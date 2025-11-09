Il Crotone si prepara ad affrontare il posticipo della 13^ giornata di Serie C, che lo vedrà impegnato lunedì 10 novembre alle ore 20:30 allo Stadio Arechi contro la Salernitana, Il tecnico Emilio Longo dovrà fare i conti con una serie di assenze e valutare attentamente le scelte per il match. Il difensore sarà out Cristian Andreoni dopo l'infortunio subito contro il Trapani, ma i rossoblù dovranno fare a meno anche dell'attaccante Mario Perlingieri, ancora alle prese con il recupero dal suo recente infortunio. Da valutare sono anche le condizioni di altri due calciatori: Walter Guerra e Jacopo Murano, non al meglio fisicamente.

Lungo stop per Andreoni

Per Andreoni i tempi di recupero sono stimati in 45-50 giorni. Il difensore, già alle prese nei giorni scorsi con problemi fisici, era stato recuperato alla vigilia della sfida contro il Trapani e mandato in campo dal primo minuto. Già al 3' il calciatore ha però avvertito dolore chiedendo la sostituzione.

Intanto, il ritorno in campo di Mario Perlingieri, che ha da poco iniziato il recupero dal suo recente infortunio, sembra ormai questione di giorni: il calciatore potrebbe essere nuovamente disponibile già nelle prossime due settimane.

Guerra e Murano in dubbio, possibile convocazione per la panchina

Sul fronte degli altri infortunati, Walter Guerra ha accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra.

Tuttavia, l'ecografia ha escluso lesioni più gravi, e lo staff spera che il giocatore possa recuperare rapidamente.

Intanto Jacopo Murano, da giorni alle prese con un'infiammazione al tendine dell'adduttore della coscia sinistra, potrebbe essere convocato almeno per la panchina: sarebbe una buona notizia per Longo in vista della gara contro la Salernitana.

Il Crotone ritrova l'attaccante Federico Ricci

Una notizia importante per il Crotone arriva anche dal mercato: l'esterno offensivo Federico Ricci, che era rimasto fuori lista al termine del calciomercato estivo a causa di un mancato trasferimento, è stato reintegrato in squadra su decisione di Longo e in accordo con la società.

Ricci, quindi, tornerà a disposizione per le prossime partite.

Si tratta di un elemento di esperienza che potrà essere utile nelle prossime gare del Crotone, anche alla luce dei recenti infortuni subiti da alcuni calciatori del reparto avanzato.

Longo non si nasconde: serve prestazione e risultato

A poche ore dalla gara contro la Salernitana il tecnico Emilio Longo del Crotone è tornato a parlare in conferenza stampa.

"Tutto arriva da prestazioni e risultati importanti. Questa settimana abbiamo lavorato su tre sistemi di gioco. In questo momento specifico Guido Gomez sta interpretando in maniera egregia i compiti in attacco. Abbiamo il capocannoniere del torneo, non è in difficoltà nel ruolo che sta interpretando. I calciatori e io dobbiamo essere consapevoli che da una situazione difficile dobbiamo esserne bravi a uscirne da soli", ha spiegato il tecnico dei calabresi.