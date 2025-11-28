Secondo quanto riferito ai microfoni di Radio BiancoNera dall'ex calciatore della Juventus Alessio Tacchinardi, né Loïs Openda né Jonathan David avrebbero le caratteristiche per giocare nel modulo impiegato attualmente da Luciano Spalletti. Questo perché sia il canadese che il belga sarebbero più attaccanti corali che prime punte.

Juventus, Tacchinardi: 'Né Openda né David sono adatti a giocare da prime punte in questa squadra'

"Né Openda né David sono adatti al gioco di questa Juve": questo è il concetto di base espresso da Alessio Tacchinardi nella sua ultima intervista a Radio BiancoNera.

L'ex centrocampista ha poi spiegato: "A me la prestazione di Openda con il Bodø/Glimt non ha entusiasmato, ha tenuto pochi palloni e non ne ha difesi tanti, poi è stato bravo a fare gol trovando la giusta intuizione. Io, però, la metto proprio su un discorso tattico: stiamo vedendo sempre la Juve con il modulo di Tudor e io onestamente mi aspettavo qualcosa di diverso, anche se effettivamente Spalletti non ha avuto tanto tempo per lavorare con la squadra. Quindi io non me la sento neanche di dire che Jonathan David e Openda siano forti o scarsi, perché non hanno giocato nelle loro posizioni preferite. Perché la Juventus si schiera con un attaccante che viene spesso e volentieri lasciato solo e quindi Vlahovic risulta essere il migliore per quel ruolo, proprio perché ha una struttura fisica più imponente.

Magari gli altri non stanno facendo quanto si sperava perché preferirebbero avere più spazi nei quali andare e invece si trovano imbottigliati a fare a sportellate contro gli avversari, una cosa che evidentemente non sono in grado di eseguire".

Tacchinardi ha proseguito: "Quindi io credo che il belga si troverebbe più a suo agio se giocasse in contropiede, anziché da boa, magari come esterno o come seconda punta, alle spalle di un centravanti abile nel lanciarlo a campo aperto. Oltre a questo, io metterei dentro anche una componente caratteriale: sia Openda che David credo stiano sentendo la pressione. Perché è sempre più facile andare dalla Juventus a un club X, piuttosto che giungere da fuori e arrivare nell'ambiente Juve.

All'estero sicuramente ci sono le tensioni, ma qua in Italia sono sicuramente maggiori, parliamo quasi di un altro sport. Ve lo dice uno che ha giocato al Villarreal e che ha vissuto in prima persona le differenze di pressioni che c'erano con big come Real Madrid o Barcellona".

Juve, i tifosi commentano le parole di Tacchinardi: 'Dovevamo fare di tutto per trattenere Kolo Muani'

Le parole di Tacchinardi hanno acceso la discussione sul web: "Dovevamo cercare assolutamente di tenere Kolo Muani, per me è più forte e funzionale sia di Vlahovic, Openda e David. Ho questa sensazione", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Secondo me è tutto il resto che non è affidabile di sicuro non Openda e David. Il problema non sono i nuovi ma i vecchi che li fagocitano".