Il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, è tornato a parlare della tragedia dell'Heysel del maggio 1985, sottolineando come quel fatto - che causò 39 morti e oltre 600 feriti - abbia rappresentato un trauma non solo per la società bianconera ma per tutto il mondo dello sport. Le sue dichiarazioni sono arrivate in occasione di un incontro pubblico, durante il quale ha voluto ricordare il peso di quella notte drammatica.

Ferrero ha affermato: "Heysel è stato un trauma per la Juventus e per tutto lo sport. È una ferita che non si rimargina, un ricordo doloroso che ci accompagna sempre".

Il presidente ha poi aggiunto: "Dobbiamo continuare a ricordare, per non dimenticare mai e per fare in modo che simili tragedie non si ripetano più", ha sottolineato Ferrero.

L'impatto della tragedia sull'ambiente bianconero

La tragedia dell'Heysel, avvenuta durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool del 1985, ha segnato profondamente la storia del club torinese. Ferrero ha ribadito che la società bianconera porta ancora oggi il peso di quella notte, sia a livello sportivo che umano. "La nostra società ha sempre cercato di onorare la memoria delle vittime e di sostenere le loro famiglie", ha spiegato il presidente.

Il presidente ha inoltre ricordato come la tragedia abbia avuto ripercussioni su tutto il movimento calcistico internazionale, spingendo le istituzioni sportive a rafforzare le misure di sicurezza negli stadi e a promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità tra tifosi e addetti ai lavori.

La memoria dell'Heysel e le iniziative commemorative

In questi 40 anni, la Juventus ha promosso diverse iniziative per commemorare le vittime dell'Heysel, coinvolgendo tifosi, istituzioni e famiglie colpite dalla tragedia. Ogni anno a fine maggio, la società organizza momenti di raccoglimento e ricordo, sottolineando il valore della memoria come strumento di prevenzione e crescita collettiva.

La tragedia dell'Heysel ha inoltre rappresentato uno spartiacque nella storia del calcio europeo, portando a una maggiore attenzione verso la sicurezza e la tutela dei tifosi negli stadi.