Oggi, 2 gennaio, si apre ufficialmente la sessione invernale del calciomercato, che si concluderà il 2 febbraio. Le società italiane sono al lavoro per rafforzare le proprie rose in vista della seconda parte della stagione.

Le strategie dei club

Le principali squadre di Serie A stanno valutando le opportunità offerte dal mercato di gennaio, con particolare attenzione alle esigenze di organico e alle possibilità di operazioni in prestito o a titolo definitivo. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nei prossimi giorni. Il mercato di gennaio è un momento cruciale per definire gli equilibri della stagione.

Tra successi e flop del passato

Il mercato invernale è storicamente più complesso rispetto a quello estivo, a causa dei tempi ristretti e dei budget limitati. In passato, gennaio ha visto sia grandi affari che operazioni meno fortunate, confermando la natura imprevedibile di questa finestra di mercato. Le operazioni di mercato possono rivelarsi decisive.

Giocatori in scadenza: nuove opportunità

Dal 1° gennaio, i giocatori con contratto in scadenza il 30 giugno 2026 possono già trattare e firmare con altri club a parametro zero. Questo elemento potrebbe influenzare le strategie delle società in questa finestra di mercato. Le società valutano attentamente le scadenze contrattuali.