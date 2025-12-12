Un'appassionante sfida di Bundesliga è in arrivo al Weserstadion il 14 dicembre, con calcio d'inizio fissato alle 19:30. I padroni di casa del Werder Brema ospiteranno lo Stoccarda, in una partita della quattordicesima giornata della stagione 2025/26. Entrambe le squadre sono desiderose di strappare punti importanti in un campionato sempre più avvincente.

Le probabili formazioni del Werder Brema e Stoccarda

Il Werder Brema dovrebbe schierarsi con un classico modulo 4-2-3-1. In porta ci sarà Mio Backhaus, protetto dalla linea difensiva composta da Yukinari Sugawara, Amos Pieper, Karim Coulibaly e Marco Friedl.

A centrocampo troviamo Senne Lynen e Jens Stage, mentre Cameron Puertas, Romano Schmid e Marco Gruell costituiranno il trio di trequartisti alle spalle dell’unica punta Keke Topp.

Lo Stoccarda risponde con un modulo speculare. Tra i pali si posizionerà Alexander Nuebel, con linea difensiva formata da Josha Vagnoman, Ameen Al Dakhil, Ramon Hendriks e Mittelstaedt. La mediana vedrà protagonisti Chema Andres e Angelo Stiller, mentre Nikolas Nartey, Bilal El Khannouss e Jamie Leweling supporteranno l'attaccante centrale Deniz Undav.

Le quote della partita Werder Brema-Stoccarda

Sono i bookmaker a designare lo Stoccarda come leggero favorito.

William Hill quota il successo ospite a 2.20, la vittoria del Werder Brema a 2.88 e il pareggio a 3.60. Bet365 offre invece il 2 a 2.25, l'1 interno a 2.90 e la X a 3.80. Le quote così ravvicinate suggeriscono comunque una partita che potrebbe riservare sorprese.

Le statistiche chiave dei protagonisti in campo

Nella rosa del Werder Brema spicca Marco Gruell, attaccante di 27 anni con 13 presenze e una media valutativa di 7.01 nella stagione in corso.

Ha segnato due reti e fornito un assist, dimostrandosi determinante nelle fasi offensive della squadra. La sua capacità di vincere duelli (53 su 106) e una precisione sotto porta (10 tiri su 17 nello specchio) lo rendono un elemento da tenere particolarmente d'occhio.

Cameron Puertas, centrocampista del Werder, è un altro giocatore chiave. Con 11 apparizioni, offre solidità alla linea mediana con 25 tackle effettuati e una buona intelligenza difensiva che si riflette nei 5 intercetti messi a segno.

Dalla parte dello Stoccarda, spicca Deniz Undav, protagonista con 7 gol in 9 presenze stagionali. L’attaccante ha dimostrato gran feeling con la rete, capacità confermata anche dal numero di tiri precisi (12 su 25 in porta).

La sua presenza nel reparto offensivo potrebbe risultare decisiva.

Jamie Leweling è un altro elemento fondamentale per gli ospiti, con 3 assist realizzati in 12 apparizioni. La sua duttilità tattica e capacità nei dribbling (13 riusciti su 31 tentati) lo rendono un giocatore da marcare strettamente.