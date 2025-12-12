Un'appassionante sfida di Bundesliga è in arrivo al Weserstadion il 14 dicembre, con calcio d'inizio fissato alle 19:30. I padroni di casa del Werder Brema ospiteranno lo Stoccarda, in una partita della quattordicesima giornata della stagione 2025/26. Entrambe le squadre sono desiderose di strappare punti importanti in un campionato sempre più avvincente.

Le probabili formazioni del Werder Brema e Stoccarda

Il Werder Brema dovrebbe schierarsi con un classico modulo 4-2-3-1. In porta ci sarà Mio Backhaus, protetto dalla linea difensiva composta da Yukinari Sugawara, Amos Pieper, Karim Coulibaly e Marco Friedl.

A centrocampo troviamo Senne Lynen e Jens Stage, mentre Cameron Puertas, Romano Schmid e Marco Gruell costituiranno il trio di trequartisti alle spalle dell’unica punta Keke Topp.

Lo Stoccarda risponde con un modulo speculare. Tra i pali si posizionerà Alexander Nuebel, con linea difensiva formata da Josha Vagnoman, Ameen Al Dakhil, Ramon Hendriks e Mittelstaedt. La mediana vedrà protagonisti Chema Andres e Angelo Stiller, mentre Nikolas Nartey, Bilal El Khannouss e Jamie Leweling supporteranno l'attaccante centrale Deniz Undav.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 14
12/12/2025 20:30
Union Berlino
VS
Lipsia
13/12/2025 15:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Wolfsburg
13/12/2025 15:30
Hoffenheim
VS
Amburgo
13/12/2025 15:30
Eintracht Francoforte
VS
Augsburg
13/12/2025 15:30
St. Pauli
VS
Heidenheim
13/12/2025 18:30
Bayer Leverkusen
VS
Colonia
14/12/2025 15:30
Friburgo
VS
Borussia Dortmund
14/12/2025 17:30
Bayern Monaco
VS
Mainz
14/12/2025 19:30
Werder Brema
VS
Stoccarda

Le quote della partita Werder Brema-Stoccarda

Sono i bookmaker a designare lo Stoccarda come leggero favorito.

William Hill quota il successo ospite a 2.20, la vittoria del Werder Brema a 2.88 e il pareggio a 3.60. Bet365 offre invece il 2 a 2.25, l'1 interno a 2.90 e la X a 3.80. Le quote così ravvicinate suggeriscono comunque una partita che potrebbe riservare sorprese.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
13
12
1
0
49 / 9
40
37
W
W
W
D
W
2
Lipsia
13
9
2
2
28 / 13
15
29
W
D
W
L
W
3
Borussia Dortmund
13
8
4
1
23 / 11
12
28
W
W
D
D
W
4
Bayer Leverkusen
13
7
2
4
28 / 19
9
23
L
L
W
W
L
5
Hoffenheim
13
7
2
4
25 / 19
6
23
L
W
D
W
W
6
Stoccarda
13
7
1
5
21 / 22
-1
22
L
L
D
W
L
7
Eintracht Francoforte
13
6
3
4
28 / 29
-1
21
L
D
W
W
D
8
Colonia
13
4
4
5
22 / 21
1
16
D
D
L
L
W
9
Friburgo
13
4
4
5
20 / 22
-2
16
L
W
L
W
D
10
Borussia Mönchengladbach
13
4
4
5
17 / 19
-2
16
W
D
W
W
W
11
Werder Brema
13
4
4
5
18 / 24
-6
16
L
D
L
W
D
12
Union Berlino
13
4
3
6
16 / 22
-6
15
L
L
W
D
D
13
Amburgo
13
4
3
6
14 / 20
-6
15
W
W
L
D
L
14
Augsburg
13
4
1
8
17 / 27
-10
13
W
L
W
L
L
15
Wolfsburg
13
3
3
7
17 / 23
-6
12
W
D
L
L
L
16
Heidenheim
13
3
2
8
12 / 28
-16
11
W
W
L
L
D
17
St. Pauli
13
2
2
9
11 / 25
-14
8
D
L
L
L
L
18
Mainz
13
1
3
9
11 / 24
-13
6
L
L
D
L
D

Le statistiche chiave dei protagonisti in campo

Nella rosa del Werder Brema spicca Marco Gruell, attaccante di 27 anni con 13 presenze e una media valutativa di 7.01 nella stagione in corso.

Ha segnato due reti e fornito un assist, dimostrandosi determinante nelle fasi offensive della squadra. La sua capacità di vincere duelli (53 su 106) e una precisione sotto porta (10 tiri su 17 nello specchio) lo rendono un elemento da tenere particolarmente d'occhio.

Cameron Puertas, centrocampista del Werder, è un altro giocatore chiave. Con 11 apparizioni, offre solidità alla linea mediana con 25 tackle effettuati e una buona intelligenza difensiva che si riflette nei 5 intercetti messi a segno.

Dalla parte dello Stoccarda, spicca Deniz Undav, protagonista con 7 gol in 9 presenze stagionali. L’attaccante ha dimostrato gran feeling con la rete, capacità confermata anche dal numero di tiri precisi (12 su 25 in porta).

La sua presenza nel reparto offensivo potrebbe risultare decisiva.

Jamie Leweling è un altro elemento fondamentale per gli ospiti, con 3 assist realizzati in 12 apparizioni. La sua duttilità tattica e capacità nei dribbling (13 riusciti su 31 tentati) lo rendono un giocatore da marcare strettamente.
