Dopo la pausa per le nazionali torna finalmente il calcio che conta, e la voglia di stadio si sente forte ovunque. Le prevendite stanno andando a gonfie vele, con tifosi pronti a riempire ogni ordine di posto. Non a caso sono già tre i settori ospiti sold out: il sentitissimo derby di Milano, la massiccia presenza dei tifosi del Bologna a Udine e l’entusiasmo dei romanisti in viaggio verso Cremona. In Serie B, grande affluenza dei tifosi del Cesena a Monza. Atmosfera caldissima per un weekend tutto da vivere.

Anche la Serie C scalda i motori con sfide di altissimo livello.

Nel girone B a spiccare è il big match Ascoli–Arezzo, una partita che promette spettacolo e che potrebbe richiamare una grande affluenza allo stadio, vista la rivalità e il buon momento di entrambe le squadre. Nel girone C, la capolista Salernitana ospiterà il Potenza domenica pomeriggio, un appuntamento molto atteso che potrebbe consolidare il primato dei granata. Nel girone A invece l’attenzione si concentra su Brescia–Vicenza, una sfida da vertice che però sarà priva del tifo biancorosso: ai residenti in provincia di Vicenza, infatti, è stata vietata la trasferta, smorzando parzialmente il clima di una partita altrimenti incandescente.

La legenda

S.O. = sold out

= sold out Fid. = trasferta con obbligo di fidelity card

= trasferta con obbligo di fidelity card Vietata/ Viet. = trasferta vietata agli ospiti

= trasferta vietata agli ospiti Viet. res. = divieto residenti della provincia della squadra ospite

= divieto residenti della provincia della squadra ospite No gr.org. = non ci saranno i gruppi organizzati

= non ci saranno i gruppi organizzati P.C. = gara disputata a porte chiuse

= gara disputata a porte chiuse *=i dati degli spettatori totali non sono ufficiali perchè non comunicati dal club.

Serie A

Cagliari – Genoa (viet.res.)

Udinese – Bologna (1.330, s.o.)

Fiorentina – Juventus

Napoli – Atalanta (viet.res.)

Verona – Parma (300)

Cremonese – Roma (2.436, s.o.)

Lazio – Lecce (724, fid.)

Inter – Milan (7.500, s.o.)

Torino – Como (450)

Sassuolo – Pisa (vietata)

Spettatori Serie B

Catanzaro – Pescara

Avellino – Empoli

Carrarese – Reggiana (vietata)

Entella – Palermo (160)

Padova – Venezia

Bari – Frosinone (45)

Mantova – Spezia (102)

Modena – Südtirol (60)

Monza – Cesena (600)

Sampdoria – Juve Stabia (vietata)

Spettatori Serie C – Girone A

Pro Patria – Pergolettese

AlbinoLeffe – Lumezzane

Pro Vercelli – Alcione Milano

Arzignano – Dolomiti Bellunesi

Virtus Verona – Triestina

Trento – Inter U23

Novara – Renate

Brescia – L.R. Vicenza (viet.res.)

Giana Erminio – Ospitaletto

Lecco – Cittadella (4)

Serie C – Girone B

Bra – Pontedera

Pianese – Forlì

Ravenna – Gubbio

Carpi – Rimini

Ascoli – Arezzo (535)

Ternana – Juventus U23

Guidonia – Campobasso

Sambenedettese – Pineto

Livorno – Torres

Perugia – Vis Pesaro

Ser. C – Girone C