Il 13 dicembre Stamford Bridge sarà il teatro dell'ennesima sfida di Premier League tra Chelsea ed Everton. Alle 16:00 i padroni di casa, i Blues, se la vedranno con i Toffees per la sedicesima giornata della stagione 2025/2026. Entrambe le squadre cercheranno di portare a casa punti preziosi, con il Chelsea intenzionato a rafforzare la propria posizione in classifica e l'Everton determinato a strappare un risultato positivo in trasferta.

Le probabili formazioni di Chelsea-Everton

Le probabili formazioni vedono i padroni di casa schierarsi con un 4-2-3-1.

In porta ci sarà Robert Sanchez; la linea difensiva sarà composta da Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Marc Cucurella. A centrocampo spazio a Reece James ed Enzo Fernandez, mentre Pedro Neto, Cole Palmer e Alejandro Garnacho agiranno a supporto dell’unica punta Jamie Gittens.

Everton risponde con lo stesso modulo: 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Jordan Pickford, protetto da Jake O'Brien, James Tarkowski, Michael Keane e Vitaliy Mykolenko in difesa. James Garner e Dewsbury-Hall faranno da schermo nella mediana, mentre Iliman Ndiaye, Carlos Alcaraz e Jack Grealish si occuperanno delle sortite offensive, alle spalle di Beto.

England Flag
Premier League
Giornata 16
13/12/2025 16:00
Liverpool
VS
Brighton
13/12/2025 16:00
Chelsea
VS
Everton
13/12/2025 18:30
Burnley
VS
Fulham
13/12/2025 21:00
Arsenal
VS
Wolves
14/12/2025 15:00
West Ham
VS
Aston Villa
14/12/2025 15:00
Crystal Palace
VS
Manchester City
14/12/2025 15:00
Nottingham Forest
VS
Tottenham
14/12/2025 15:00
Sunderland
VS
Newcastle
14/12/2025 17:30
Brentford
VS
Leeds
15/12/2025 21:00
Manchester United
VS
Bournemouth

Quote di Chelsea-Everton: Blues avanti nei pronostici

Secondo i bookmaker, il Chelsea parte nettamente favorito: su William Hill, la vittoria dei Blues è quotata a 1.67, con il pareggio a 3.80 e il successo esterno dell'Everton a 4.80.

Simili le valutazioni di Bet365, dove la vittoria casalinga è data a 1.67, il segno X a 3.80, e un colpaccio ospite tocca quota 5.25.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Arsenal
15
10
3
2
28 / 9
19
33
L
W
D
W
D
2
Manchester City
15
10
1
4
35 / 16
19
31
W
W
W
L
W
3
Aston Villa
15
9
3
3
22 / 15
7
30
W
W
W
W
W
4
Crystal Palace
15
7
5
3
20 / 12
8
26
W
W
L
W
D
5
Chelsea
15
7
4
4
25 / 15
10
25
D
L
D
W
W
6
Manchester United
15
7
4
4
26 / 22
4
25
W
D
W
L
D
7
Everton
15
7
3
5
18 / 17
1
24
W
W
L
W
W
8
Brighton
15
6
5
4
25 / 21
4
23
D
L
W
W
D
9
Sunderland
15
6
5
4
18 / 17
1
23
L
D
W
L
D
10
Liverpool
15
7
2
6
24 / 24
0
23
D
D
W
L
L
11
Tottenham
15
6
4
5
25 / 18
7
22
W
D
L
L
D
12
Newcastle
15
6
4
5
21 / 19
2
22
W
D
W
W
L
13
Bournemouth
15
5
5
5
21 / 24
-3
20
D
L
L
D
L
14
Brentford
15
6
1
8
21 / 24
-3
19
L
L
W
L
W
15
Fulham
15
5
2
8
20 / 24
-4
17
L
L
W
W
L
16
Leeds
15
4
3
8
19 / 29
-10
15
D
W
L
L
L
17
Nottingham Forest
15
4
3
8
14 / 25
-11
15
L
W
L
W
W
18
West Ham
15
3
4
8
17 / 29
-12
13
D
D
L
D
W
19
Burnley
15
3
1
11
16 / 30
-14
10
L
L
L
L
L
20
Wolves
15
0
2
13
8 / 33
-25
2
L
L
L
L
L

Chiavi di volta: focus sui giocatori principali

Alejandro Garnacho: la freccia argentina nel tridente offensivo

Il giovane attaccante argentino Alejandro Garnacho, proveniente dalle giovanili del Chelsea, sta dimostrando di avere le carte in regola per diventare uno dei protagonisti della stagione.

Finora ha collezionato 9 presenze, segnando un gol e fornendo 2 assist, influenzando i match sia con la sua velocità che con dribbling imprevedibili.

Pedro Neto: qualità e quantità sulla trequarti

Nel suo ruolo di centrocampista d'attacco, il portoghese Pedro Neto ha dimostrato fin qui tutta la sua classe. Con 5 reti all'attivo e 2 assistenze, oltre a 21 dribbling riusciti su 48 tentativi, rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie.

João Pedro: traffico e geometrie nella linea d'attacco

Altro elemento cruciale nel reparto avanzato del Chelsea è João Pedro. Nelle sue 15 apparizioni in campionato ha contribuito con 4 reti e 3 assist, mostrando un buon fiuto del gol e un’abilità nel dialogare con i compagni di reparto, come dimostrato dai suoi 18 passaggi chiave.

Jack Grealish: il motore del centrocampo dell'Everton

Capitano d’esperienza, Grealish è uno dei punti di forza dell'Everton. Con una valutazione media di 7.36, ha segnato 2 volte e fornito 4 assist, creando 31 passaggi chiave. La sua capacità di mantenere la pressione alta e portare avanti il pallone rende il suo gioco fondamentale per i Toffees.

Iliman Ndiaye: l'insidia senegalese a centrocampo

Da segnalare anche Iliman Ndiaye, dinamico centrocampista dell’Everton. Nei suoi 15 match stagionali ha marcato 4 volte e confezionato 2 assist. Noto per la sua capacità di rompere le difese con dribbling eleganti, con 33 tentativi coronati da successo su 66, Ndiaye sarà un elemento chiave contro i Blues.
© RIPRODUZIONE VIETATA