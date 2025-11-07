Il Rayo Vallecano sfiderà il Real Madrid al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid domenica 9 novembre alle 16:15, nella dodicesima giornata di La Liga 2025/26. I padroni di casa cercheranno di opporsi alla marcia dei galacticos che vantano una rosa stellare, mentre i blancos vogliono mantenere alto il vessillo del dominio spagnolo, sfruttando le super prestazioni di giocatori come Kylian Mbappé. L'atmosfera a Vallecas è già calda per una sfida che promette spettacolo.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Real Madrid

Per il Rayo Vallecano, posizionatosi con un 4-2-3-1, l’allenatore schiererà in porta Batalla; in difesa Nobel Mendy, Florian Lejeune, Pep Chavarría e Andrei Rațiu.

A centrocampo agiranno Pathé Ciss e Unai López, mentre Pedro Díaz, Álvaro García e Jorge De Frutos supporteranno l’unica punta, l’attaccante Brasiliano Alemão.

Dal canto suo, il Real Madrid si presenta anch'esso con un 4-2-3-1, con il titanico Thibaut Courtois tra i pali; retroguardia formata da Dean Huijsen, Éder Militão, Á. Carreras e Trent Alexander-Arnold. In mediana fragile d'esperienza e gioventù con Arda Güler e Eduardo Camavinga. Sulla trequarti agiscono Jude Bellingham, il motore che accende la scintilla, assieme a Vinícius Júnior e Federico Valverde, con Kylian Mbappé pronto a colpire dal centro dell'attacco.

Quote di Rayo Vallecano-Real Madrid: favoriti i blancos

Le quote dei principali bookmaker mettono in chiaro le difficoltà per i padroni di casa.

William Hill propone la vittoria del Rayo Vallecano a 5.80, contrapposta al successo degli ospiti, quotato a 1.50, con il pareggio che si attesta a 4.33. Allineato Bet365, che quota la vittoria del Rayo a 5.50, il pareggio a 5.00 e la vittoria del Real Madrid a 1.48. Le probabilità indicano un match volto a favore delle Merengues.

Chiave del match: giocatori e prestazioni

Per il Rayo Vallecano, uno degli osservati speciali sarà Jorge de Frutos.

Con una valutazione di 7.26, ha finora contribuito con 4 reti in 10 presenze, dimostrando di poter essere una spina nel fianco delle difese avversarie. I suoi 14 tiri e i notevoli 8 nello specchio testimoniano la sua capacità di creare occasioni.

Dall’altro lato del campo, si erge Kylian Mbappé, con prestazioni maiuscole per il Real Madrid. La sua media di 8.07 in 11 partite non è solo un numero, ma un riflesso dell’impatto devastante che ha sul gioco. Ha già firmato 13 gol e 2 assist, dimostrando una spaventosa abilità nel finalizzare e creare gioco, con 41 tiri totali di cui 25 a bersaglio.

Infine, anche il contributo di Vinícius Júnior non va sottovalutato. Ha messo la firma su 5 gol e 4 assist in 11 presenze, con una media voto di 7.51, confermandosi un'ala dinamica e indispensabile nel creare sbocchi e mantenere alta la tensione offensiva avversaria. Con 26 dribbling riusciti su 60 tentativi, il brasiliano si distingue nel superare in duello gli avversari.