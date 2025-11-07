Maiorca e Getafe si preparano a darsi battaglia domenica 9 novembre alle 18:30 nella splendida cornice dell’Estadi Mallorca Son Moix, anticipo della dodicesima giornata della Liga 2025/26. I padroni di casa arrivano con un pizzico di fiducia in più, sostenuti dal proprio pubblico, ma il Getafe resta un avversario ostico e difficile da affrontare, capace di mettere in difficoltà anche le squadre più organizzate.

Le probabili formazioni di Maiorca-Getafe

Il Maiorca, guidato dal tecnico con un 4-2-3-1 ordinato e offensivo, punta sulla solidità e sulle giocate dei suoi uomini chiave.

Tra i pali ci sarà Bergström, protetto da una linea difensiva composta da Raíllo, Martin Valjent, Johan Mojica e Pablo Maffeo. In mediana, il duo formato da Manu Morlanes e Samú Costa garantirà equilibrio e copertura, mentre Sergi Darder agirà alle spalle dell’unica punta Vedat Muriqi, supportato sugli esterni da Jan Virgili e Mateo Joseph.

Il Getafe dovrebbe rispondere con un più classico 4-4-2, affidandosi all’esperienza di David Soria in porta e alla coppia centrale Djené–Duarte, con Diego Rico e Kiko Femenía ai lati. In mezzo al campo spazio ad Arambarri e Luis Milla, chiamati a gestire i ritmi di gioco, mentre Coba da Costa e Juan Iglesias agiranno sugli esterni. In attacco, tandem composto da Adrián Liso e Borja Mayoral, pronti a sfruttare ogni occasione.

Quote di Maiorca-Getafe: i padroni di casa in vantaggio per i bookmaker

Le agenzie di scommesse indicano un leggero favore per il Maiorca, chiamato a sfruttare il fattore campo all’Estadi Mallorca Son Moix. Su William Hill, la vittoria dei padroni di casa è quotata a 2.45, il pareggio a 2.80 e il successo esterno del Getafe a 3.25.

Valori simili anche su Bet365, che propone il segno “1” a 2.50, la X a 2.90 e il “2” del Getafe a 3.20. Un equilibrio che lascia presagire una gara combattuta, in cui ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Le performance dei protagonisti in campo

Sergi Darder rappresenta l’esperienza e l’equilibrio nel cuore del gioco del Maiorca.

Il centrocampista spagnolo, classe 1994, è tra i punti fermi della squadra, con 11 presenze stagionali in Liga 2025/26. Pur non avendo ancora trovato la via del gol, il suo contributo in fase di costruzione resta prezioso per stabilità e visione di gioco.

In attacco, il Maiorca si affida a Vedat Muriqi, principale riferimento offensivo. L’attaccante kosovaro ha già segnato 5 gol in 10 partite, confermandosi il terminale più pericoloso della squadra.

Sul fronte opposto, il Getafe punta sull’efficacia di Borja Mayoral, autore di 4 reti in 8 presenze nella stagione in corso, numeri che lo rendono uno degli attaccanti spagnoli più continui dell’avvio di campionato.

Accanto a lui si sta mettendo in luce Adrián Liso, giovane talento che ha già realizzato 3 gol in 8 partite, dimostrando concretezza sotto porta e una crescente importanza nel sistema offensivo del Getafe.
