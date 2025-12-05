Il grande calcio di La Liga ci porta questo sabato 6 dicembre all'iconico Estadio de San Mamés di Bilbao, dove alle ore 21:00 Athletic Bilbao e Atlético Madrid si contenderanno i tre punti per la 15ª giornata del campionato spagnolo. In uno scenario suggestivo tra i più affascinanti del calcio europeo, la squadra di Marcelino García Toral sarà chiamata a un impegno difficile contro i "Colchoneros" di Diego Simeone, che si presentano a questa sfida con l'obiettivo di consolidare il proprio ruolo nelle zone alte della classifica.

Atlético favorito nelle quote bookmaker

Le agenzie di scommesse mostrano una chiara preferenza per l'Atlético Madrid per questa sfida.

William Hill quota la possibile vittoria degli ospiti a 2.15, il pareggio a 3.25 e il successo casalingo dell'Athletic a 3.30. Differenti di poco le quotazioni riportate da Bet365, che vedono l'Athletic Bilbao vincente a 3.40, la "X" a 3.25 e l'Atlético a 2.20. I "Colchoneros" sembrano, quindi, leggermente favoriti ma San Mamés è uno stadio che sa come galvanizzare i suoi leoni.

Focus sui protagonisti: da Álvarez a Williams

Uno dei giocatori sotto i riflettori per questa sfida è sicuramente Julián Álvarez, attaccante imprescindibile per i "Colchoneros".

L'argentino ha partecipato a tutte e 15 le partite della stagione fino ad ora, contribuendo con 7 gol e 2 assist. Con un tasso di realizzazione estremamente interessante, Álvarez sarà una spina nel fianco per la difesa basca.

Dall'altra parte Nico Williams, il giovane gioiello dell'Athletic Bilbao, potrebbe rappresentare una delle minacce principali per la retroguardia madrilena. In 11 apparizioni stagionali, Williams ha già messo a segno 3 gol e fornito un assist, dimostrando un eclettismo e capacità di dribbling che l'hanno reso uno degli elementi di spicco del campionato. Con 64 tentativi di dribbling riusciti in 28 occasioni, la sua agilità potrebbe risultare determinante.

Un ulteriore protagonista da tenere d'occhio è Giuliano Simeone, che, schierato prevalentemente a centrocampo, ha collezionato 2 reti e 4 assist nelle sue 14 apparizioni. La sua abilità nel vincere i duelli a centrocampo (74 vinti su 138), potrebbe giocare un ruolo cruciale nei piani tattici dell'Atlético per spezzare il ritmo del gioco avversario.