Il “Via del Mare” è già sold out. È bastata mezza giornata di prevendita per polverizzare quasi tutti i tagliandi di Lecce-Cremonese, sfida salvezza che nel Salento ha assunto il peso di una finale. In città non si parla d’altro: ogni conversazione finisce lì, a quei novanta minuti che possono indirizzare il finale di stagione.

Le due squadre si presentano all’appuntamento appaiate a quota 24 punti, esattamente nel limbo della classifica: a metà tra la zona salvezza e il terz’ultimo posto che significherebbe retrocessione. Una situazione di perfetto equilibrio nei numeri, ma con qualche differenza nelle statistiche.

Sul piano della differenza reti, il leggero vantaggio è dei lombardi. Il Lecce ha messo a segno 18 gol finora, incassandone 36; la Cremonese invece ha realizzato 21 reti, subendone 38. Numeri simili, ma con un attacco grigiorosso leggermente più prolifico.

Diverso è il discorso legato al momento di forma. Qui l’inerzia sembra sorridere ai salentini: i giallorossi hanno raccolto 6 punti nell’ultimo mese, grazie ai successi contro Udinese e Cagliari, risultati che hanno ridato fiducia e ossigeno alla classifica. La Cremonese, al contrario, attraversa una fase complicata: appena un punto conquistato nell’ultimo mese e mezzo di campionato, un rendimento che racconta di una squadra in difficoltà e alla ricerca di una svolta immediata.

Entusiasmo nel Salento: stadio stracolmo

L’entusiasmo si è tradotto subito in numeri. Dopo pochi minuti dall’apertura delle vendite è andata esaurita la Curva Sud, cuore pulsante del tifo giallorosso. Nel pomeriggio, intorno alle ore 16, è terminata anche la disponibilità della Tribuna Est. Il Via del mare è già sold out. Un assalto continuo, online e nei punti vendita, che ha confermato quanto la partita sia sentita.

L'iniziativa del Lecce conquista il pubblico

Non è solo questione di classifica. Certo, i punti in palio pesano tantissimo nella corsa alla permanenza in Serie A, ma c’è anche un fattore emotivo e simbolico. L’8 marzo, giorno della gara, il Lecce ha lanciato un’iniziativa dedicata alle donne: biglietto a 5 euro in tutti i settori.

Una scelta che ha ampliato ulteriormente la platea, portando allo stadio famiglie e tante tifose pronte a colorare di giallorosso ogni ordine di posto.

I lavori allo stadio

A incidere sulle disponibilità c’è anche la situazione legata ai lavori in corso nell’impianto. Alcuni posti della Tribuna Centrale, almeno per ora, non sono stati messi in vendita in attesa di comunicazioni delle autorità competenti. Se dovessero arrivare autorizzazioni e nuovi tagliandi, è facile immaginare che verrebbero bruciati in poche ore.

Scenario opposto nel settore ospiti, dove la prevendita procede lentamente: al momento sono appena tredici i biglietti staccati per i tifosi della Cremonese anche se ci sono ancora 4 giorni a disposizione.

Un dato che non intacca però l’atmosfera che si respira a Lecce. Il “Via del Mare” sarà una bolgia, spinto da un pubblico che ha deciso di fare la propria parte. Per la salvezza, per l’orgoglio, per una notte che il Salento vuole vivere da protagonista.