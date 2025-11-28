Il Sunderland ospiterà il Bournemouth il 29 novembre alle ore 16:00 presso lo Stadium of Light, storica casa dei Black Cats. Si tratterà di un importante snodo nella tredicesima giornata della Premier League 2025/26, in cui i padroni di casa cercheranno di tenere a bada le Cherries, notoriamente insidiose in trasferta.

Quote di Sunderland-Bournemouth: favoriti gli ospiti

Secondo i principali bookmaker, il Bournemouth parte favorito per questa trasferta.

William Hill quota il successo degli ospiti a 2.38, mentre un eventuale pareggio è dato a 3.25 e la vittoria dei padroni di casa a 3.00. Bet365 offre quote simili: Sunderland vincente a 3.10, pareggio a 3.30, e Bournemouth trionfante a 2.40. Queste indicazioni rispecchiano la fiducia riposta nelle capacità offensive e nel recente stato di forma delle Cherries.

Le statistiche dei protagonisti attesi: un'analisi più dettagliata

Tra le fila dei Black Cats, Enzo Le Fée e Wilson Isidor si segnalano per il loro impatto sul gioco.

Le Fée, alla sua prima stagione in Premier League, ha già messo in mostra le sue qualità da regista con 295 passaggi complessivi e 11 passaggi chiave in 11 apparizioni. Uno score arricchito da un gol e un assist, ma pezzi preziosi se si considera la sua fisicità leggera (170 cm e 63 kg).

Dalla parte di Bournemouth, Antoine Semenyo emerge come figura chiave, avendo segnato 6 gol e offerto 3 assist in 11 partite, sottolineando la sua influenza nella fase offensiva della squadra con una valutazione media di 7.21. Anche David Brooks e Evanilson restano punti fermi per gli ospiti. Brooks ha dato il suo contribuito con precisione nei passaggi e movimenti senza palla, mentre Evanilson, non lontano dal reticolato, punta a incrementare il suo bottino personale, cercando concretezza sotto porta a fronte di 21 tiri stagionali.