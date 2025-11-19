Dopo la pausa per le nazionali torna finalmente il calcio che conta, e la voglia di stadio si sente forte ovunque. Le prevendite stanno andando a gonfie vele, con tifosi pronti a riempire ogni ordine di posto. Non a caso sono già tre i settori ospiti sold out: il sentitissimo derby di Milano, la massiccia presenza dei tifosi del Bologna a Udine e l’entusiasmo dei romanisti in viaggio verso Cremona. In Serie B, grande affluenza dei tifosi del Cesena a Monza. Atmosfera caldissima per un weekend tutto da vivere.
Anche la Serie C scalda i motori con sfide di altissimo livello.
Nel girone B a spiccare è il big match Ascoli–Arezzo, una partita che promette spettacolo e che potrebbe richiamare una grande affluenza allo stadio, vista la rivalità e il buon momento di entrambe le squadre. Nel girone C, la capolista Salernitana ospiterà il Potenza domenica pomeriggio, un appuntamento molto atteso che potrebbe consolidare il primato dei granata. Nel girone A invece l’attenzione si concentra su Brescia–Vicenza, una sfida da vertice che però sarà priva del tifo biancorosso: ai residenti in provincia di Vicenza, infatti, è stata vietata la trasferta, smorzando parzialmente il clima di una partita altrimenti incandescente.
La legenda
- S.O.= sold out
- Fid.= trasferta con obbligo di fidelity card
- Vietata/ Viet.= trasferta vietata agli ospiti
- Viet. res.= divieto residenti della provincia della squadra ospite
- No gr.org.= non ci saranno i gruppi organizzati
- P.C.= gara disputata a porte chiuse
- *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club.
Serie A
- Cagliari – Genoa (viet.res.)
- Udinese – Bologna (1.330, s.o.)
- Fiorentina – Juventus
- Napoli – Atalanta (viet.res.)
- Verona – Parma (300)
- Cremonese – Roma (2.436, s.o.)
- Lazio – Lecce (724, fid.)
- Inter – Milan (7.500, s.o.)
- Torino – Como (450)
- Sassuolo – Pisa (vietata)
Spettatori Serie B
- Catanzaro – Pescara
- Avellino – Empoli
- Carrarese – Reggiana (vietata)
- Entella – Palermo (160)
- Padova – Venezia
- Bari – Frosinone (45)
- Mantova – Spezia (102)
- Modena – Südtirol (60)
- Monza – Cesena (600)
- Sampdoria – Juve Stabia (vietata)
Spettatori Serie C – Girone A
- Pro Patria – Pergolettese
- AlbinoLeffe – Lumezzane
- Pro Vercelli – Alcione Milano
- Arzignano – Dolomiti Bellunesi
- Virtus Verona – Triestina
- Trento – Inter U23
- Novara – Renate
- Brescia – L.R. Vicenza (viet.res.)
- Giana Erminio – Ospitaletto
- Lecco – Cittadella (4)
Serie C – Girone B
- Bra – Pontedera
- Pianese – Forlì
- Ravenna – Gubbio
- Carpi – Rimini
- Ascoli – Arezzo (535)
- Ternana – Juventus U23
- Guidonia – Campobasso
- Sambenedettese – Pineto
- Livorno – Torres
- Perugia – Vis Pesaro
Ser. C – Girone C
- Audace Cerignola – Crotone
- Giugliano – Casarano
- Siracusa – Altamura
- Sorrento – Casertana
- Trapani – Foggia
- Monopoli – Picerno
- Cavese – Atalanta U23
- Catania – Latina
- Cosenza – Benevento
- Salernitana – Potenza (viet.res.)