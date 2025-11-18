Secondo quanto riferito a TMW Radio dall'ex calciatore Aldo Serena, la Juventus farebbe bene a seguire con attenzione per il mercato di gennaio il nome di Marcelo Brozovic, centrocampista ex Inter e attualmente nell'Al-Nassr

Serena: 'Brozovic può aiutare i bianconeri'

L'ex calciatore Aldo Serena è stato intervistato ai microfoni di TMW Radio dove ha trattato tanti temi inerenti la Serie A. Partendo dalla Juventus e dalle necessità del club bianconero in sede di mercato, Serena ha dunque detto: "Io credo che abbia già individuato la criticità della Juventus, che è il ribaltamento veloce da fase di non possesso a fase di attacco.

Ho letto di Brozovic, viene da un campionato non stimolante e bisogna valutare. Alla Juve sono bravissimi con gli algoritmi e se il responso fosse positivo, penso che Brozovic potrebbe aiutare la Juve".

Serena spostando la sua analisi sul Napoli, ha poi espresso perplessità riguardo alla scelta di Antonio Conte di prendersi una pausa durante la sosta per le nazionali, definendola una decisione difficilmente interpretabile. A suo giudizio, soltanto una figura interna allo staff, come Lele Oriali, potrebbe comprenderne pienamente le motivazioni.

Serena ha rilevato come tale comportamento risulti sorprendente e in controtendenza rispetto alle consuetudini della professione, sottolineando che, in momenti simili, sarebbe forse stato opportuno garantire una presenza costante e indicazioni tecniche più definite.

Ha ricordato, tuttavia, che Conte ha spesso introdotto rotture e cambiamenti radicali nel proprio percorso, interpretando anche questo episodio come una delle sue tipiche fasi di “rivoluzione”. Per questo motivo, si è detto molto interessato a osservare quale sarà la reazione del gruppo.

Analizzando poi il quadro della vigilia del derby della Madonnina, Serena ha riconosciuto che il Milan appare leggermente favorito, nonostante alcune criticità strutturali. A suo avviso, la squadra rossonera soffre l’assenza di un centravanti di livello assoluto, ma può contare su un centrocampo di prim’ordine, destinato a rafforzarsi ulteriormente con l’inserimento progressivo di Jashari, che potrà rappresentare un valore aggiunto nel medio termine, pur non essendo ancora pronto per incidere in un confronto così delicato.

Ha infine osservato che l’Inter ha sviluppato meccanismi offensivi più diretti e verticali rispetto al passato, ma tende a sbilanciarsi eccessivamente, anche a causa di una retroguardia non dotata di grande velocità. Secondo Serena, ciò potrebbe creare difficoltà nel contenere giocatori come Leao e Pulisic, qualora si presentassero in condizioni ottimali.

Le caratteristiche tecniche di Brozović e la sua utilità per la Juventus

Marcelo Brozović è un regista completo, capace di unire pulizia tecnica e intensità tattica. Dotato di una straordinaria precisione nei passaggi, sa dare ritmo alla manovra con continuità, alternando fraseggi corti e verticalizzazioni improvvise che rompono le linee avversarie.

La sua miglior qualità resta però la gestione del gioco in zone delicate: è uno dei centrocampisti più affidabili nel proteggere il pallone sotto pressione e nel dettare i tempi alla squadra. Alla Juventus di Spalletti, Brozović porterebbe proprio questo: ordine, equilibrio e capacità di trasformare il possesso in occasioni concrete.