcuni top club inglesi, come Liverpool ed Arsenal che starebbero monitorando la situazione.

Gnabry rappresenterebbe un colpo di altissimo spessore per la Juventus, in quanto garantirebbe un buon apporto in fase offensiva. La velocità e la tecnica unita al senso del gol ne fanno di lui un calciatore completo, oltre che un profilo perfetto la filosofia di calcio di Luciano Spalletti che predilige avere in rosa calciatori veloci in grado di dare imprevedibilità in fase d'attacco.