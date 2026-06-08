Mattia Bellucci ha centrato un’importante vittoria al primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda, torneo che si disputa sui campi in erba. Il tennista lombardo ha superato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, attuale numero 22 del ranking mondiale e settima testa di serie del torneo, con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-1. Il match, durato due ore, ha evidenziato la capacità di Bellucci di imporsi su una superficie che si sta rivelando sempre più congeniale al suo gioco.

Questa affermazione rappresenta la seconda vittoria in carriera per Bellucci contro un avversario classificato tra i primi trenta del mondo sull’erba, un dato che sottolinea la sua progressiva crescita.

La prestazione è stata caratterizzata da grande solidità, con il giocatore italiano che ha saputo reagire con determinazione al tiebreak perso nel secondo parziale, per poi dominare il terzo set con autorità. Il successo arriva dopo la sua partecipazione al Challenger di Birmingham, dove era stato sconfitto all’esordio dall’australiano Alex Bolt.

Un successo che rilancia la stagione sull’erba

La vittoria contro Davidovich Fokina assume un significato particolare, fungendo da segnale incoraggiante per la stagione sull’erba di Bellucci. Il tennista lombardo ha dimostrato non solo grande determinazione, ma anche una notevole capacità di gestire i momenti cruciali dell’incontro, specialmente dopo aver ceduto il secondo set al tiebreak.

Il punteggio finale di 6-2, 6-7, 6-1 è una chiara testimonianza della sua abilità nel ripartire con energia e chiudere la partita con una prestazione convincente nel parziale decisivo.

Durante l’incontro, Bellucci ha messo a segno ben trentadue colpi vincenti e ha ottenuto un’ottima percentuale del 70% dei punti con la prima di servizio, statistiche che confermano l’efficacia e l’aggressività del suo gioco sull’erba. Ora, il tennista italiano attende di conoscere il suo prossimo avversario nel secondo turno dell’ATP 250 di Stoccarda, che sarà il vincente della sfida tra il tedesco Hanfmann e lo statunitense Kovacevic, un confronto che promette ulteriori spunti tecnici e tattici.

Il percorso di Bellucci e le prossime sfide

La stagione sull’erba si presenta come una nuova e stimolante opportunità per Mattia Bellucci, che ha saputo reagire prontamente dopo l’eliminazione al primo turno nel Challenger di Birmingham. L’importante vittoria contro un top 30 come Davidovich Fokina non solo rafforza il suo buon momento di forma, ma conferma anche la costante crescita del tennista lombardo, il quale ora guarda con rinnovata fiducia al prosieguo del prestigioso torneo di Stoccarda.

Il prossimo impegno vedrà Bellucci affrontare uno tra Hanfmann e Kovacevic. Questo match del secondo turno si preannuncia come un ulteriore banco di prova significativo per le ambizioni dell’azzurro in questa fase cruciale della stagione, offrendo l’occasione di consolidare la sua presenza nel circuito maggiore e di dimostrare la sua versatilità su diverse superfici.