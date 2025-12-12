Auxerre e Lille si preparano a incrociare i tacchetti nella sedicesima giornata della Ligue 1 2025/26. Il palcoscenico sarà lo Stade de l'Abbé Deschamps di Auxerre, domenica 14 dicembre alle 17:15. Una sfida che si preannuncia avvincente, con i "Dogues" di Lille pronti a confermare il loro stato di forma contro una tenace Auxerre, determinata a sfruttare il fattore campo per strappare punti preziosi.

Le probabili formazioni di Auxerre-Lille

Sarà una sfida tattica tra due formazioni schierate in maniera speculare ma con moduli diversi. Auxerre dovrebbe affrontare la partita con un modulo 4-3-3.

Tra i pali ci sarà Donovan Leon, protetto dalla linea difensiva composta da Lamine Sy, Sinaly Diomande, Clement Akpa e Fredrik Oppegaard. A centrocampo, Rudy Matondo, Oussama El Azzouzi e Kevin Danois cercheranno di orchestrare le azioni, mentre il tridente offensivo vedrà protagonisti Lassine Sinayoko, Sekou Mara e Danny Namaso.

Lille, dal canto suo, scenderà in campo con un 4-2-3-1, affidando le chiavi della porta a Berke Ozer. La difesa sarà formata da Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Aissa Mandi e Romain Perraud. Benjamin Andre e Nabil Bentaleb saranno i perni del centrocampo, dietro il terzetto di trequartisti composto da Ethan Mbappe, Arnar Haraldsson e Osame Sahraoui, con Marius Broholm unico attaccante.

Quote di Auxerre-Lille: "Dogues" favoriti

I bookmaker indicano il Lille come favorito per il match. William Hill quota la vittoria esterna del Lille a 1.80, il pareggio a 3.50 e il successo casalingo dell'Auxerre a 4.33. Bet365 conferma l'orientamento, offrendo la vittoria ospite a 1.80, il pareggio a 3.60 e la vittoria dell'Auxerre a 4.50. Quote che testimoniano la fiducia riposta nei "Dogues", nonostante il sostegno caloroso previsto dai tifosi di casa.

Le statistiche dei giocatori chiave di Auxerre e Lille

Lassine Sinayoko si distingue come uno dei protagonisti di casa. Il 26enne attaccante maliano ha preso parte a tutte le 15 partite, siglando 4 gol e fornendo 2 assist.

La sua capacità di incidere in area, come dimostra la precisione nei tiri (22 totali, di cui 14 in porta), oltre ai dribbling di successo (16 su 35 tentativi), rappresenta una minaccia per la difesa avversaria. Tuttavia, il suo impegno spesso lo porta a commettere 12 falli, una statistica da monitorare.

Dall'altra parte, Hákon Arnar Haraldsson è uno dei componenti chiave del centrocampo del Lille. In 14 apparizioni, il giovane centrocampista islandese ha dimostrato la sua versatilità con 4 gol e 1 assist. La sua abilità nel passaggio, con 499 passaggi totali di cui 28 chiave, dimostra il suo contributo in fase di costruzione. Nonostante la sua aggressività nei duelli (107 totali, 45 vinti), Haraldsson ha un lato disciplinare da migliorare, avendo accumulato 3 cartellini gialli.

Infine, Osame Sahraoui completa il quadro dei protagonisti con la sua particolare duttilità. Con 13 presenze, il norvegese si è reso utile sia in fase offensiva sia difensiva, contribuendo con 1 gol e 2 assist. È anche un rilevante elemento di pressing, come confermano i 40 duelli vinti su 73, risultando spesso la carta vincente per il recupero palla.