Venerdì 12 dicembre alle 20:45, lo Stade Raymond-Kopa di Angers accoglierà il confronto tra i padroni di casa e il Nantes, valido per la sedicesima giornata della Ligue 1 2025/26. Questo scontro metterà alla prova due squadre desiderose di accumulare punti preziosi a metà della stagione. Angers, forte del supporto casalingo, cercherà di sfruttare al meglio le proprie risorse per ottenere un risultato positivo contro i canarini del Nantes.

Le probabili formazioni di Angers-Nantes

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un modulo 4-2-3-1, affidando la fascia a Herve Koffi tra i pali, una difesa composta da Carlens Arcus, Ousmane Camara, Jordan Lefort e Jacques Ekomie.

A centrocampo, Haris Belkebla e Himad Abdelli cercheranno di garantire equilibrio, mentre il trio avanzato composto da Yassin Belkhdim, Louis Mouton e Amine Sbai supporterà l'attaccante Sidiki Cherif.

Il Nantes si presenterà probabilmente con un 4-3-3, con Anthony Lopes in porta. La difesa vedrà schierati Kelvin Amian, Uros Radakovic, Tylel Tati e Nicolas Cozza. A centrocampo, il dinamismo di Johann Lepenant, Hyeok-Kyu Kwon e Junior Mwanga sarà cruciale, mentre il tridente offensivo sarà composto da Mayckel Lahdo, Youssef El Arabi e Matthis Abline.

Quote di Angers-Nantes: Angers leggermente avanti

Le quote dei principali bookmaker mostrano una lieve preferenza per la vittoria dell’Angers.

Secondo William Hill, la vittoria di casa è quotata a 2.15, il pareggio a 3.10 e il successo del Nantes a 3.40. Bet365 propone la vittoria dell’Angers alla stessa quota di 2.15, mentre offre il pareggio a 3.20 e la vittoria ospite a 3.70. Si prospetta dunque una partita equilibrata, ma i favori di casa potrebbero rivelarsi determinanti.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Sotto i riflettori per i padroni di casa ci sarà il giovane Yassine Belkhdim, un centrocampista polivalente di 23 anni che finora ha collezionato 15 presenze, segnando 2 gol e fornendo 2 assist.

Il suo contributo difensivo è testimoniato dai 38 tackle e 18 intercettazioni, rendendolo un giocatore chiave per l’Angers.

In attacco, Sidiki Cherif, la promessa diciannovenne, sarà chiamato a far la differenza. Con 3 gol all’attivo su 15 apparizioni, Cherif cercherà di migliorare la sua media realizzativa, forte dei 16 tiri tentati di cui 11 nello specchio della porta.

Riflettori accesi anche su Amine Sbai, a centrocampo, che ha partecipato finora a 8 partite, contribuendo con un assist, e dimostrato una buona tenacia nei duelli con 84 coinvolti e 30 vinti.

Per il Nantes, Matthis Abline, il giovane attaccante di 22 anni, sta vivendo una stagione positiva, avendo partecipato a 15 incontri e servito 2 assist, dimostrandosi un’importante pedina nell'attacco dei canarini attraverso i suoi 28 tiri complessivi.

Non meno importante sarà l’esperienza di Youssef El-Arabi, 38 anni, veterano dal goal facile, con 3 reti segnate in appena 13 apparizioni, pronto a sfruttare qualsiasi occasione venga a crearsi in area di rigore.