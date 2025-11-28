Il Sunderland ospiterà il Bournemouth il 29 novembre alle ore 16:00 presso lo Stadium of Light, storica casa dei Black Cats. Si tratterà di un importante snodo nella tredicesima giornata della Premier League 2025/26, in cui i padroni di casa cercheranno di tenere a bada le Cherries, notoriamente insidiose in trasferta.

England Flag
Premier League
Giornata 13
29/11/2025 16:00
Manchester City
VS
Leeds
29/11/2025 16:00
Brentford
VS
Burnley
29/11/2025 16:00
Sunderland
VS
Bournemouth
29/11/2025 18:30
Everton
VS
Newcastle
29/11/2025 21:00
Tottenham
VS
Fulham
30/11/2025 13:00
Crystal Palace
VS
Manchester United
30/11/2025 15:05
West Ham
VS
Liverpool
30/11/2025 15:05
Nottingham Forest
VS
Brighton
30/11/2025 15:05
Aston Villa
VS
Wolves
30/11/2025 17:30
Chelsea
VS
Arsenal

Quote di Sunderland-Bournemouth: favoriti gli ospiti

Secondo i principali bookmaker, il Bournemouth parte favorito per questa trasferta.

William Hill quota il successo degli ospiti a 2.38, mentre un eventuale pareggio è dato a 3.25 e la vittoria dei padroni di casa a 3.00. Bet365 offre quote simili: Sunderland vincente a 3.10, pareggio a 3.30, e Bournemouth trionfante a 2.40. Queste indicazioni rispecchiano la fiducia riposta nelle capacità offensive e nel recente stato di forma delle Cherries.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
12
9
2
1
24 / 6
18
29
W
D
W
W
W
2
Chelsea
12
7
2
3
23 / 11
12
23
W
W
W
L
W
3
Manchester City
12
7
1
4
24 / 10
14
22
L
W
W
L
W
4
Aston Villa
12
6
3
3
15 / 11
4
21
W
W
L
W
W
5
Crystal Palace
12
5
5
2
16 / 9
7
20
W
D
W
L
D
6
Brighton
12
5
4
3
19 / 16
3
19
W
D
W
L
W
7
Sunderland
12
5
4
3
14 / 11
3
19
L
D
D
W
W
8
Bournemouth
12
5
4
3
19 / 20
-1
19
D
L
L
W
D
9
Tottenham
12
5
3
4
20 / 14
6
18
L
D
L
W
L
10
Manchester United
12
5
3
4
19 / 19
0
18
L
D
D
W
W
11
Everton
12
5
3
4
13 / 13
0
18
W
W
D
L
L
12
Liverpool
12
6
0
6
18 / 20
-2
18
L
L
W
L
L
13
Brentford
12
5
1
6
18 / 19
-1
16
L
W
L
W
W
14
Newcastle
12
4
3
5
13 / 15
-2
15
W
L
L
W
L
15
Fulham
12
4
2
6
13 / 16
-3
14
W
L
W
L
L
16
Nottingham Forest
12
3
3
6
13 / 20
-7
12
W
W
D
L
L
17
West Ham
12
3
2
7
15 / 25
-10
11
D
W
W
L
L
18
Leeds
12
3
2
7
11 / 22
-11
11
L
L
L
W
L
19
Burnley
12
3
1
8
14 / 24
-10
10
L
L
L
W
W
20
Wolves
12
0
2
10
7 / 27
-20
2
L
L
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti attesi: un'analisi più dettagliata

Tra le fila dei Black Cats, Enzo Le Fée e Wilson Isidor si segnalano per il loro impatto sul gioco.

Le Fée, alla sua prima stagione in Premier League, ha già messo in mostra le sue qualità da regista con 295 passaggi complessivi e 11 passaggi chiave in 11 apparizioni. Uno score arricchito da un gol e un assist, ma pezzi preziosi se si considera la sua fisicità leggera (170 cm e 63 kg).

Dalla parte di Bournemouth, Antoine Semenyo emerge come figura chiave, avendo segnato 6 gol e offerto 3 assist in 11 partite, sottolineando la sua influenza nella fase offensiva della squadra con una valutazione media di 7.21. Anche David Brooks e Evanilson restano punti fermi per gli ospiti. Brooks ha dato il suo contribuito con precisione nei passaggi e movimenti senza palla, mentre Evanilson, non lontano dal reticolato, punta a incrementare il suo bottino personale, cercando concretezza sotto porta a fronte di 21 tiri stagionali.
© RIPRODUZIONE VIETATA