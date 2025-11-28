Lunedì 1 dicembre, alle 20:45, il Bologna ospiterà la Cremonese allo Stadio Renato Dall'Ara per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26. Un confronto che promette scintille, con i padroni di casa desiderosi di capitalizzare il vantaggio casalingo, mentre i grigiorossi cercheranno l'impresa esterna. La sfida avrà l'assenza di Skorupski per i rossoblù, dando spazio all'estremo difensore di riserva Ravaglia.

Le probabili formazioni di Bologna-Cremonese

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro.



Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Nota: Pezzella è pronto a riprendere il suo ruolo sulla fascia, mentre Bonazzoli è in vantaggio su Vazquez per fare coppia con Vardy in attacco.

Italy Flag
Serie A
Giornata 13
28/11/2025 20:45
Como
VS
Sassuolo
29/11/2025 15:00
Genoa
VS
Verona
29/11/2025 15:00
Parma
VS
Udinese
29/11/2025 18:00
Juventus
VS
Cagliari
29/11/2025 20:45
Milan
VS
Lazio
30/11/2025 12:30
Lecce
VS
Torino
30/11/2025 15:00
Pisa
VS
Inter
30/11/2025 18:00
Atalanta
VS
Fiorentina
30/11/2025 20:45
Roma
VS
Napoli
01/12/2025 20:45
Bologna
VS
Cremonese

Quote di Bologna-Cremonese: rossoblù nettamente favoriti

I bookmaker puntano decisamente sulla squadra di casa.

William Hill quota la vittoria del Bologna a 1.44, il pareggio a 4.00 e il successo della Cremonese a 7.00. Quote simili da Bet365, con il segno 1 a 1.48, la X a 4.00 e il 2 a 8.00. Le probabilità, dunque, delineano una netta preferenza per i felsinei, in cerca di continuità e sorpassi in classifica.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Roma
12
9
0
3
15 / 6
9
27
W
W
L
W
W
2
Milan
12
7
4
1
18 / 9
9
25
W
D
W
D
D
3
Napoli
12
8
1
3
19 / 11
8
25
W
L
D
W
W
4
Inter
12
8
0
4
26 / 13
13
24
L
W
W
W
L
5
Bologna
12
7
3
2
21 / 8
13
24
W
W
W
D
D
6
Como
12
5
6
1
17 / 7
10
21
W
D
D
W
D
7
Juventus
12
5
5
2
15 / 11
4
20
D
D
W
W
L
8
Lazio
12
5
3
4
15 / 9
6
18
W
L
W
D
W
9
Sassuolo
12
5
2
5
16 / 14
2
17
D
W
L
W
L
10
Udinese
12
4
3
5
12 / 20
-8
15
L
L
W
L
W
11
Cremonese
12
3
5
4
13 / 16
-3
14
L
L
L
W
D
12
Torino
12
3
5
4
11 / 21
-10
14
L
D
D
D
W
13
Atalanta
12
2
7
3
14 / 14
0
13
L
L
L
D
D
14
Cagliari
12
2
5
5
12 / 17
-5
11
D
D
L
L
D
15
Parma
12
2
5
5
9 / 15
-6
11
W
D
L
L
D
16
Pisa
12
1
7
4
10 / 16
-6
10
D
W
D
D
D
17
Lecce
12
2
4
6
8 / 16
-8
10
L
D
W
L
L
18
Genoa
12
1
5
6
11 / 19
-8
8
D
D
W
L
L
19
Fiorentina
12
0
6
6
10 / 19
-9
6
D
D
L
L
D
20
Verona
12
0
6
6
7 / 18
-11
6
L
D
L
L
D

Le statistiche dei giocatori chiave: la forza di Castro e l’esperienza di Bonazzoli

Santiago Castro sta emergendo come una delle principali minacce offensive del Bologna.

Nelle sue 10 presenze, ha mostrato un buon fiuto del gol, segnando quattro reti e fornendo un assist. La sua media di 6.93 suggerisce un giocatore in crescita e dalle importanti potenzialità offensive, pronto a sfruttare ogni errore difensivo avversario.

Jens Odgaard, centrocampista danese, ha finora collezionato 10 presenze, con 2 gol e un assist all’attivo. La sua capacità di inserirsi in area potrebbe risultare un’arma letale nei momenti decisivi del match.

Riccardo Orsolini, fulcro delle manovre offensive bolognesi, ha disputato 12 partite segnando 5 gol e offrendo un assist. La sua abilità nei dribbling, con 14 riusciti su 26 tentati, e le sue diverse azioni chiave lo rendono un uomo indispensabile per il tecnico Italiano.

Sul fronte della Cremonese, Federico Bonazzoli si mette in luce con 4 gol in 9 apparizioni, rivelandosi un valore aggiunto nel reparto avanzato insieme a Jamie Vardy, che nonostante l’avanzata età ha già trovato la rete 2 volte in 8 presenze. La loro combinazione di esperienza e capacità finalizzatrice potrebbe essere motivo di preoccupazione per la difesa bolognese.
