Boggi Milano, storico marchio italiano dell’abbigliamento maschile, ha siglato un importante accordo quadriennale con la FIFA diventando fornitore ufficiale dell’abbigliamento formale per la Coppa del Mondo 2026 [VIDEO]e per il Mondiale femminile del 2027. La maison milanese vestirà tutto il personale FIFA coinvolto nelle due competizioni, compresi il presidente Gianni Infantino e i membri dell’Esecutivo, con completi eleganti pensati per rappresentare al meglio l’immagine della federazione durante gli eventi ufficiali.

L’intesa prevede la realizzazione di abiti e accessori per uomini e donne, progettati per coniugare raffinatezza, funzionalità e comfort, unendo tradizione sartoriale italiana e attenzione alle esigenze operative del personale FIFA.

I nuovi capi debutteranno già nelle prossime ore: Infantino li presenterà durante il sorteggio della Coppa del Mondo, in programma domani a Washington, segnando l’avvio formale della collaborazione.

Un riconoscimento per il Made in Italy

“Siamo orgogliosi di collaborare con un marchio che rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo”, ha dichiarato Infantino, sottolineando il valore dell’accordo per l’identità e la comunicazione istituzionale della FIFA. La scelta di Boggi Milano rappresenta infatti un ulteriore riconoscimento per il Made in Italy nel panorama sportivo globale, confermando la volontà della federazione di affiancare la propria immagine a marchi capaci di interpretare al meglio eleganza e qualità.

Moda e sport, una collaborazione ormai consolidata

Boggi Milano, presente con punti vendita in oltre 60 Paesi, lancerà inoltre una capsule collection dedicata ai due Mondiali, pensata per celebrare la partnership e rendere accessibile al pubblico una selezione dei capi creati per la FIFA. Un modo per rafforzare ulteriormente la propria presenza internazionale e celebrare il connubio tra moda e sport, sempre più centrale negli eventi globali.

La collaborazione si inserisce infatti in una lunga tradizione che vede le grandi maison affiancare federazioni e club nelle occasioni istituzionali più rilevanti. Nel caso di Boggi e FIFA, l’accordo unisce due realtà consolidate: da un lato una federazione impegnata nell’organizzazione di eventi planetari, dall’altro un marchio italiano che continua a rappresentare nel mondo la cura, la precisione e la creatività della sartoria contemporanea.