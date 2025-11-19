Dopo la pausa per le nazionali torna finalmente il calcio che conta, e la voglia di stadio si sente forte ovunque. Le prevendite stanno andando a gonfie vele, con tifosi pronti a riempire ogni ordine di posto. Non a caso sono già tre i settori ospiti sold out: il sentitissimo derby di Milano, la massiccia presenza dei tifosi del Bologna a Udine e l’entusiasmo dei romanisti in viaggio verso Cremona. In Serie B, grande affluenza dei tifosi del Cesena a Monza. Atmosfera caldissima per un weekend tutto da vivere.

Anche la Serie C scalda i motori con sfide di altissimo livello.

Nel girone B a spiccare è il big match Ascoli–Arezzo, una partita che promette spettacolo e che potrebbe richiamare una grande affluenza allo stadio, vista la rivalità e il buon momento di entrambe le squadre. Nel girone C, la capolista Salernitana ospiterà il Potenza domenica pomeriggio, un appuntamento molto atteso che potrebbe consolidare il primato dei granata. Nel girone A invece l’attenzione si concentra su Brescia–Vicenza, una sfida da vertice che però sarà priva del tifo biancorosso: ai residenti in provincia di Vicenza, infatti, è stata vietata la trasferta, smorzando parzialmente il clima di una partita altrimenti incandescente.

La legenda

  • S.O.= sold out
  • Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card
  • Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti
  • Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite
  • No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati
  • P.C.= gara disputata a porte chiuse
  • *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club.

Serie A

  • Cagliari – Genoa (viet.res.)
  • Udinese – Bologna (1.330, s.o.)
  • Fiorentina – Juventus
  • Napoli – Atalanta (viet.res.)
  • Verona – Parma (300)
  • Cremonese – Roma (2.436, s.o.)
  • Lazio – Lecce (724, fid.)
  • Inter – Milan (7.500, s.o.)
  • Torino – Como (450)
  • Sassuolo – Pisa (vietata)

Spettatori Serie B

  • Catanzaro – Pescara
  • Avellino – Empoli
  • Carrarese – Reggiana (vietata)
  • Entella – Palermo (160)
  • Padova – Venezia
  • Bari – Frosinone (45)
  • Mantova – Spezia (102)
  • Modena – Südtirol (60)
  • Monza – Cesena (600)
  • Sampdoria – Juve Stabia (vietata)

Spettatori Serie C – Girone A

  • Pro Patria – Pergolettese
  • AlbinoLeffe – Lumezzane
  • Pro Vercelli – Alcione Milano
  • Arzignano – Dolomiti Bellunesi
  • Virtus Verona – Triestina
  • Trento – Inter U23
  • Novara – Renate
  • Brescia – L.R. Vicenza (viet.res.)
  • Giana Erminio – Ospitaletto
  • Lecco – Cittadella (4)

Serie C – Girone B

  • Bra – Pontedera
  • Pianese – Forlì
  • Ravenna – Gubbio
  • Carpi – Rimini
  • Ascoli – Arezzo (535)
  • Ternana – Juventus U23
  • Guidonia – Campobasso
  • Sambenedettese – Pineto
  • Livorno – Torres
  • Perugia – Vis Pesaro

Ser. C – Girone C

  • Audace Cerignola – Crotone
  • Giugliano – Casarano
  • Siracusa – Altamura
  • Sorrento – Casertana
  • Trapani – Foggia
  • Monopoli – Picerno
  • Cavese – Atalanta U23
  • Catania – Latina
  • Cosenza – Benevento
  • Salernitana – Potenza (viet.res.)
