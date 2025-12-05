Il grande calcio di La Liga ci porta questo sabato 6 dicembre all'iconico Estadio de San Mamés di Bilbao, dove alle ore 21:00 Athletic Bilbao e Atlético Madrid si contenderanno i tre punti per la 15ª giornata del campionato spagnolo. In uno scenario suggestivo tra i più affascinanti del calcio europeo, la squadra di Marcelino García Toral sarà chiamata a un impegno difficile contro i "Colchoneros" di Diego Simeone, che si presentano a questa sfida con l'obiettivo di consolidare il proprio ruolo nelle zone alte della classifica.

Spain Flag
La Liga
Giornata 15
05/12/2025 21:00
Oviedo
VS
Maiorca
06/12/2025 14:00
Villarreal
VS
Getafe
06/12/2025 16:15
Alaves
VS
Real Sociedad
06/12/2025 18:30
Real Betis
VS
Barcellona
06/12/2025 21:00
Athletic Bilbao
VS
Atlético Madrid
07/12/2025 14:00
Elche
VS
Girona
07/12/2025 16:15
Valencia
VS
Siviglia
07/12/2025 18:30
Espanyol
VS
Rayo Vallecano
07/12/2025 21:00
Real Madrid
VS
Celta Vigo
08/12/2025 21:00
Osasuna
VS
Levante

Atlético favorito nelle quote bookmaker

Le agenzie di scommesse mostrano una chiara preferenza per l'Atlético Madrid per questa sfida.

William Hill quota la possibile vittoria degli ospiti a 2.15, il pareggio a 3.25 e il successo casalingo dell'Athletic a 3.30. Differenti di poco le quotazioni riportate da Bet365, che vedono l'Athletic Bilbao vincente a 3.40, la "X" a 3.25 e l'Atlético a 2.20. I "Colchoneros" sembrano, quindi, leggermente favoriti ma San Mamés è uno stadio che sa come galvanizzare i suoi leoni.

Spain Flag
La Liga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Barcellona
15
12
1
2
42 / 17
25
37
W
W
W
W
W
2
Real Madrid
15
11
3
1
32 / 13
19
36
W
D
D
D
W
3
Villarreal
14
10
2
2
29 / 13
16
32
W
W
W
W
W
4
Atlético Madrid
15
9
4
2
28 / 14
14
31
L
W
W
W
W
5
Real Betis
14
6
6
2
22 / 14
8
24
W
D
D
W
L
6
Espanyol
14
7
3
4
18 / 16
2
24
W
W
L
L
W
7
Getafe
14
6
2
6
13 / 15
-2
20
W
L
L
W
W
8
Athletic Bilbao
15
6
2
7
14 / 20
-6
20
L
W
L
W
L
9
Rayo Vallecano
14
4
5
5
13 / 15
-2
17
D
D
D
L
W
10
Real Sociedad
14
4
4
6
19 / 21
-2
16
L
W
D
W
W
11
Elche
14
3
7
4
15 / 17
-2
16
L
D
D
L
L
12
Celta Vigo
14
3
7
4
16 / 19
-3
16
L
W
L
W
W
13
Siviglia
14
5
1
8
19 / 23
-4
16
L
L
W
L
L
14
Alaves
14
4
3
7
12 / 15
-3
15
L
L
L
W
L
15
Valencia
14
3
5
6
13 / 22
-9
14
D
W
D
L
L
16
Maiorca
14
3
4
7
15 / 22
-7
13
D
L
W
L
D
17
Osasuna
14
3
3
8
12 / 18
-6
12
D
L
L
D
L
18
Girona
14
2
6
6
13 / 26
-13
12
D
D
W
L
D
19
Levante
14
2
3
9
16 / 26
-10
9
L
L
L
L
D
20
Oviedo
14
2
3
9
7 / 22
-15
9
L
D
L
D
D

Focus sui protagonisti: da Álvarez a Williams

Uno dei giocatori sotto i riflettori per questa sfida è sicuramente Julián Álvarez, attaccante imprescindibile per i "Colchoneros".

L'argentino ha partecipato a tutte e 15 le partite della stagione fino ad ora, contribuendo con 7 gol e 2 assist. Con un tasso di realizzazione estremamente interessante, Álvarez sarà una spina nel fianco per la difesa basca.

Dall'altra parte Nico Williams, il giovane gioiello dell'Athletic Bilbao, potrebbe rappresentare una delle minacce principali per la retroguardia madrilena. In 11 apparizioni stagionali, Williams ha già messo a segno 3 gol e fornito un assist, dimostrando un eclettismo e capacità di dribbling che l'hanno reso uno degli elementi di spicco del campionato. Con 64 tentativi di dribbling riusciti in 28 occasioni, la sua agilità potrebbe risultare determinante.

Un ulteriore protagonista da tenere d'occhio è Giuliano Simeone, che, schierato prevalentemente a centrocampo, ha collezionato 2 reti e 4 assist nelle sue 14 apparizioni. La sua abilità nel vincere i duelli a centrocampo (74 vinti su 138), potrebbe giocare un ruolo cruciale nei piani tattici dell'Atlético per spezzare il ritmo del gioco avversario.
