Il Molineux Stadium di Wolverhampton sarà il palcoscenico del prossimo incontro di Premier League che vedrà contrapposti i Wolves e il Nottingham Forest nella quattordicesima giornata della stagione 2025/26. Il match è previsto per mercoledì 3 dicembre alle 20:30.

England Flag
Premier League
Giornata 14
02/12/2025 20:30
Bournemouth
VS
Everton
02/12/2025 20:30
Fulham
VS
Manchester City
02/12/2025 21:15
Newcastle
VS
Tottenham
03/12/2025 20:30
Wolves
VS
Nottingham Forest
03/12/2025 20:30
Arsenal
VS
Brentford
03/12/2025 20:30
Burnley
VS
Crystal Palace
03/12/2025 20:30
Brighton
VS
Aston Villa
03/12/2025 21:15
Liverpool
VS
Sunderland
03/12/2025 21:15
Leeds
VS
Chelsea
04/12/2025 21:00
Manchester United
VS
West Ham

Quote di Wolves-Nottingham Forest: Forest leggermente favorito

Le quote dei bookmaker indicano un Nottingham Forest appena favorito per la vittoria.

William Hill quota il successo del Nottingham Forest a 2.25, con il pareggio a 3.25 e la vittoria dei Wolves a 3.20. Bet365 rispecchia queste valutazioni, quotando la vittoria degli ospiti a 2.30 e quella dei padroni di casa a 3.25, mentre il pareggio è fissato a 3.30.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
13
9
3
1
25 / 7
18
30
D
W
D
W
W
2
Manchester City
14
9
1
4
32 / 16
16
28
W
W
L
W
W
3
Chelsea
13
7
3
3
24 / 12
12
24
D
W
W
W
L
4
Aston Villa
13
7
3
3
16 / 11
5
24
W
W
W
L
W
5
Brighton
13
6
4
3
21 / 16
5
22
W
W
D
W
L
6
Sunderland
13
6
4
3
17 / 13
4
22
W
L
D
D
W
7
Manchester United
13
6
3
4
21 / 20
1
21
W
L
D
D
W
8
Liverpool
13
7
0
6
20 / 20
0
21
W
L
L
W
L
9
Everton
14
6
3
5
15 / 17
-2
21
W
L
W
W
D
10
Crystal Palace
13
5
5
3
17 / 11
6
20
L
W
D
W
L
11
Tottenham
14
5
4
5
23 / 18
5
19
D
L
L
D
L
12
Brentford
13
6
1
6
21 / 20
1
19
W
L
W
L
W
13
Newcastle
14
5
4
5
19 / 18
1
19
D
W
W
L
L
14
Bournemouth
14
5
4
5
21 / 24
-3
19
L
L
D
L
L
15
Fulham
14
5
2
7
19 / 22
-3
17
L
W
W
L
W
16
Nottingham Forest
13
3
3
7
13 / 22
-9
12
L
W
W
D
L
17
West Ham
13
3
2
8
15 / 27
-12
11
L
D
W
W
L
18
Leeds
13
3
2
8
13 / 25
-12
11
L
L
L
L
W
19
Burnley
13
3
1
9
15 / 27
-12
10
L
L
L
L
W
20
Wolves
13
0
2
11
7 / 28
-21
2
L
L
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti in campo

Jean-Ricner Bellegarde dei Wolves ha avuto, sinora, un impatto decisamente modesto in questa stagione, con 12 presenze e 570 minuti totali trascorsi sul campo.

Nonostante non abbia ancora segnato o fornito assist, il suo contributo in termini di duelli vinti e dribbling riusciti, con 42 duelli vinti su 73 e 9 dribbling completati su 13 tentati, lo rende un elemento potenzialmente importante nel reparto offensivo.

Jhon Adolfo Arias è un altro nome su cui i tifosi dei Wolves possono contare. Con 651 minuti distribuiti su 12 apparizioni, Arias si distingue per il suo gioco dinamico e la propensione all'intercetto, avendo portato a termine 25 tackle.

Guardando il Nottingham Forest, Ibrahim Sangaré rappresenta una colonna portante del centrocampo, avendo partecipato a 10 partite e collezionato 668 minuti giocati. Sangaré ha già segnato una rete in stagione e si distingue per la qualità dei passaggi, avendo completato 357 passaggi con precisione e 22 tackle.

Dan Assane Ndoye, con 893 minuti sul campo, è da considerarsi un perno del centrocampo ospite grazie alla sua abilità nel creare spazi e opportunità, confermata dai suoi 8 passaggi chiave in 12 presenze. Inoltre, ha contribuito con 1 gol e 1 assist, dimostrando la sua capacità di incidere anche nella fase offensiva.
