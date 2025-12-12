Il 13 dicembre, alle ore 16:15, il Maiorca si prepara ad affrontare l'Elche nell'incantevole cornice dell'Estadi Mallorca Son Moix, nella splendida Palma de Mallorca. La sfida, valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, arriva in un momento cruciale del campionato, con entrambe le squadre pronte a scalare la classifica e a consolidare le proprie ambizioni. Il Maiorca, padrone di casa, ha l'obiettivo dichiarato di sfruttare il fattore campo per portare a casa punti preziosi, mentre l'Elche non vuole certo fare da comparsa e cercherà di strappare un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Maiorca-Elche

Per il match di sabato, il Maiorca dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1. In porta ci sarà Lucas Bergstroem, con una linea difensiva composta da Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo e Johan Mojica. A centrocampo spazio a Omar Mascarell e Antonio Sanchez, mentre sulla trequarti agiranno Mateo Joseph, Sergi Darder e il giovane Jan Virgili. In attacco, il peso dell'attacco sarà sulle spalle del bomber kosovaro Vedat Muriqi.

L'Elche risponde con un modulo più audace, un 3-5-2, affidandosi ai guanti di Inaki Pena tra i pali. La difesa a tre sarà composta da Victor Chust, David Affengruber e Pedro Bigas. Il centrocampo a cinque vedrà la partecipazione di Hector Fort, Alvaro Nunez, Marc Aguado, Aleix Febas, e German Valera.

In attacco, la coppia Grady Diangana e Rafa Mir cercherà di sorprendere la retroguardia avversaria.

Quote di Maiorca-Elche: equilibrio in campo

Per i bookmaker, il Maiorca parte leggermente favorito in questo scontro di metà classifica. William Hill quota la vittoria interna del Maiorca a 2.45, mentre il pareggio è dato a 3.00.

La vittoria dell'Elche viene quotata a 3.10. Simili le quote di Bet365, dove la vittoria del Maiorca è sempre a 2.45, il pareggio a 3.10 e il successo dell'Elche a 3.10.

I protagonisti in campo: focus su Muriqi, Virgili e Diangana

Vedat Muriqi, il faro offensivo del Maiorca, ha già dimostrato di sapere come sbloccare le partite: con 8 gol in 14 apparizioni in questa stagione, è l'uomo a cui affidarsi nei momenti cruciali.

La sua capacità nel duello fisico è notevole, avendo vinto 94 dei 167 duelli totali, e con un altezza che lo rende un punto di riferimento nei calci piazzati.

Jan Virgili, il talentuoso diciannovenne del Maiorca, ha mostrato intraprendenza e visione del gioco, registrando 3 assist in 10 apparizioni. Con 17 passaggi chiave e una propensione al dribbling (51 tentativi con 24 successi), è un diamante grezzo da tenere d'occhio per il futuro.

Dall’altra parte Grady Diangana dell'Elche cercherà di dimostrare il suo valore. Nonostante un inizio di stagione sottotono con soli 7 presenze e nessun gol all’attivo, il dinamismo dell’attaccante inglese lo rende un potenziale pericolo costante per la retroguardia del Maiorca. Interessante sarà la sua sfida personale con i difensori avversari, cercando di migliorare il suo 6.54 di rating medio stagionale.