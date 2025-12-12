Il 13 dicembre Stamford Bridge sarà il teatro dell'ennesima sfida di Premier League tra Chelsea ed Everton. Alle 16:00 i padroni di casa, i Blues, se la vedranno con i Toffees per la sedicesima giornata della stagione 2025/2026. Entrambe le squadre cercheranno di portare a casa punti preziosi, con il Chelsea intenzionato a rafforzare la propria posizione in classifica e l'Everton determinato a strappare un risultato positivo in trasferta.

Le probabili formazioni di Chelsea-Everton

Le probabili formazioni vedono i padroni di casa schierarsi con un 4-2-3-1.

In porta ci sarà Robert Sanchez; la linea difensiva sarà composta da Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Marc Cucurella. A centrocampo spazio a Reece James ed Enzo Fernandez, mentre Pedro Neto, Cole Palmer e Alejandro Garnacho agiranno a supporto dell’unica punta Jamie Gittens.

Everton risponde con lo stesso modulo: 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Jordan Pickford, protetto da Jake O'Brien, James Tarkowski, Michael Keane e Vitaliy Mykolenko in difesa. James Garner e Dewsbury-Hall faranno da schermo nella mediana, mentre Iliman Ndiaye, Carlos Alcaraz e Jack Grealish si occuperanno delle sortite offensive, alle spalle di Beto.

Quote di Chelsea-Everton: Blues avanti nei pronostici

Secondo i bookmaker, il Chelsea parte nettamente favorito: su William Hill, la vittoria dei Blues è quotata a 1.67, con il pareggio a 3.80 e il successo esterno dell'Everton a 4.80.

Simili le valutazioni di Bet365, dove la vittoria casalinga è data a 1.67, il segno X a 3.80, e un colpaccio ospite tocca quota 5.25.

Chiavi di volta: focus sui giocatori principali

Alejandro Garnacho: la freccia argentina nel tridente offensivo

Il giovane attaccante argentino Alejandro Garnacho, proveniente dalle giovanili del Chelsea, sta dimostrando di avere le carte in regola per diventare uno dei protagonisti della stagione.

Finora ha collezionato 9 presenze, segnando un gol e fornendo 2 assist, influenzando i match sia con la sua velocità che con dribbling imprevedibili.

Pedro Neto: qualità e quantità sulla trequarti

Nel suo ruolo di centrocampista d'attacco, il portoghese Pedro Neto ha dimostrato fin qui tutta la sua classe. Con 5 reti all'attivo e 2 assistenze, oltre a 21 dribbling riusciti su 48 tentativi, rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie.

João Pedro: traffico e geometrie nella linea d'attacco

Altro elemento cruciale nel reparto avanzato del Chelsea è João Pedro. Nelle sue 15 apparizioni in campionato ha contribuito con 4 reti e 3 assist, mostrando un buon fiuto del gol e un’abilità nel dialogare con i compagni di reparto, come dimostrato dai suoi 18 passaggi chiave.

Jack Grealish: il motore del centrocampo dell'Everton

Capitano d’esperienza, Grealish è uno dei punti di forza dell'Everton. Con una valutazione media di 7.36, ha segnato 2 volte e fornito 4 assist, creando 31 passaggi chiave. La sua capacità di mantenere la pressione alta e portare avanti il pallone rende il suo gioco fondamentale per i Toffees.

Iliman Ndiaye: l'insidia senegalese a centrocampo

Da segnalare anche Iliman Ndiaye, dinamico centrocampista dell’Everton. Nei suoi 15 match stagionali ha marcato 4 volte e confezionato 2 assist. Noto per la sua capacità di rompere le difese con dribbling eleganti, con 33 tentativi coronati da successo su 66, Ndiaye sarà un elemento chiave contro i Blues.