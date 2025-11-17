La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato. L'intenzione è quello di rinforzare la rosa in ogni singolo reparto così da ritornare protagonista in Italia ed in Europa. La difesa è uno dei reparti che in estate potrebbe subire modifiche importanti con i bianconeri che stanno sondando diversi profili. Tra questi ci sarebbe anche quello di Stefan De Vrij che potrebbe liberarsi a parametro zero dall'Inter.

Possibile sondaggio per De Vrij

Il centrale olandese classe 92 presenta il contratto in scadenza nel giugno 2026 e le contrattazioni per il rinnovo con il club nerazzurro non sono ancora iniziate.

L'Inter sta infatti valutando se rinnovare il contratto all'ex Lazio oppure virare su nuovi profili per puntellare la retroguardia come Muharemovic e Gila. In caso di mancato accordo tra le parti, il 33enne olandase potrebbe liberarsi a parametro zero e diventare una buona opportunità per il mercato estivo. La Juventus è alla finestra ed in caso di mancato accordo tra l'entourage del calciatore e l'Inter potrebbe provare ad aprire una reale trattativa per accaparrarsi le prestazioni dell'esperto difensore. Al momento si parla di un sondaggio, di un'idea da parte della Vecchia Signora che potrebbe prendere corpo nei prossimi mesi.

De Vrij rappresenterebbe un bel colpo per la difesa a disposizione di Luciano Spalletti con il tecnico di Certaldo che conosce bene le caratteristiche dell'olandese visto i trascorsi sulla panchina nerazzurra.

Esperienza, ottima impostazione dal basso e duttilità tattica nel giocare sia in una retroguardia a tre che a quattro. Il classe 92 risulterebbe un elemento funzionale al nuovo progetto bianconero.

Il Napoli mette nel mirino McKennie

Rimanendo sui calciatori in scadenza di contratto, in casa Juventus c'è da risolvere il futuro di diversi calciatori. Oltre Dusan Vlahovic, il club bianconero deve valutare la situazione di Weston McKennie che come il serbo presenta il contratto in scadenza nel giugno 2026. Con la nuova gestione Spalletti, il centrocampista americano ha avuto un discreto spazio ma ciò non ha accelerato le contrattazioni per un possibile rinnovo.

L'ex Schalke ha inoltre tanti estimatori in Europa ma anche in Italia con il Napoli che sarebbe tra le società maggiorimente interessate.

I partenopei sono alla ricerca di un centrocampista di spessore dopo gli infortuni di Anguissa e De Bruyne e nella lista di Conte ci sarebbe anche McKennie. La società azzurra potrebbe quindi provare ad intavolare una trattativa con la Juventus già per gennaio mettendo sul piatto una cifra vicina ai 6-7 milioni di euro. Da capire le reali intenzioni del Napoli ma soprattutto la volontà della Vecchia Signora di cedere McKennie ad una diretta concorrente.