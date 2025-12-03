Il Molineux Stadium di Wolverhampton sarà il palcoscenico del prossimo incontro di Premier League che vedrà contrapposti i Wolves e il Nottingham Forest nella quattordicesima giornata della stagione 2025/26. Il match è previsto per mercoledì 3 dicembre alle 20:30.

Quote di Wolves-Nottingham Forest: Forest leggermente favorito

Le quote dei bookmaker indicano un Nottingham Forest appena favorito per la vittoria.

William Hill quota il successo del Nottingham Forest a 2.25, con il pareggio a 3.25 e la vittoria dei Wolves a 3.20. Bet365 rispecchia queste valutazioni, quotando la vittoria degli ospiti a 2.30 e quella dei padroni di casa a 3.25, mentre il pareggio è fissato a 3.30.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Jean-Ricner Bellegarde dei Wolves ha avuto, sinora, un impatto decisamente modesto in questa stagione, con 12 presenze e 570 minuti totali trascorsi sul campo.

Nonostante non abbia ancora segnato o fornito assist, il suo contributo in termini di duelli vinti e dribbling riusciti, con 42 duelli vinti su 73 e 9 dribbling completati su 13 tentati, lo rende un elemento potenzialmente importante nel reparto offensivo.

Jhon Adolfo Arias è un altro nome su cui i tifosi dei Wolves possono contare. Con 651 minuti distribuiti su 12 apparizioni, Arias si distingue per il suo gioco dinamico e la propensione all'intercetto, avendo portato a termine 25 tackle.

Guardando il Nottingham Forest, Ibrahim Sangaré rappresenta una colonna portante del centrocampo, avendo partecipato a 10 partite e collezionato 668 minuti giocati. Sangaré ha già segnato una rete in stagione e si distingue per la qualità dei passaggi, avendo completato 357 passaggi con precisione e 22 tackle.

Dan Assane Ndoye, con 893 minuti sul campo, è da considerarsi un perno del centrocampo ospite grazie alla sua abilità nel creare spazi e opportunità, confermata dai suoi 8 passaggi chiave in 12 presenze. Inoltre, ha contribuito con 1 gol e 1 assist, dimostrando la sua capacità di incidere anche nella fase offensiva.