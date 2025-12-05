Tolosa e Strasburgo si ritroveranno faccia a faccia al "Stadium de Toulouse" sabato 6 dicembre alle ore 19:00, per la quindicesima giornata della Ligue 1 2025/26. La sfida promette scintille, con entrambe le squadre desiderose di guadagnare punti preziosi prima della pausa invernale.

France Flag
Ligue 1
Giornata 15
05/12/2025 19:00
Stade Brestois
VS
Monaco
05/12/2025 21:00
Lille
VS
Marsiglia
06/12/2025 17:00
Nantes
VS
Lens
06/12/2025 19:00
Tolosa
VS
Strasburgo
06/12/2025 21:05
Paris Saint Germain
VS
Rennes
07/12/2025 15:00
Nizza
VS
Angers
07/12/2025 17:15
Auxerre
VS
Metz
07/12/2025 17:15
Le Havre
VS
Paris FC
07/12/2025 20:45
Lorient
VS
Lione

Quote di Tolosa-Strasburgo: equilibrio nelle scommesse

I bookmaker prevedono un confronto equilibrato con leggere sfumature a favore della squadra di casa.

William Hill quota la vittoria interna del Tolosa a 2.50, il pareggio a 3.25 e il successo esterno dello Strasburgo a 2.75. Bet365 conferma il pronostico con quote simili: 2.55 per il Tolosa, 3.40 per il pareggio e 2.75 per il Strasburgo. Questo suggerisce che le differenze tra le due squadre, sul fronte delle prestazioni recenti, non sono marcate, promettendo un incontro avvincente.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Lens
14
10
1
3
24 / 12
12
31
W
W
W
W
L
2
Paris Saint Germain
14
9
3
2
27 / 12
15
30
L
W
W
W
D
3
Marsiglia
14
9
2
3
35 / 14
21
29
D
W
W
W
D
4
Lille
14
8
2
4
28 / 17
11
26
W
W
L
W
L
5
Rennes
14
6
6
2
24 / 18
6
24
W
W
W
W
D
6
Lione
14
7
3
4
21 / 15
6
24
W
D
L
D
D
7
Monaco
14
7
2
5
26 / 25
1
23
W
L
L
L
W
8
Strasburgo
14
7
1
6
25 / 19
6
22
L
L
W
L
W
9
Tolosa
14
4
5
5
20 / 19
1
17
D
L
D
D
D
10
Nizza
14
5
2
7
19 / 26
-7
17
L
L
L
L
W
11
Stade Brestois
14
4
4
6
19 / 24
-5
16
W
W
L
D
L
12
Angers
14
4
4
6
12 / 17
-5
16
L
W
W
L
D
13
Paris FC
14
4
3
7
21 / 26
-5
15
D
L
L
W
D
14
Le Havre
14
3
5
6
13 / 21
-8
14
L
L
D
D
W
15
Lorient
14
3
5
6
18 / 28
-10
14
W
D
D
L
D
16
Nantes
14
2
5
7
12 / 22
-10
11
L
D
D
L
L
17
Metz
14
3
2
9
14 / 31
-17
11
L
L
W
W
W
18
Auxerre
14
2
3
9
8 / 20
-12
9
D
D
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti in campo

Aron Dønnum: il centrocampista norvegese del Tolosa

L'eclettico centrocampista norvegese Aron Dønnum sta vivendo una stagione notevole con una valutazione media di 7.51 in 13 partite giocate finora.

Dønnum è già stato decisivo con 3 reti e 2 assist. Con 429 passaggi e 31 chiave, è il vero motore della manovra offensiva del Tolosa.

Joaquín Panichelli: l'asso argentino dello Strasburgo

Joaquín Panichelli si sta rivelando un attaccante affidabile per lo Strasburgo. Con 9 gol in 14 presenze, tutte quasi da titolare, Panichelli porta in dote una valutazione di 7.01, rendendolo un punto fermo della formazione alsaziana. Le sue capacità di dribbling e il suo fiuto del gol lo rendono una spina nel fianco per le difese avversarie.
