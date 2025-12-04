Ardon Jashari è pronto a tornare in campo [VIDEO] con la maglia del Milan dopo un’assenza prolungata di oltre due mesi. Il centrocampista svizzero, acquistato dal club rossonero nell’estate 2025, aveva dovuto interrompere la propria stagione a causa di un infortunio significativo, ma ora ha completato il percorso di recupero e si appresta a rientrare tra i convocati per il prossimo match di Coppa Italia di questa sera contro la Lazio.

Il trasferimento in rossonero

Jashari è diventato ufficialmente un giocatore del Milan il 6 agosto 2025, dopo una trattativa portata avanti con il Club Brugge.

L’operazione si è chiusa con un investimento complessivo di circa 37 milioni di euro: 34 milioni di base fissa più circa 3 milioni legati ai bonus. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030, entrando a far parte del nuovo progetto tecnico del club e venendo individuato come uno dei profili su cui costruire il futuro della mediana.

L’infortunio e lo stop

Pochi giorni dopo il suo arrivo a Milanello, durante una seduta di allenamento, Jashari è stato vittima di uno scontro di gioco con il compagno Santiago Giménez. L’impatto ha causato una frattura composta del perone destro, costringendolo a fermarsi ancor prima di avere continuità nelle prime uscite stagionali. Gli esami strumentali hanno confermato la gravità dell’infortunio, rendendo necessario un trattamento conservativo e stimando un tempo di recupero intorno alle otto settimane.

La riabilitazione

Il centrocampista ha affrontato un lungo percorso di riabilitazione, svolto inizialmente tra fisioterapia e lavoro individuale, per poi proseguire attraverso sessioni mirate in piscina, cyclette, esercizi di potenziamento e corsa controllata. Nelle settimane successive, Jashari ha aumentato gradualmente i carichi fino a tornare a correre sul campo, completando infine la fase di reinserimento con la ripresa degli allenamenti in gruppo, avvenuta tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

Il rientro e le prospettive

Con la completa guarigione certificata dallo staff medico, Jashari è tornato pienamente a disposizione dell’allenatore, che potrà finalmente contare sulle sue qualità tecniche e sulla sua capacità di dare equilibrio al centrocampo.

Il suo rientro rappresenta un’importante risorsa per il Milan, che nelle ultime settimane ha dovuto fare a meno di alternative nel reparto e potrà ora beneficiare della profondità che l’ex Brugge può offrire.

Un ritorno atteso

Il recupero di Jashari è considerato particolarmente significativo non solo per la squadra, ma anche nell’ottica delle ambizioni individuali del giocatore, arrivato in Italia dopo un investimento rilevante e con la volontà di imporsi in Serie A. Il suo ritorno in campo, atteso da tifosi e staff tecnico, potrà ora segnare un nuovo inizio nella sua avventura rossonera, con la possibilità di ritagliarsi spazio e continuità nelle rotazioni del centrocampo.