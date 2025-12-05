Il Manchester City ospiterà il Sunderland il 6 dicembre alle ore 16, presso l'Etihad Stadium per la quindicesima giornata della Premier League 2025/2026. I citizens di Pep Guardiola sono determinati a vincere per mantenere il secondo posto in graduatoria, mentre i black cats cercheranno di strappare punti insperati in trasferta per consolidare l'attuale posizione di alta classifica.

Le probabili formazioni di Manchester City-Sunderland

Il Manchester City si schiererà con il consueto 4-3-3: Donnarumma tra i pali; linea difensiva composta da Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol e Nico O'Reilly; a centrocampo Reijnders, Gonzalez e Silva cercheranno di supportare il tridente avanzato formato da Foden, Haaland e Doku.

Il Sunderland risponderà con un 4-2-3-1: in porta Roefs; difesa a quattro con Mukiele, Ballard, Alderete e Reinildo; in mediana Xhaka sarà affiancato da Sadiki; sulla trequarti Traore, Le Fée e Talbi cercheranno di innescare la punta Isidor.

Quote di Manchester City-Sunderland: citizens nettamente favoriti

Nonostante il Sunderland cercherà di invertire il pronostico, i bookmaker vedono nettamente favorito il Manchester City.

William Hill quota il successo interno a 1.25, il pareggio a 6.00 e la vittoria esterna del Sunderland a 11.00.

Anche Bet365 riflette questa valutazione, offrendo rispettivamente quote di 1.27 per il City, 6.25 per il pareggio e 9.50 per un trionfo inaspettato degli ospiti.

Statistiche dei giocatori chiave in campo

Erling Haaland continua a stupire con numeri impressionanti: 15 gol in 14 presenze in Premier League.

I suoi 31 tiri nello specchio su 51 tentati certificano una precisione letale quando il bomber norvegese si trova in area. Finora ha un rating medio stagionale di 7.79.

Non da meno è Jérémy Doku, che sta rapidamente diventando un punto fermo nell'attacco del City. Con una valutazione media di 7.29, il belga ha messo a segno un gol e realizzato quattro assist nelle sue 14 apparizioni. La sua capacità di dribbling si concretizza nei 42 dribbling riusciti su 76 tentativi, rendendo Doku un autentico incubo per le retroguardie avversarie.

Sul fronte ospite, Enzo Le Fée sta diventando una pedina importante nel centrocampo del Sunderland. Con 2 gol e 3 assist, il francese può essere utile per provare a rompere le linee difensive del City.

Altro elemento da tenere d'occhio è Wilson Isidor, attaccante del Sunderland, che ha già messo il suo nome sul tabellino quattro volte in questo inizio di stagione.