Secondo quanto riferito a Radio BiancoNera dal giornalista Romeo Agresti, la Juventus dovrebbe intervenire in maniera netta sul mercato di gennaio per cambiare radicalmente la squadra. Questo anche a costo di non qualificarsi per la prossima Champions League.

Juventus, Agresti: 'Interverrei a gennaio su questa squadra con la vanga, con decisioni anche forti'

Il giornalista Romeo Agresti ha parlato ai microfoni di Radio BiancoNera e riferendosi alla Juventus ha detto: "Devi prendere due o tre pezzi funzionali al nuovo sviluppo di gioco. Questo è un tasto sul quale continuo a sbattere perché mi sembra determinante.

Poi ovviamente c'é da dire una cosa, se le cose non vanno bene nelle prossima partite con Bologna, Roma e Pisa rischi di arrivare al mercato già morto. Questa è una chiave di lettura da mettere sul tavolo, perché già se non fai risultato contro i ragazzi di Vincenzo Italiano le cose si mettono male. Diciamo che dopo Napoli è iniziato un altro campionato per la Juventus e credo che sia parametrato sul quarto posto, però se non vinci le prossime, poi dopo diventato troppe quelle da dover scavalcare. In ogni caso non facciamoci ingannare dal primo tempo col Paof, perché altrimenti dovremmo pensare che la Juventus non solo non prenderebbe il quarto posto ma faticherebbe ad avere anche solo una classifica decente.

Responsabilizzare i giocatori? Sono discorsi che facciamo da mesi ma i risultati non cambiano, ecco perché io a gennaio interverrei con la vanga, prendendo decisioni davvero forti anche al rischio di non qualificarsi in Champions League. Insomma sono calciatori da mettere in discussione subito".

Ancora Agresti: "Io inizio a pensare che questa squadra non possa fare di più di quello che vediamo e che parliamo di una rosa dal punto di vista tecnico limitata. Non penso Spalletti riuscirà a migliorare le cose e solo attraverso il mercato si potrà davvero scuotere un po' la rosa, lasciando partire qualcuno e sostituendolo in maniera intelligente. Cosi forse si riuscirà a ottenere qualcosa, perché io non credo più al fatto di poter tirare ottenere un plus da questi giocatori.

Come impegno invece e atteggiamento invece credo che si possa sempre migliorare".

Juve, i tifosi rispondono ad Agresti: 'Siamo a metà dicembre senza un ds e senza uno schema di gioco ben definito'

Le parole di Agresti hanno acceso la discussione sul web: "Ricapitolando: siamo a metà dicembre senza un ds, senza uno schema di gioco ben definito, con un allenatore in scadenza, con giocatori per 2/3 abbondanti livello scadente. Il mercato di gennaio, affidato a Comolli, porterà a nuovi disastri ahimè" scrive preoccupato un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Platiní disse di Comolli una frase che mi sembrò cattivella all’epoca: “vediamo, finora non ha mai fatto più del 6° posto”. Io temo un ridimensionamento generale e soprattutto voluto".