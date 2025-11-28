Brentford e Burnley si sfideranno nel tardo pomeriggio di sabato 29 novembre, con appuntamento fissato alle 16:00 al Brentford Community Stadium di Londra. I padroni di casa puntano a consolidare la loro posizione in Premier League di fronte ai propri tifosi, mentre il Burnley cercherà di sorprendere, sfruttando la capacità di alcuni suoi elementi di infastidire le retroguardie avversarie.

Quote di Brentford-Burnley: i Bees favoriti

Il Brentford è decisamente favorito secondo gli analisti.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.44, mentre il pareggio è dato a 4.40 e il successo esterno del Burnley a 6.50. Bet365 propone quote similari con 1.45 per i Bees, 4.50 per il segno X e 7.00 per il Burnley, evidenziando l'importanza del fattore campo e il potenziale offensivo di uomini come Thiago.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Kevin Schade ha dimostrato doti di poliedrico centrocampista in questa stagione, con 3 gol e 1 assist su 15 tiri totali di cui 7 nello specchio.

Le sue capacità di dribbling e di creazione di gioco grazie ai 171 passaggi completati e 14 chiave, lo rendono un elemento cruciale per il Brentford. Tuttavia, la sua fisicità lo porta spesso ad impegnarsi in duelli corpo a corpo, vincendone 72 su 161.

Dango Ouattara è un altro profilo interessante dal punto di vista dinamico per il Brentford. Il 23enne ha segnato 2 reti partecipando in 11 gare, con una capacità significativa di provocare falli (17 totali) e un'attitudine propensa a guadagnarsi rigori, sebbene abbia fallito una delle opportunità dal dischetto.

In attacco, Igor Thiago si è messo in mostra con 9 gol in 12 presenze, mostrando freddezza sotto porta con 17 tiri su 23 nello specchio, e una sorprendente precisione dal dischetto, segnando 4 rigori su 5 tentativi.

La sua alta statura lo favorisce nei duelli, avendone vinti 63 su 155.

Per il Burnley, Zian Flemming offre garanzie a centrocampo, con 3 reti in sole 9 presenze, dimostrando l'efficacia nei blitz offensivi grazie ai suoi 8 tiri, di cui 4 a bersaglio.

Jaidon Anthony, con 4 gol e 1 assist in stagione, rappresenta una costante minaccia sulla fascia, avendo completato 272 passaggi con 13 decisivi.