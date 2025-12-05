Cresce l'attesa per il confronto tra Auxerre e Metz, in programma domenica 7 dicembre alle 17:15 nello storico riaffiorare di emozioni che è il campionato di Ligue 1, stagione 2025/26. Il palcoscenico sarà lo Stade de l'Abbé Deschamps di Auxerre, dove i padroni di casa tenteranno di sfruttare il vantaggio del fattore campo contro il Metz.

Quote di Auxerre-Metz: i pronostici

I bookmaker vedono leggermente favorito l'Auxerre in questa sfida interna, con William Hill che quota la vittoria dei padroni di casa a 2.00, il pareggio a 3.30 e il successo del Metz a 3.60.

Analoghe le previsioni di Bet365, che offre il successo interno sempre a 2.00, mentre ipotizza il pareggio a 3.50 e il colpo esterno del Metz a 3.75. Queste valutazioni riflettono l'equilibrio di una partita che si preannuncia apertissima, con entrambe le squadre ben attrezzate per sfruttare eventuali errori avversari.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Lens
14
10
1
3
24 / 12
12
31
W
W
W
W
L
2
Paris Saint Germain
14
9
3
2
27 / 12
15
30
L
W
W
W
D
3
Marsiglia
14
9
2
3
35 / 14
21
29
D
W
W
W
D
4
Lille
14
8
2
4
28 / 17
11
26
W
W
L
W
L
5
Rennes
14
6
6
2
24 / 18
6
24
W
W
W
W
D
6
Lione
14
7
3
4
21 / 15
6
24
W
D
L
D
D
7
Monaco
14
7
2
5
26 / 25
1
23
W
L
L
L
W
8
Strasburgo
14
7
1
6
25 / 19
6
22
L
L
W
L
W
9
Tolosa
14
4
5
5
20 / 19
1
17
D
L
D
D
D
10
Nizza
14
5
2
7
19 / 26
-7
17
L
L
L
L
W
11
Stade Brestois
14
4
4
6
19 / 24
-5
16
W
W
L
D
L
12
Angers
14
4
4
6
12 / 17
-5
16
L
W
W
L
D
13
Paris FC
14
4
3
7
21 / 26
-5
15
D
L
L
W
D
14
Le Havre
14
3
5
6
13 / 21
-8
14
L
L
D
D
W
15
Lorient
14
3
5
6
18 / 28
-10
14
W
D
D
L
D
16
Nantes
14
2
5
7
12 / 22
-10
11
L
D
D
L
L
17
Metz
14
3
2
9
14 / 31
-17
11
L
L
W
W
W
18
Auxerre
14
2
3
9
8 / 20
-12
9
D
D
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave

Daniel Namaso, astro nascente dell'Auxerre, nonostante la giovane età, è già un punto fermo in attacco.

Con 12 presenze e 2 reti segnate, Namaso si distingue per la sua capacità di crearsi opportunità, evidenziata dai 19 tiri totali di cui 9 nello specchio della porta avversaria. La sua predisposizione a ingaggiare duelli fisici (176 totali, con 66 vinti) lo rende un elemento dinamico e difficilmente gestibile per le difese avversarie.

Lassine Sinayoko è un altro attaccante da tenere d'occhio nella squadra di casa, avendo realizzato 3 reti e fornito 2 assist in 14 apparizioni. Sinayoko vanta anche una precisione certosina nei passaggi chiave (19), dimostrando di essere un pericolo costante con le sue incursioni e la capacità di smistare palloni decisivi per i compagni.

Dall'altro lato, Gauthier Hein del Metz è un centrocampista di grande esperienza e visione di gioco.

Con 4 gol e 2 assist in 12 partite, Hein rappresenta una delle principali minacce per la difesa avversaria. Le sue doti nel controllare il centrocampo sono attestati anche dai 20 passaggi chiave, una cifra di tutto rispetto che esprime la sua abilità nell'orchestrare le manovre della squadra.

Infine, Ibou Sané, pur non avendo ancora inciso particolarmente in fase di realizzazione, ha mostrato lampi di qualità che potrebbero fare la differenza. Il giovane senegalese, con 1 gol e 1 assist, aspira a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel proseguo della stagione.
