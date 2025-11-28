Lunedì 1 dicembre, alle 20:45, il Bologna ospiterà la Cremonese allo Stadio Renato Dall'Ara per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26. Un confronto che promette scintille, con i padroni di casa desiderosi di capitalizzare il vantaggio casalingo, mentre i grigiorossi cercheranno l'impresa esterna. La sfida avrà l'assenza di Skorupski per i rossoblù, dando spazio all'estremo difensore di riserva Ravaglia.

Le probabili formazioni di Bologna-Cremonese

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.



Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Nota: Pezzella è pronto a riprendere il suo ruolo sulla fascia, mentre Bonazzoli è in vantaggio su Vazquez per fare coppia con Vardy in attacco.

Quote di Bologna-Cremonese: rossoblù nettamente favoriti

I bookmaker puntano decisamente sulla squadra di casa.

William Hill quota la vittoria del Bologna a 1.44, il pareggio a 4.00 e il successo della Cremonese a 7.00. Quote simili da Bet365, con il segno 1 a 1.48, la X a 4.00 e il 2 a 8.00. Le probabilità, dunque, delineano una netta preferenza per i felsinei, in cerca di continuità e sorpassi in classifica.

Le statistiche dei giocatori chiave: la forza di Castro e l’esperienza di Bonazzoli

Santiago Castro sta emergendo come una delle principali minacce offensive del Bologna.

Nelle sue 10 presenze, ha mostrato un buon fiuto del gol, segnando quattro reti e fornendo un assist. La sua media di 6.93 suggerisce un giocatore in crescita e dalle importanti potenzialità offensive, pronto a sfruttare ogni errore difensivo avversario.

Jens Odgaard, centrocampista danese, ha finora collezionato 10 presenze, con 2 gol e un assist all’attivo. La sua capacità di inserirsi in area potrebbe risultare un’arma letale nei momenti decisivi del match.

Riccardo Orsolini, fulcro delle manovre offensive bolognesi, ha disputato 12 partite segnando 5 gol e offrendo un assist. La sua abilità nei dribbling, con 14 riusciti su 26 tentati, e le sue diverse azioni chiave lo rendono un uomo indispensabile per il tecnico Italiano.

Sul fronte della Cremonese, Federico Bonazzoli si mette in luce con 4 gol in 9 apparizioni, rivelandosi un valore aggiunto nel reparto avanzato insieme a Jamie Vardy, che nonostante l’avanzata età ha già trovato la rete 2 volte in 8 presenze. La loro combinazione di esperienza e capacità finalizzatrice potrebbe essere motivo di preoccupazione per la difesa bolognese.